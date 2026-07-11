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Аудитория Steam в полтора раза превысила охват PlayStation — Sony сама во всём виновата

Решения, которые Sony принимала в последнее время в отношении игровой бизнес-стратегии, могут оказать заметное влияние на будущее экосистемы PlayStation. Консольный сегмент всё больше отходит на второй план, уступая место гораздо более крупному рынку игр на ПК. Доходы Steam неуклонно растут, и худшее для PlayStation, возможно, ещё впереди.

Источник изображения: steampowered.com

Источник изображения: steampowered.com

Бывший руководитель PlayStation Шон Лейден (Shawn Layden) недавно заявил, что перенос игр с платформы Sony на ПК никогда не был обусловлен лишь денежным аспектом; но успехи Steam заставляют взглянуть на этот комментарий под другим углом. Компании, которые ведут бизнес с самым успешным игровым магазином для ПК, получают доступ к огромному числу клиентов, и эта аудитория намного больше, чем охват экосистемы PlayStation.

Sony официально объявила, что в конце марта 2026 года экосистема PlayStation преодолела отметку в 125 млн ежемесячно активных пользователей (MAU). Steam мировую статистику не публикует, поэтому аналитик Саймон Карлесс (Simon Carless) привёл оценочный показатель. В соответствии с европейским «Законом о цифровых сервисах» (DSA) Valve раскрыла размер аудитории Steam в Европе — 31,1 млн ежемесячно активных пользователей во второй половине 2025 года. С учётом открытых данных о глобальном распределении трафика Steam показатель MAU за тот же период в масштабах всего мира составляет 198 млн человек — и он явно вырос в первой половине 2026 года, превысив 200 млн. Если подсчёты аналитика верны, пользовательская база Steam более чем на 50 % превосходит аудиторию PlayStation.

Недавнее решение Sony прекратить выпуск физических дисков для будущих игр может иметь неблагоприятные последствия. Физические копии игр для PlayStation часто оказываются заметно дешевле цифровых аналогов; кроме того, новая консоль от Sony из-за мирового дефицита памяти, вероятно, получит беспрецедентно высокий ценник. И уже сейчас, как показал опрос, почти половина владельцев приставок всерьёз рассматривает возможность перейти на Steam и другие магазины игр для ПК.

По итогам первой половины 2026 года валовая выручка Steam составила около $11,1 млрд, показала статистика Alinea Analytics, и это на 14,5 % больше, чем за аналогичный период 2025 года. Игровая платформа Valve приносит больше дохода, чем в пандемийном 2020 году, который выдался особенно успешным для цифровых продаж. Переход геймеров с PlayStation может ещё больше увеличить выручку Valve и способствовать общему росту рынка игр для ПК.

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Теги: valve, steam, sony, playstation
valve, steam, sony, playstation
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