Акции SK hynix обрушились на 15 % в Южной Корее после успешного дебюта в США

На прошлой неделе SK hynix удалось выйти на американский фондовый рынок и собрать $26,5 млрд, но в родной Южной Корее акции компании начали торги в понедельник резким снижением курса более чем на 15 %, которое стало сильнейшим в рамках одной торговой сессии за всю историю производителя.

В совокупности со снижением курса акций конкурирующей Samsung Electronics и прочих южнокорейских эмитентов, это привело организаторов торгов в Сеуле приостановить их на 20 минут. Индекс Kospi просел на 9 %, причём после возобновления торгов отрицательная динамика сохранилась. Даже заявления президента Ли Чжэ Мёна (Lee Jae Myung), который пообещал обеспечить крупнейшие проекты по строительству предприятий для выпуска чипов в стране государственной поддержкой, не помогли исправить ситуацию.

В США депозитарные расписки SK hynix завершили свою первую торговую сессию ростом курса почти на 13 %. В настоящий момент депозитарные расписки SK hynix в США торгуются с премией в размере 37 % относительно южнокорейских акций компании. Аналитики Morningstar пояснили Reuters, что бурное распространение систем искусственного интеллекта пока слабо подкреплено монетизацией соответствующих технологий, и это уже становится ограничивающим фактором для дальнейшего роста фондового рынка. Тем более, что финансирование проектов всё чаще продолжается уже с привлечением заёмных средств, и это ещё сильнее беспокоит инвесторов. По мнению аналитиков, в начале этой недели последние решили зафиксировать прибыль по итогам выхода акций SK hynix на американский фондовый рынок. Инвесторов беспокоят не только финансовые итоги второго квартала, но и динамика наращивания поставок HBM4, которая пока не оправдывает ожиданий. Считается, что слабее зависящая от классической DRAM компания SK hynix от роста цен на неё во втором квартале выиграла меньше, чем конкурирующая Samsung Electronics. В первом квартале SK hynix занимала 58 % рынка HBM в денежном выражении. На долю Samsung и Micron приходилось по 21 %, если верить данным Counterpoint Research.