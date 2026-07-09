Игра в стиле «Джона Уика», новая Perfect Dark и выживание в мире роботов: id Software нацелилась выйти за пределы Doom, но Xbox решила иначе

Масштабная реструктуризация Xbox обернулась для американской студии id Software (Doom, Quake) не только увольнением трёх четвертей штата, но и отказом от большинства потенциальных проектов.

По данным GamesBeat, сокращения настигли id Software в разгар обсуждений новой игры. Студия рассматривала возможность выйти за рамки Doom и Quake, но эти идеи оказались несовместимы с новыми приоритетами Xbox и Bethesda.

Среди потенциальных проектов был предложенный режиссёром Doom: The Dark Ages Хьюго Мартином (Hugo Martin) экшен под кодовым названием Fury, вдохновлённый франшизой кинобоевиков «Джон Уик»:

новая интеллектуальная собственность;

элементы научной фантастики, нуара и гангстеров Луизианы/Чикаго;

концепция ган-фу (gun fu) — смесь стрельбы и рукопашного боя.

Кроме того, в id Software изучали идею создания новой Perfect Dark (перезапуск серии отменили в 2025 году), навеянной сериалом «Мир Дикого Запада» игры про выживание в мире роботов Ironwood и кооперативной/мультиплеерной Doom.

Большинство потенциальных проектов рассматривались для выпуска на текущем поколении консолей, тогда как Fury нацеливалась на Project Helix — приставку Xbox следующего поколения. Ни одна из игр формального одобрения не получила.

Как передаёт GamesBeat, мишенью для массовых сокращений id Software сделали слабые продажи прошлогоднего шутера Doom: The Dark Ages. В игру сыграли миллионы, но многие сделали это по подписке Game Pass.

В отличие от пяти других студий Xbox, руководство Microsoft не раздумывало над закрытием или продажей id Software. По словам экс-сотрудников, знай руководство о масштабе увольнений, оно наверняка бы выбрало продажу новому владельцу.