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Доходы Steam вновь выросли и стали рекордными

По итогам первой половины 2026 года платформа Steam заработала $11 млрд, и это самый большой шестимесячный показатель за всю историю платформы, подсчитали эксперты компании Alinea Analytics.

Источник изображений: alineaanalytics.substack.com

Источник изображений: alineaanalytics.substack.com

За первое полугодие игры в Steam принесли $11,1 млрд валового дохода. Это на 14,5 % больше, чем в первой и на 8 % больше, чем во второй половине 2025 года. Факторами успеха платформы стали рост числа игроков из Азии, особенно из Китая; рост цен на новые релизы; вирусные кооперативные хиты; продуманные стратегии работы с каталогом ранее выпущенных игр от крупных издателей; и возвращение сторонних издателей, которые пытались экспериментировать с собственными лаунчерами.

Steam демонстрирует внушительные показатели даже на фоне и без того успешного для игровой отрасли пандемийного периода. За первую половину 2026 года платформа заработала в 4,7 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года; за весь 2017 год выручка составила $5,5 млрд — в 2025 году он достигла около $20 млрд. За первые шесть месяцев 2026 года Steam показал результаты лучше, чем за весь 2020 год и почти сравнялся с показателями 2021 года. Примечательно, что наметилось сокращение доходов от новых игр: за первое полугодие 2024 года 29 % дохода Steam поступило от релизов 2024 года; в первой половине 2025 года этот показатель сократился до 27 %, а в первой половине 2026 года — до 21 %. То есть доходы от игр из каталога прошлых лет выросли с 71 % до 79 %. С момента закрытия первого полугодия Steam заработал ещё полмиллиарда долларов, и общая сумма за 2026 год достигла $11,6 млрд.

Лучшей игрой года по доходам в Steam стала Forza Horizon 6, которая принесла $197,7 млн — она приносит доход втрое быстрее, чем вышедшая в 2021 году Forza Horizon 5 за счёт роста и самой игры, и Steam; проданы 3,5 млн копий. Resident Evil Requiem разошлась в Steam тиражом в 3,4 млн копий и принесла $194,5 млн. Игру купили лишь 8,9 % геймеров, добавивших её в список желаний до релиза. Вышедшая в марте Crimson Desert собрала чуть более $190 млн. Настоящим хитом по объёмы продаж стала Slay the Spire 2, которая за четыре месяца раннего доступа разошлась тиражом 7,1 млн копий — больше, чем Forza Horizon 6 и Resident Evil Requiem. Но при ценнике $25 у неё лишь четвёртое место по выручке с показателем $141,7 млн. Её купили 40 % геймеров, которые добавили игру в список желаний до выхода, причём 31 % — за первую неделю.

Subnautica 2 на данный момент принесла $133,6 млн, из которых около $120 млн пришлись на май, когда она появилась в раннем доступе. Конверсия из списка желаний составила около 12 %. Meccha Chameleon продолжает расти — она собрала $71,3 млн, несмотря на цену в $6. По числу реализованных копий это самая продаваемая игра в Steam за 2026 год. Вирусный момент пошёл на спад, продажи начали снижаться, но и на этой неделе она собрала почти $1 млн, порадовав обоих своих разработчиков. Игра за $6, превосходящая все остальные по числу копий, и наименование на $70 во главе чарта по выручке — таковы современные реалии Steam.

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Теги: steam, выручка, аналитика
steam, выручка, аналитика
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