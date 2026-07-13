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Honda готова выплачивать сотрудникам крупные премии за использование ИИ

Западные компании, которые начали требовать от сотрудников более активного использования технологий ИИ в работе, уже столкнулись с перегибами типа роста затрат на оплату доступа к ИИ-моделям сторонних провайдеров и имитации бурной деятельности только ради поощрения. Японским компаниям в большинстве случаев только предстоит пройти этот путь, и они пока готовы доплачивать персоналу за использование ИИ.

Источник изображения: Honda Motor

Источник изображения: Honda Motor

Подходы среди японских работодателей при этом разнятся, как сообщает Nikkei Asian Review. Автопроизводитель Honda Motor внедрил трёхуровневую программу сертификации сотрудников с точки зрения использования ИИ, которая позволяет оценивать их уровень владения технологиями искусственного интеллекта по итогам письменных тестов и собеседований. Тех, кто достиг высшего уровня «мастерства» в работе с ИИ, ожидают ежемесячные премии в размере $920. Правда, в настоящий момент из 45 000 сотрудников Honda Motor сертификацию прошли только 280 человек, а упоминаемую премию получают не более 10 из них. В любом случае, Honda стремится увеличить количество сертифицированных специалистов до 1000 человек за ближайшие несколько лет. Подразумевается, что они смогут увлечь за собой своих коллег, тем самым способствуя более эффективному внедрению ИИ в компании. В прошлом фискальном году Honda Motor понесла чистые убытки в размере $26 млрд, но она верит, что использование ИИ позволит повысить эффективность деятельности.

Японская сеть магазинов FamilyMart также пытается внедрить использование ИИ в систему мотивации сотрудников, но отдача от подобных инициатив сильно зависит от конкретной сферы деятельности. Кому-то удаётся использовать ИИ довольно успешно, а кто-то не имеет такой возможности в силу занимаемой должности, поэтому попытки руководства поощрять персонал за внедрение ИИ вызывают у некоторых сотрудников торговой сети ощущение несправедливости.

Авиакомпания All Nippon Airways одной из первых начала поощрять сотрудников за внедрение ИИ, но оно не навязывается поголовно, а учитывается в рамках рационализаторской деятельности. Например, технический персонал, занятый в обслуживании авиационной техники, предложил систему анализа состояния авиационных двигателей по изображениям, обрабатываемым ИИ. Авторам предложения были выделены надбавки к заработной плате. В целом, по состоянию на март этого года, из 143 крупнейших японских компаний менее 10 % предусматривали поощрение сотрудников за использование ИИ в своей служебной деятельности.

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Теги: honda, honda motor, японские разработчики, ии, рынок труда
honda, honda motor, японские разработчики, ии, рынок труда
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