Спустя восемь лет после анонса The Elder Scrolls VI «выглядит великолепно», но к показу ещё не готова

Главный директор по контенту Xbox Мэтт Бути (Matt Booty) в интервью Variety прокомментировал отсутствие горячо ожидаемой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls VI на прошедшей презентации Xbox Games Showcase 2026.

По словам Бути, одна из самых сложных составляющих его работы — найти баланс между желанием показать миру «все крутые штуки, над которыми ты трудишься», и необходимостью дождаться подходящего момента.

«Когда вы решаете показать [игру], то хотите представить её в наилучшем виде. И также на показе игры вы даёте людям обещание, что она скоро выйдет», — намекает Бути на планы Bethesda по продвижению The Elder Scrolls VI.

Бути заверил, что вместе с главой Bethesda Game Studios Тоддом Говардом (Todd Howard) наблюдал за игрой в The Elder Scrolls VI: «Выглядит великолепно. Разработка продвигается отлично. Мы устроим анонс в подходящий момент».

Напомним, The Elder Scrolls VI анонсировали ровно восемь лет назад (10 июня 2018 года) на выставке E3 2018. С тех пор ни одного показа игра не удостоилась, но летом 2023 года перешла на стадию активной разработки.

Тем временем Говард сожалеет о раннем анонсе The Elder Scrolls VI и прошедшей весной призвал всех притвориться, что «её не существует». По мнению руководителя, в неспешных темпах производства RPG отчасти виноваты сами фанаты.

The Elder Scrolls VI базируется на обновлённом движке Starfield (Creation Engine 3) и не имеет официальных сроков выхода. Исполнительный редактор портала Windows Central Джез Корден (Jez Corden) сообщает, что игру придётся ждать ещё «год−два».