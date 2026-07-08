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Авторитетный инсайдер прояснил, когда выйдет The Elder Scrolls VI

Ожидание амбициозной фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls VI от разработчиков из Bethesda Game Studios, похоже, затянется. Авторитетный инсайдер назвал сроки выхода проекта.

Источник изображения: GameRant

Источник изображения: GameRant

Напомним, The Elder Scrolls VI анонсировали восемь лет назад на выставке E3 2018. Ни одного показа игра до сих пор не удостоилась, но летом 2023 года перешла на стадию активной разработки. Впрочем, скорую премьеру это не означает.

Прошлой осенью творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) заявил, что игра «всё ещё далека» от релиза. По данным Windows Central, фанатам придётся ждать ещё «год−два».

В 2026 году The Elder Scrolls V: Skyrim исполнится 15 лет (источник изображения: Einsbent в Steam)

В 2026 году The Elder Scrolls V: Skyrim исполнится 15 лет (источник изображения: Einsbent в Steam)

В прямом эфире на прошедшей накануне сессии вопросов и ответов Bloomberg репортёр издания Джейсон Шрайер (Jason Schreier) по просьбе пользователей прояснил сроки выхода The Elder Scrolls VI.

По словам Шрайера, The Elder Scrolls VI от релиза отделяют ещё «как минимум два или три года». Таким образом, продолжение The Elder Scrolls V: Skyrim задержится до 2028-го, а то и 2029 года.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Тем временем Говард сожалеет о раннем анонсе The Elder Scrolls VI и прошедшей весной призвал всех притвориться, что «её не существует». По мнению руководителя, в неспешных темпах производства RPG отчасти виноваты сами фанаты.

The Elder Scrolls VI базируется на обновлённом движке Starfield (Creation Engine 3) и уже находится в рабочем состоянии. Главный директор по контенту Xbox Мэтт Бути (Matt Booty) видел игру в деле и остался впечатлён.

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Теги: the elder scrolls vi, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
the elder scrolls vi, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
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