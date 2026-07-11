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После дебюта в США акции SK hynix выросли в цене на 13 %, глава компании говорит о высочайшем спросе на память

На этой неделе акции SK hynix в опосредованной форме через депозитарные расписки вышли на биржу Nasdaq в Нью-Йорке, первая торговая сессия после размещения завершилась ростом их курсовой стоимости на 13 % до $168, а председатель SK Group поспешил заявить CNBC, что росту спроса на память он не видит особых пределов в ближайшей перспективе.

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

В интервью одноимённому телеканалу Чхэ Тхэ Вон (Chey Tae-won) признался, что «всё это похоже на сон, который стал явью». По его словам, встречи с клиентами SK hynix оставляют у него ощущение, что всем им нужно ещё больше памяти. Даже обещания производителя удвоить объёмы её выпуска за пять лет не могут удовлетворить покупателей, поскольку они уже сейчас утверждают, что этого будет недостаточно.

За прошлый год капитализация SK hynix выросла более чем в семь раз, и на этапе размещения в США количество желающих приобрести её депозитарные расписки превышало их выпускаемое количество примерно в такой же пропорции. «Спрос невероятно высок, он растёт экспоненциально, я не вижу признаков снижения спроса на HBM», — признался глава SK Group. Он убеждён, что нынешняя ситуация далека по своей сути от прежних циклических колебаний спроса на рынке памяти. ИИ-агенты, роботы потребуют большого количества памяти, а потому спрос не обвалится. У себя на родине SK hynix собирается потратить до $390 млрд на строительство комплекса по производству памяти, а в США планирует построить предприятие по упаковке памяти в Индиане за $4 млрд, но американские власти настроены к привлечению южнокорейских производителей к развитию инфраструктуры в США в значительно больших масштабах.

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Теги: sk hynix, память, акции, сша, nasdaq
sk hynix, память, акции, сша, nasdaq
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