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Переносы, переработки и потеря талантов: сотрудники Bethesda Game Studios предупредили, чем увольнения в студии обернутся для The Elder Scrolls VI

Бывшие и нынешние сотрудники Bethesda Game Studios (BGS) в интервью IGN рассказали, как масштабная реструктуризация Xbox повлияет на разработку горячо ожидаемой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls VI.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

Напомним, прокатившиеся по студиям Xbox увольнения (1600 человек уже, ещё столько же в течение года) затронули и BGS — работы лишились более 50 сотрудников, включая программистов, художников, дизайнеров.

Среди уволенных оказались ключевые и крайне продуктивные люди, а также минимум один ветеран, работавший над The Elder Scrolls со времён Morrowind — вероятно, речь о старшей художнице Кристиане Мейстер (Christiane Meister).

Мейстер помогла сформировать знаковый облик каджитов

Мейстер помогла сформировать знаковый облик каджитов

«Потеря [этих людей] будет иметь значительный и каскадный эффект на игру и моральный дух этой студии», — заявил сотрудник BGS, пожелавший остаться анонимным из-за страха за свою карьеру.

Оставшиеся в BGS работники переживают, что их заменят более дешёвыми контрактниками, а нехватку специалистов начнут компенсировать аутсорсом — работу многих тестировщиков уже выполняет сторонняя студия Keywords.

Переживших июльские сокращения заверили, что в число следующих 1600 уволенных они не попадут

Переживших июльские сокращения заверили, что в число следующих 1600 уволенных они не попадут

Обучение новых сотрудников инструментам Bethesda потребует времени, что, по словам одного из нынешних работников BGS, приведёт к новым переносам The Elder Scrolls VI и переработкам для их компенсации.

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), The Elder Scrolls VI от релиза отделяют ещё «как минимум два или три года». С точной датой выхода игры Bethesda спустя восемь лет после анонса не определилась.

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Теги: the elder scrolls vi, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
the elder scrolls vi, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
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