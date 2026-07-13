AMD представила спецверсии Ryzen 7 9800X3D и Radeon RX 9070 XT по мотивам Valorant — купить их не получится

Компания AMD представила на выставке BilibiliWorld 2026 в Шанхае серию компьютерных комплектующих в рамках коллекционной серии VCTCN 2026 Collector’s Edition по мотивам популярного онлайн-шутера Valorant. В неё вошли процессор Ryzen 7 9800X3D в специальной упаковке, а также видеокарта Radeon RX 9070 XT. Компания Lenovo тоже подготовила соответствующие ноутбук Legion R9000P и настольный компьютер Blade 7000P.

Технические характеристики Ryzen 7 9800X3D Collector’s Edition полностью соответствуют обычной версии чипа. Это восьмиядерный процессор с поддержкой 16 виртуальных потоков и частотой до 5,2 ГГц. Чип оснащён 96 Мбайт кеш-памяти L3 благодаря технологии AMD 3D V-Cache второго поколения.

Видеокарта Radeon RX 9070 XT получила более существенное визуальное обновление. Она оснащена чёрной системой охлаждения с тремя красными вентиляторами и логотипом VCTCN. В составе карты используется графический процессор с 64 вычислительными блоками, 4096 потоковыми процессорами и 16 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой 256-битной шины. В основе новинки лежит модель RX 9070 XT Nitro от Sapphire. AMD не сообщила об изменениях тактовой частоты или энергопотребления карты по сравнению со стандартной моделью.

В коллекцию VCTCN 2026 Collector’s Edition также входит игровой ноутбук Lenovo Legion R9000P с 16-ядерным процессором Ryzen 9 9955HX. Он оснащён 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц и сертификацией DisplayHDR 1000. Кроме того, в коллекцию вошёл настольный игровой компьютер Lenovo Blade 7000P.

По словам AMD, продукты из коллекционного издания не будут продаваться через обычные розничные каналы. Вместо этого они будут распространяться в рамках мероприятий и розыгрышей призов во время финала лиги VCTCN (Valorant Champions Tour: China) в Чэнду, который состоится позже в этом году.