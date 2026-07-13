ЕС ввёл санкции против VK и разработчика мессенджера Max

Совет Европейского союза расширил санкционный список, включив в него компанию VK и ООО «Коммуникационная платформа» — юридическое лицо, отвечающее за разработку российского мессенджера Max. В VK заявили, что введённые ограничения не повлияли на работу сервисов, и все приложения компании продолжают функционировать в обычном режиме.

Согласно опубликованным в «Официальном журнале» ЕС документам, санкции введены в отношении VK как материнской компании ООО «Коммуникационная платформа», разработавшего мессенджер Max. Кроме того, под ограничения попала генеральный директор ООО «Коммуникационная платформа» Елена Багудина.

В Совете ЕС заявили, что разработка Max якобы «контролировалась ФСБ», а сам мессенджер обладает «широкими возможностями слежки». В документе также утверждается, что продвижение сервиса сопровождалось ограничением работы других популярных приложений для обмена сообщениями, включая WhatsApp и Telegram, а также мерами по сокращению использования VPN-сервисов.

В пресс-службе VK сообщили, что санкции не отразятся на деятельности компании. «Санкции ЕС не влияют на работу VK и Max. Приложения и сервисы доступны пользователям в обычном режиме», — заявили в компании.

Добавим, что в конце июня Apple удалила из App Store основные приложения компании VK, включая «ВКонтакте», VK Мессенджер, «VK Музыку» и «VK Видео», объяснив своё решение соблюдением санкционного законодательства. Ещё раньше, 4 июня, из магазина приложений был удалён мессенджер Max. В VK тогда заявили, что не видят юридических оснований для удаления своих приложений. Уже установленные программы продолжают работать, однако пользователи не могут получать их обновления через App Store, а также сталкиваются с отсутствием push-уведомлений.