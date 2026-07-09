Сегодня 10 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Игра в стиле «Джона Уика», новая Perfect...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Игра в стиле «Джона Уика», новая Perfect Dark и выживание в мире роботов: id Software нацелилась выйти за пределы Doom, но Xbox решила иначе

Масштабная реструктуризация Xbox обернулась для американской студии id Software (Doom, Quake) не только увольнением трёх четвертей штата, но и отказом от большинства потенциальных проектов.

Источник изображения: id Software

Источник изображения: id Software

По данным GamesBeat, сокращения настигли id Software в разгар обсуждений новой игры. Студия рассматривала возможность выйти за рамки Doom и Quake, но эти идеи оказались несовместимы с новыми приоритетами Xbox и Bethesda.

Среди потенциальных проектов был предложенный режиссёром Doom: The Dark Ages Хьюго Мартином (Hugo Martin) экшен под кодовым названием Fury, вдохновлённый франшизой кинобоевиков «Джон Уик»:

  • новая интеллектуальная собственность;
  • элементы научной фантастики, нуара и гангстеров Луизианы/Чикаго;
  • концепция ган-фу (gun fu) — смесь стрельбы и рукопашного боя.
Джон Уик в новой игре по франшизе от Saber Interactive (источник изображения: Saber Interactive)

Джон Уик в новой игре по франшизе от Saber Interactive (источник изображения: Saber Interactive)

Кроме того, в id Software изучали идею создания новой Perfect Dark (перезапуск серии отменили в 2025 году), навеянной сериалом «Мир Дикого Запада» игры про выживание в мире роботов Ironwood и кооперативной/мультиплеерной Doom.

Большинство потенциальных проектов рассматривались для выпуска на текущем поколении консолей, тогда как Fury нацеливалась на Project Helix — приставку Xbox следующего поколения. Ни одна из игр формального одобрения не получила.

Какую игру сможет сделать оставшаяся после увольнений команда, неясно (источник изображения: Xbox)

Какую игру сможет сделать оставшаяся после увольнений команда, неясно (источник изображения: Xbox)

Как передаёт GamesBeat, мишенью для массовых сокращений id Software сделали слабые продажи прошлогоднего шутера Doom: The Dark Ages. В игру сыграли миллионы, но многие сделали это по подписке Game Pass.

В отличие от пяти других студий Xbox, руководство Microsoft не раздумывало над закрытием или продажей id Software. По словам экс-сотрудников, знай руководство о масштабе увольнений, оно наверняка бы выбрало продажу новому владельцу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Энтузиаст потратил три тысячи долларов, чтобы с помощью ИИ перенести в Roblox легендарную Quake
С выходом дополнения Revelations из Doom: The Dark Ages наконец вырезали Denuvo
Увольнения в id Software оказались даже страшнее, чем можно было представить — новую Doom делать будет практически некому
Сюжетное дополнение Revelations к Doom: The Dark Ages стартовало в Steam с «очень положительными» отзывами и полной русской локализацией
Госдума поддержала уголовное наказание за незаконное обращение криптовалюты в России — до 7 лет тюрьмы
Госдума приняла закон о регулировании ИИ — он требует, чтобы модели соответствовали «традиционным духовно-нравственным ценностям»
Теги: id software, bethesda softworks, xbox
id software, bethesda softworks, xbox
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст потратил три тысячи долларов, чтобы с помощью ИИ перенести в Roblox легендарную Quake
NASA запустило видеотрансляцию с лунной орбиты в 4K
SpaceX бьёт рекорды: в 36-й раз запустила одну ступень Falcon 9 и вывела почти 1600 спутников Starlink за полгода
Кнопки возвращаются в авто: Китай запретил управлять 19 функциями машин только через сенсорный экран
DJI выпустила парашют для дрона Matrice 400 за $1050 — он раскрывается за 0,6 с и спасает квадрокоптер и людей при аварии
Tencent готовится стать крупнейшим участником выкупа стартапа Manus после отмены сделки с Meta 22 мин.
Character.AI представила формат коротких сериалов с возможностью чата с героями 3 ч.
OpenAI в августе прекратит поддержку ИИ-браузера ChatGPT Atlas в пользу нового настольного приложения ChatGPT для Windows и Mac 3 ч.
Google начнёт помечать рекламу, созданную или изменённую с помощью ИИ 10 ч.
Palworld не подорожает на релизе, но сломает моды — геймплейный трейлер горячо ожидаемого обновления 11 ч.
OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatGPT выполнять многоэтапные рабочие задачи в режиме Wor 11 ч.
Переносы, переработки и потеря талантов: сотрудники Bethesda Game Studios предупредили, чем увольнения в студии обернутся для The Elder Scrolls VI 13 ч.
Амбициозный средневековый симулятор The Guild — Europa 1410 не выйдет 16 июля в раннем доступе Steam из-за отзывов о демоверсии 14 ч.
Apple заинтересовалась технологией PrismML для запуска больших ИИ-моделей прямо на смартфоне 15 ч.
Anthropic добавила в Claude статистику использования ИИ и советы по повышению эффективности 15 ч.
Sony обновила суперзум RX10 и повысила на него цену 54 мин.
Министр торговли Лютник заявил, что Samsung и SK hynix придётся построить предприятия по производству памяти в США 2 ч.
SK hynix по итогам размещения в США удалось выручить $26,5 млрд 3 ч.
Razer выпустила тематическую гарнитуру для поклонников персонажа Синнаморола 3 ч.
Micron увеличила до $250 млрд свой вклад в развитие производства чипов в США — львиная доля пойдёт на четвёрку фабрик памяти 5 ч.
Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V6: избавление от комплексов 10 ч.
Отчёт Backblaze: жёсткие диски на 22–24 Тбайт оказались одними из самых надёжных 11 ч.
Meta начнёт выпускать собственные ИИ-чипы уже в сентябре, чтобы меньше зависеть от Nvidia 15 ч.
Cerebras развернёт в Европе 200 МВт ИИ-мощностей к концу 2027 года 16 ч.
Parasail скрестила NVIDIA Hopper и Blackwell с d-Matrix Corsair, ускорив инференс в 10 раз 17 ч.