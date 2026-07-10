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[Обновлено] id Software продолжит делать игры, а сообщения о смерти idTech сильно преувеличены

Прокатившиеся по американской студии id Software (Doom, Quake) в рамках масштабной реструктуризации Xbox массовые увольнения не станут концом для легендарного движка idTech, вопреки опасениям игроков.

Источник изображения: Steam (MeriALogoRr)

Источник изображения: Steam (MeriALogoRr)

Напомним, под сокращения в id Software попали 136 человек — 96 работавших в офисе и ещё 40 удалённых сотрудников, включая команду Quake Champions, тестировщиков, почти всех программистов и специалистов по idTech.

Предполагалось, что после увольнений над idTech (лежит в основе Wolfenstein 2: The New Colossus, Indiana Jones and the Great Circle, Doom: The Dark Ages) в id Software остался работать всего один человек, но, похоже, это не так.

idTech 8 стал первым движком id, требующим аппаратную трассировку лучей (источник изображения: Xbox)

idTech 8 стал первым движком id, требующим аппаратную трассировку лучей (источник изображения: Xbox)

«Над idTech работают десятки людей в разных локациях. Сообщения о том, что [от специалистов движка] в Техасе остался один человек, не соответствуют действительности», — гласит комментарий Microsoft для СМИ.

По данным Windows Central, в id Software и Machine Games (Wolfenstein, Indiana Jones) осталось предостаточно специалистов idTech. Кроме того, Xbox якобы не будет принуждать студии переходить на Unreal Engine.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Вопреки опасениям фанатов, увольнения не превратили id Software в студию поддержки. Как подчеркнули в Windows Central, команда сократилась до размера времён разработки Doom (2016).

Обновление: в первом заявлении после увольнений id Software подтвердила сокращение штата до уровня Doom (2016) и заверила, что «всё ещё располагает командой для создания игр и технологий, которыми мы славимся».

Ранее сообщалось, что развитие Doom и Quake — среди главных приоритетов Bethesda после реструктуризации Xbox. Поэтому многим идеям id Software для будущих проектов зелёный свет так и не дали.

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Теги: id software, xbox, microsoft gaming, microsoft
id software, xbox, microsoft gaming, microsoft
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