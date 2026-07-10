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Министр торговли Лютник заявил, что Samsung и SK hynix придётся построить предприятия по производству памяти в США

Samsung Electronics выпускает чипы в столице Техаса с 1996 года, но производства памяти у этой компании на территории США нет. Министр торговли Говард Лютник (Howard Lutnick) заявил, что Samsung и SK hynix придётся последовать примеру Micron и начать строить предприятия по выпуску памяти на территории США.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Свои заявления чиновник, как поясняет Bloomberg, сделал на состоявшейся на этой неделе церемонии закладки фундамента крупного комплекса по производству микросхем памяти, который Micron Technology начинает возводить в штате Нью-Йорк. Этот американский производитель памяти также обязался увеличить инвестиции в национальную полупроводниковую промышленность на четверть до $250 млрд в период до 2035 года. В конечном итоге Micron стремится выпускать до 40 % своей DRAM на территории США.

Подобные амбиции, очевидно, тешат самолюбие действующего президента США и его ближайших соратников, поэтому министр торговли Говард Лютник (Howard Lutnick) на церемонии, организованной Micron, призвал южнокорейских конкурентов компании увеличить активность по развитию производства в США. Напомним, SK hynix строит в Индиане предприятие по упаковке памяти, но непосредственно обработкой кремниевых пластин для изготовления чипов оно заниматься не будет. У Samsung Electronics в Техасе строится передовое предприятие, но оно сосредоточится на контрактном производстве логических компонентов. Непосредственно микросхемы памяти обе компании на территории США не производят.

Лютник признал, что появление у Micron соседей на американской земле из числа конкурентов вряд ли понравится этой компании, но без их участия насытить местный рынок памятью вряд ли получится. Он заявил, что ведёт переговоры с южнокорейскими производителями памяти, хотя и не стал вдаваться в их содержание. «Знаете, ему это не понравится, но я хотел бы пригласить конкурентов — Samsung и SK hynix, сюда в Америку для строительства. Micron лидирует, а другие теперь будут завидовать, верно? И им придётся последовать примеру (Micron)», — сообщил министр торговли США.

Недавно Samsung и SK hynix заявили о готовности вложить в общей сложности $880 млрд в строительство новых предприятий на территории родной Южной Кореи. Вторая из компаний накануне привлекла $26,5 млрд на американском фондовом рынке. По всей видимости, теперь власти США будут склонять этих производителей памяти строить предприятия по её выпуску на территории страны. Примечательно, что министр торговли США не стал отвечать на вопросы журналистов о готовности американской администрации разрешить компании Apple закупать у китайских CXMT и YMTC память для своих устройств, реализуемых на территории Китая.

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Теги: sk hynix, samsung, производство микросхем, micron, сша
sk hynix, samsung, производство микросхем, micron, сша
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