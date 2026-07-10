Контрактные цены на DDR4 в этом квартале вырастут на 50 % из-за дефицита корпоративных SSD

Обывателю в наступившую эпоху ИИ-бума кажется, что память дорожает порой из-за самых непредсказуемых и противоречивых причин, и оснований хотя бы для стабилизации цен в ближайшем будущем не предвидится. Как отмечает DigiTimes, изначально эксперты рассчитывали на умеренный рост цен на память в этом квартале, но в сегменте DDR4 контрактные цены могут вырасти за период на 50 %.

В качестве одной из причин упоминается рост спроса на твердотельные накопители корпоративного класса, который подстёгивает и цены на DRAM. Тайваньские производители памяти, которые специализируются на выпуске DDR4 и обретают всё большее влияние на рынок в свете отказа зарубежных конкурентов от производства памяти этого типа, в текущем квартале готовы поднять контрактные цены на DDR4 в 8-гигабитном исполнении на величину до 50 %. Дефицит памяти этого типа может сохраняться на протяжении двух последующих лет, как поясняют эксперты.

Контрактные цены на память растут непрерывно со второй половины прошлого года, и нет причин ожидать, что в текущем квартале этот рост прекратится. Даже самые консервативно настроенные аналитики считают, что в текущем квартале цены на память последовательно вырастут ещё на 10–20 %. В целом, конъюнктура спроса может меняться в пользу каких-то конкретных видов памяти, но общий тренд к росту цен остаётся неизменным. На рынке моментальных сделок, например, 16-гигабитные чипы DDR4 оказываются дороже аналогичных более современных DDR5. Тайваньские производители ожидают, что в текущем квартале контрактные цены на DDR4 последовательно вырастут сразу на 50 %.

Взаимосвязь цен на DDR4 со спросом на SSD корпоративного класса объясняется тем, что эти накопители оснащаются соответствующими микросхемами в качестве кеша для ускорения работы с наиболее востребованными данными. Как правило, на 1 Тбайт объёма NAND в таких накопителях выделяется 1 Гбайт DRAM. Поскольку спрос на SSD корпоративного класса вырос вместе с их средним объёмом, то и цены на DDR4 продолжают своё движение вверх. Samsung, Micron и SK hynix постепенно устранились с рынка DDR4 в пользу увеличения производства DDR5, поэтому балом теперь правят тайваньские поставщики памяти. Впрочем, случаются и откаты к развёртыванию производства DDR4, как это продемонстрировала недавно Micron на своём предприятии в штате Вирджиния. Память поколения DDR3 тоже продолжает поставляться, цены на неё растут. В бытовой электронике она применяется достаточно широко, а с учётом назревающего дефицита DDR4 спрос на неё тоже продолжит расти. Тем более, что в погоне за увеличением объёмов производства DDR4 от выпуска DDR3 постепенно отказываются и тайваньские производители. Дорожает даже DDR2, поскольку производители электронных устройств перестали пренебрегать и ею. В удельном выражении стоимость DDR3 сейчас даже выше, чем у DDR5.

На рынке NAND во втором полугодии сохранятся условия для роста цен не только на SLC, но и MLC. В первом случае цены на память такого типа уже успели вырасти на двузначную величину в процентах по итогам первого полугодия. Мощности тайваньских производителей DRAM загружены полностью, и при дальнейшем росте спроса на память они не смогут увеличить предложение своей продукции на рынке.