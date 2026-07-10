Сегодня 11 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Контрактные цены на DDR4 в этом квартале...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Контрактные цены на DDR4 в этом квартале вырастут на 50 % из-за дефицита корпоративных SSD

Обывателю в наступившую эпоху ИИ-бума кажется, что память дорожает порой из-за самых непредсказуемых и противоречивых причин, и оснований хотя бы для стабилизации цен в ближайшем будущем не предвидится. Как отмечает DigiTimes, изначально эксперты рассчитывали на умеренный рост цен на память в этом квартале, но в сегменте DDR4 контрактные цены могут вырасти за период на 50 %.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

В качестве одной из причин упоминается рост спроса на твердотельные накопители корпоративного класса, который подстёгивает и цены на DRAM. Тайваньские производители памяти, которые специализируются на выпуске DDR4 и обретают всё большее влияние на рынок в свете отказа зарубежных конкурентов от производства памяти этого типа, в текущем квартале готовы поднять контрактные цены на DDR4 в 8-гигабитном исполнении на величину до 50 %. Дефицит памяти этого типа может сохраняться на протяжении двух последующих лет, как поясняют эксперты.

Контрактные цены на память растут непрерывно со второй половины прошлого года, и нет причин ожидать, что в текущем квартале этот рост прекратится. Даже самые консервативно настроенные аналитики считают, что в текущем квартале цены на память последовательно вырастут ещё на 10–20 %. В целом, конъюнктура спроса может меняться в пользу каких-то конкретных видов памяти, но общий тренд к росту цен остаётся неизменным. На рынке моментальных сделок, например, 16-гигабитные чипы DDR4 оказываются дороже аналогичных более современных DDR5. Тайваньские производители ожидают, что в текущем квартале контрактные цены на DDR4 последовательно вырастут сразу на 50 %.

Взаимосвязь цен на DDR4 со спросом на SSD корпоративного класса объясняется тем, что эти накопители оснащаются соответствующими микросхемами в качестве кеша для ускорения работы с наиболее востребованными данными. Как правило, на 1 Тбайт объёма NAND в таких накопителях выделяется 1 Гбайт DRAM. Поскольку спрос на SSD корпоративного класса вырос вместе с их средним объёмом, то и цены на DDR4 продолжают своё движение вверх. Samsung, Micron и SK hynix постепенно устранились с рынка DDR4 в пользу увеличения производства DDR5, поэтому балом теперь правят тайваньские поставщики памяти. Впрочем, случаются и откаты к развёртыванию производства DDR4, как это продемонстрировала недавно Micron на своём предприятии в штате Вирджиния. Память поколения DDR3 тоже продолжает поставляться, цены на неё растут. В бытовой электронике она применяется достаточно широко, а с учётом назревающего дефицита DDR4 спрос на неё тоже продолжит расти. Тем более, что в погоне за увеличением объёмов производства DDR4 от выпуска DDR3 постепенно отказываются и тайваньские производители. Дорожает даже DDR2, поскольку производители электронных устройств перестали пренебрегать и ею. В удельном выражении стоимость DDR3 сейчас даже выше, чем у DDR5.

На рынке NAND во втором полугодии сохранятся условия для роста цен не только на SLC, но и MLC. В первом случае цены на память такого типа уже успели вырасти на двузначную величину в процентах по итогам первого полугодия. Мощности тайваньских производителей DRAM загружены полностью, и при дальнейшем росте спроса на память они не смогут увеличить предложение своей продукции на рынке.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Второй эшелон тронулся: тайваньский производитель памяти Nanya готов потратить $6,2 млрд на расширение
Meta✴ использует DDR4 в серверных системах, изначально её не поддерживающих
Предел терпения достигнут: цены на память продолжат расти и в третьем квартале, но не так быстро
Возвращение к DDR4 идёт полным ходом: Intel возобновила производство процессоров Raptor Lake
США заставят Samsung и SK hynix последовать примеру Micron и выпускать память в стране
SK hynix привлекла $26,5 млрд в ходе крупнейшего размещения иностранной компании в истории США
Теги: dram, ssd, ddr4, ddr5
dram, ssd, ddr4, ddr5
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай научился ловить ракеты тросами — первая ступень успешно вернулась после орбитального запуска
Китай запустил крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию, работающую и после заката
На небе может появиться объект ярче Луны: вызвавший волну протестов спутник-зеркало получил разрешение на запуск
NASA открыло путь к замене МКС — опубликованы требования к частным орбитальным станциям
AMD представит первые процессоры на Zen 6 менее чем через две недели — это будут серверные EPYC Venice
ByteDance представила Seedream 5.0 Pro — флагманскую ИИ-модель для генерации и редактирования изображений 2 ч.
Власть в OpenAI сосредотачивается в руках президента Грега Брокмана на этапе подготовки к IPO 2 ч.
Глава Xbox вошла в рабочую группу Федеральной резервной системы США 3 ч.
ИИ-модель GPT-5.6 стала «предпочтительной» в Copilot, несмотря на трения между OpenAI и Microsoft 9 ч.
Новая статья: Dark Scrolls — безостановочный экшен. Рецензия 9 ч.
Microsoft, Google, Amazon и Oracle попали под пристальный надзор британских регуляторов 10 ч.
[Обновлено] id Software продолжит делать игры, а сообщения о смерти idTech сильно преувеличены 11 ч.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced не разочаровала Ubisoft продажами — два миллиона копий на следующий день после релиза 11 ч.
Инвесторы поверили в ИИ от Meta: акции компании показали лучший недельный результат с начала 2024 года 12 ч.
«Ты должен был бороться со злом…»: переговорщика по борьбе с вымогателями отправили в тюрьму за помощь хакерам 13 ч.
У домашнего человекоподобного робота 1X Neo оказались невероятно быстрые пальцы 21 мин.
OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны 2 ч.
SK hynix готова предлагать клиентам память напрокат и значительно увеличить инвестиции в США 2 ч.
Apple обвинила бывших сотрудников в передаче коммерческой тайны OpenAI 3 ч.
Глава SK hynix заявил, что дефицит памяти достигнет пика в 2027 году, но сохранится даже в следующем десятилетии 3 ч.
После дебюта в США акции SK hynix выросли в цене на 13 %, глава компании говорит о высочайшем спросе на память 4 ч.
Исследование LG подтвердило: чем дороже монитор, тем лучше стрельба в шутерах 9 ч.
Японская Rapidus выбрала самый простой путь для переманивания клиентов TSMC на свой 2-нм техпроцесс 9 ч.
Долги бигтехов удвоились ради ИИ — инвесторы начинают нервничать 12 ч.
Asus представила беспроводной геймпад ROG Raikiri II Pro с частотой опроса 8000 Гц и широкими возможностями кастомизации 12 ч.