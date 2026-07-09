Переносы, переработки и потеря талантов: сотрудники Bethesda Game Studios предупредили, чем увольнения в студии обернутся для The Elder Scrolls VI

Бывшие и нынешние сотрудники Bethesda Game Studios (BGS) в интервью IGN рассказали, как масштабная реструктуризация Xbox повлияет на разработку горячо ожидаемой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls VI.

Напомним, прокатившиеся по студиям Xbox увольнения (1600 человек уже, ещё столько же в течение года) затронули и BGS — работы лишились более 50 сотрудников, включая программистов, художников, дизайнеров.

Среди уволенных оказались ключевые и крайне продуктивные люди, а также минимум один ветеран, работавший над The Elder Scrolls со времён Morrowind — вероятно, речь о старшей художнице Кристиане Мейстер (Christiane Meister).

«Потеря [этих людей] будет иметь значительный и каскадный эффект на игру и моральный дух этой студии», — заявил сотрудник BGS, пожелавший остаться анонимным из-за страха за свою карьеру.

Оставшиеся в BGS работники переживают, что их заменят более дешёвыми контрактниками, а нехватку специалистов начнут компенсировать аутсорсом — работу многих тестировщиков уже выполняет сторонняя студия Keywords.

Обучение новых сотрудников инструментам Bethesda потребует времени, что, по словам одного из нынешних работников BGS, приведёт к новым переносам The Elder Scrolls VI и переработкам для их компенсации.

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), The Elder Scrolls VI от релиза отделяют ещё «как минимум два или три года». С точной датой выхода игры Bethesda спустя восемь лет после анонса не определилась.