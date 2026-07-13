Samsung Electronics ускорит как минимум на год запуск предприятия по производству памяти в Йонъине

Позапрошлая неделя характеризовалась тем, что Samsung и SK hynix наперебой рассказывали о своей готовности построить новые предприятия по производству памяти на юго-западе Южной Кореи. На реализацию этих проектов уйдёт несколько лет, но при этом компании готовы ускорять и уже запущенные стройки. Samsung, например, досрочно введёт в строй своё предприятие в Йонъине.

Этот город в 40 км к югу от южнокорейской столицы чаще фигурирует в новостях в привязке к конкурирующей SK hynix, но и Samsung Electronics возводит здесь своё предприятие по производству памяти. Первоначально планировалось, что оно будет запущено в 2030 или 2031 году, но теперь компания рассчитывает ввести предприятие в строй уже в 2029 году, как сообщает Reuters со ссылкой на официальные заявления представителей Samsung Electronics. Для Samsung это будет первое предприятие компании в Йонъине.

Масштабный план, поддерживаемый правительством Южной Кореи, подразумевает инвестиции сотен миллиардов долларов США в развитие инфраструктуры по производству чипов памяти на территории страны. Помимо ускорения строительства предприятий SK hynix и Samsung в Йонъине, он предусматривает возведение крупного комплекса в Кванджу, буквально «в чистом поле». За пять лет местные производители должны удвоить объёмы выпуска памяти, по замыслу южнокорейского правительства. Руководство SK Group отмечает, что для насыщения мирового рынка этого может быть недостаточно, поскольку клиенты просят компанию увеличить объёмы выпуска памяти в пять или шесть раз. При этом сама компания готова к 2034 году только утроить объёмы производства памяти.