Сегодня 11 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Японская Rapidus выбрала самый простой п...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Японская Rapidus выбрала самый простой путь для переманивания клиентов TSMC на свой 2-нм техпроцесс

Японский производитель микросхем Rapidus попытается переманить клиентов у тайваньской компании TSMC не только за счёт предложения услуг другого типа, но и за счёт более низких цен на свои производственные услуги, заявил на этой неделе генеральный директор Ацуёси Коике (Atsuyoshi Koike).

Источник изображения: Rapidus

Источник изображения: Rapidus

Как отмечает Tom’s Hardware, план Rapidus конкурировать с TSMC по цене на первый взгляд кажется рискованным, поскольку компания стремится к освоению передовых технологических процессов. Новая стратегия может ограничить её финансовые возможности в области разработки и исследований новых технологий.

Согласно текущим оценкам, Rapidus планирует брать плату в размере от 3 до 3,5 млн иен ($18 550–21 635) за пластину, обработанную по 2-нм техпроцессу. Это значительно ниже предполагаемой цены TSMC — около $30 000 за пластину, изготовленную по техпроцессу N2 (2 нм), — и сопоставимо с тем, что, по слухам, предложит Samsung для своей технологии производства SF2, — около $20 000 за пластину. Фактические цены будут зависеть от обменных курсов, однако намерение Rapidus предлагать значительно более низкие цены, чем TSMC, очевидно.

Rapidus планирует начать крупномасштабное производство чипов с использованием своей 2-нм технологии во второй половине 2027 года. Запуск нового завода займёт некоторое время, поэтому выход на значительные объёмы производства ожидается только в 2028 году. К этому моменту N2 от TSMC перестанет быть самым передовым технологическим процессом тайваньской компании.

К моменту начала Rapidus крупномасштабного производства на своём заводе IIM-1 в 2027 году TSMC нарастит выпуск чипов с использованием улучшенного по производительности технологического процесса N2P. Кроме того, компания успеет накопить необходимый опыт для повышения выхода годных кристаллов при использовании технологии транзисторов с круговым затвором GAA (gate-all-around), которая будет внедрена на пяти предприятиях, где сейчас применяется техпроцесс N2. Также к тому моменту, когда Rapidus достигнет значительных объёмов производства на заводе IIM-1 в 2028 году, TSMC собирается нарастить выпуск продукции с использованием своего передового техпроцесса A16 с подачей питания на обратной стороне кремниевой пластины (Super Power Rail), а также технологии N2X — третьего поколения 2-нм техпроцесса.

Одним из главных преимуществ техпроцессов TSMC перед конкурентами является экосистема Open Innovation Platform (OIP). Она включает комплексные инструменты автоматизации проектирования электроники и проверенные библиотеки полупроводниковых блоков, которые могут использоваться даже для новейших техпроцессов. Кроме того, в рамках этой экосистемы компания сотрудничает со множеством контрактных разработчиков чипов и предоставляет передовые услуги по упаковке не только собственными силами, но и через своих партнёров. На данный момент ни Rapidus, ни Intel Foundry, ни Samsung Foundry не могут предложить ничего даже близкого к возможностям OIP TSMC.

Учитывая преимущества, которые TSMC, вероятно, будет иметь перед конкурентами благодаря накопленному опыту производства 2-нм чипов к 2028 году, более низкие цены могут стать одним из немногих способов конкурировать с крупнейшим в мире контрактным производителем полупроводников. Однако стратегия Rapidus, предполагающая более низкие цены при наличии всего одного завода, выглядит не лучшим способом заработать деньги, а, скорее, верным способом их потерять, пишет Tom’s Hardware.

У Rapidus тем не менее может быть ещё один козырь в рукаве — услуги по обработке пластин на всех этапах производственного процесса. Такой подход значительно ускорит производственный цикл, что станет неоспоримым преимуществом компании перед другими производителями микросхем, хотя и за счёт снижения эффективности использования оборудования. Помогут ли компании более низкие цены и более короткие производственные циклы переманить клиентов у TSMC, покажет время.

Сообщается, что Rapidus ведёт переговоры с более чем 60 потенциальными клиентами, в основном зарубежными компаниями. Это говорит о стремлении японского производителя микросхем стать серьёзным конкурентом мировому лидеру TSMC, а также таким контрактным производителям микросхем, как Intel Foundry и Samsung Foundry.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TSMC получила разрешение тайваньских властей потратить ещё $20 млрд на завод в США
Чипы станут ещё дороже: TSMC снова повысила цены на производство по передовым техпроцессам
Япония выделила Rapidus ещё $4 млрд для запуска 2-нм техпроцесса для ИИ-чипов
Второй эшелон тронулся: тайваньский производитель памяти Nanya готов потратить $6,2 млрд на расширение
Mitsubishi начнёт выпускать по 1000 человекоподобных роботов в месяц в следующем году
AMD возобновила поставки древних процессоров Ryzen 7 4700LE на архитектуре Zen 2
Теги: rapidus, производство микросхем, япония, полупроводники, техпроцессы, конкуренция
rapidus, производство микросхем, япония, полупроводники, техпроцессы, конкуренция
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай научился ловить ракеты тросами — первая ступень успешно вернулась после орбитального запуска
Китай запустил крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию, работающую и после заката
На небе может появиться объект ярче Луны: вызвавший волну протестов спутник-зеркало получил разрешение на запуск
NASA открыло путь к замене МКС — опубликованы требования к частным орбитальным станциям
AMD представит первые процессоры на Zen 6 менее чем через две недели — это будут серверные EPYC Venice
ByteDance представила Seedream 5.0 Pro — флагманскую ИИ-модель для генерации и редактирования изображений 2 ч.
Власть в OpenAI сосредотачивается в руках президента Грега Брокмана на этапе подготовки к IPO 2 ч.
Глава Xbox вошла в рабочую группу Федеральной резервной системы США 3 ч.
ИИ-модель GPT-5.6 стала «предпочтительной» в Copilot, несмотря на трения между OpenAI и Microsoft 9 ч.
Новая статья: Dark Scrolls — безостановочный экшен. Рецензия 9 ч.
Microsoft, Google, Amazon и Oracle попали под пристальный надзор британских регуляторов 10 ч.
[Обновлено] id Software продолжит делать игры, а сообщения о смерти idTech сильно преувеличены 11 ч.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced не разочаровала Ubisoft продажами — два миллиона копий на следующий день после релиза 11 ч.
Инвесторы поверили в ИИ от Meta: акции компании показали лучший недельный результат с начала 2024 года 12 ч.
«Ты должен был бороться со злом…»: переговорщика по борьбе с вымогателями отправили в тюрьму за помощь хакерам 13 ч.
У домашнего человекоподобного робота 1X Neo оказались невероятно быстрые пальцы 21 мин.
OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны 2 ч.
SK hynix готова предлагать клиентам память напрокат и значительно увеличить инвестиции в США 2 ч.
Apple обвинила бывших сотрудников в передаче коммерческой тайны OpenAI 3 ч.
Глава SK hynix заявил, что дефицит памяти достигнет пика в 2027 году, но сохранится даже в следующем десятилетии 3 ч.
После дебюта в США акции SK hynix выросли в цене на 13 %, глава компании говорит о высочайшем спросе на память 4 ч.
Исследование LG подтвердило: чем дороже монитор, тем лучше стрельба в шутерах 9 ч.
Японская Rapidus выбрала самый простой путь для переманивания клиентов TSMC на свой 2-нм техпроцесс 9 ч.
Долги бигтехов удвоились ради ИИ — инвесторы начинают нервничать 12 ч.
Asus представила беспроводной геймпад ROG Raikiri II Pro с частотой опроса 8000 Гц и широкими возможностями кастомизации 12 ч.