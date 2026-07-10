SK hynix по итогам размещения в США удалось выручить $26,5 млрд

Давно обсуждаемое размещение депозитарных расписок SK hynix в США состоялось накануне, этому южнокорейскому производителю памяти удалось выручить около $26,5 млрд при цене размещения $149 за одну расписку, которая оказалась примерно на 2,7 % выше средневзвешенного курса акций компании за три предыдущие сессии.

На домашнем рынке в Южной Корее акции SK hynix выросли в цене на 2,8 %, хотя в среднем ценные бумаги местных эмитентов дорожали в моменте на 4,5 %. Как сообщалось накануне, при подготовке к размещению депозитарных расписок в США спрос на них более чем в семь раз превысил предложение. Десять депозитарных расписок соответствуют одной акции компании. В США на этой неделе было размещено 177,9 млн депозитарных расписок SK hynix. Это размещение стало крупнейшим в истории фондового рынка США среди иностранных компаний, SK hynix в этом отношении удалось обойти даже Alibaba.

Аналитики Futurum Equities ожидают, что ёмкость рынка памяти типа HBM, которую следует благодарить за стремительный рост выручки и прибыли SK hynix, вырастет с $62 млрд в этом году до $120 млрд в следующем, а к 2030 году она достигнет $290 млрд. Компания SK hynix является крупнейшим поставщиком этой памяти, контролирующим более половины мирового рынка. Две трети размещённых в США депозитарных расписок SK hynix достались 25 крупным инвесторам. Регулярные торги расписками компании на бирже Nasdaq начнутся 13 июля этого года.