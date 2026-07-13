Сегодня 13 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети ЕС ввёл санкции против VK и разработчика...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ЕС ввёл санкции против VK и разработчика мессенджера Max

Совет Европейского союза расширил санкционный список, включив в него компанию VK и ООО «Коммуникационная платформа» — юридическое лицо, отвечающее за разработку российского мессенджера Max. В VK заявили, что введённые ограничения не повлияли на работу сервисов, и все приложения компании продолжают функционировать в обычном режиме.

Источник изображения: VK

Источник изображения: VK

Согласно опубликованным в «Официальном журнале» ЕС документам, санкции введены в отношении VK как материнской компании ООО «Коммуникационная платформа», разработавшего мессенджер Max. Кроме того, под ограничения попала генеральный директор ООО «Коммуникационная платформа» Елена Багудина.

В Совете ЕС заявили, что разработка Max якобы «контролировалась ФСБ», а сам мессенджер обладает «широкими возможностями слежки». В документе также утверждается, что продвижение сервиса сопровождалось ограничением работы других популярных приложений для обмена сообщениями, включая WhatsApp и Telegram, а также мерами по сокращению использования VPN-сервисов.

В пресс-службе VK сообщили, что санкции не отразятся на деятельности компании. «Санкции ЕС не влияют на работу VK и Max. Приложения и сервисы доступны пользователям в обычном режиме», — заявили в компании.

Добавим, что в конце июня Apple удалила из App Store основные приложения компании VK, включая «ВКонтакте», VK Мессенджер, «VK Музыку» и «VK Видео», объяснив своё решение соблюдением санкционного законодательства. Ещё раньше, 4 июня, из магазина приложений был удалён мессенджер Max. В VK тогда заявили, что не видят юридических оснований для удаления своих приложений. Уже установленные программы продолжают работать, однако пользователи не могут получать их обновления через App Store, а также сталкиваются с отсутствием push-уведомлений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Несмотря на блокировки, YouTube прирос аудиторией в России
Московский суд оштрафовал Apple на 500 000 рублей, но дело не в удалении VK
Apple зачистила App Store от приложений VK — удалили даже «Почту Mail» и «Одноклассников»
Еврокомиссия получит больше возможностей наказывать бигтехов за манипулирование пользователями
Microsoft пришлось объяснять, что уволенных из Xbox сотрудников не заменят гастарбайтерами
Meta✴ приостановила генерацию изображений на основе публикаций в Instagram✴
Теги: max, vk, санкции, евросоюз
max, vk, санкции, евросоюз
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст расширил оперативную память первой PlayStation до 16 Мбайт, но ни одна игра не умеет использовать столько
Максимум два часа в день: Минпросвещения РФ назвало, сколько времени детям можно пользоваться гаджетами
«Мы получили Bully 2 до GTA VI»: новый трейлер раскрыл дату выхода школьного боевика Agefield High: Rock the School
Китай выбрал другой путь, чем Neuralink: интерфейсы «мозг — компьютер» без сверления черепа
ЕС ввёл санкции против VK и разработчика мессенджера Max
Олдскульный шпионский шутер Agent 64: Spies Never Die в духе GoldenEye и Perfect Dark не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода 48 мин.
Продажи психологического хоррора на четверых Mimesis ещё до выхода из раннего доступа Steam превысили два миллиона копий 2 ч.
Каждая пятая IT-компания в России готовится к падению выручки в 2026 году 4 ч.
Число утечек данных в России упало в четыре раза, но торговля базами выросла почти на 60 % 5 ч.
Sony грозит антимонопольное расследование из-за отказа от игр на дисках 7 ч.
Anthropic пошла на попятную и вернула Claude Fable 5 в подписку для платных пользователей 8 ч.
Для Assassin’s Creed Black Flag Resynced вышел мод, который делает игру менее жёлтой 9 ч.
Santa Monica Studio косвенно подтвердила, когда выйдет God of War Laufey 10 ч.
League of Legends Classic вернёт игроков в 2013 год — первые подробности классического режима нашумевшей MOBA 11 ч.
Новой Doom — быть: вопреки массовым увольнениям, id Software уже приступила к работе над продолжением легендарной серии 11 ч.
Intel представила космический процессор Starfire — он способен работать при температурах от −55 до +125 °C 2 ч.
В Московской области в десятки раз увеличили стоимость аренды земли под строительство ЦОД 3 ч.
Valve признала, что индикатор перегрева Steam Machine срабатывает слишком рано — проблему исправит обновление BIOS 4 ч.
Углеродные выбросы Microsoft выросли на четверть — бум ИИ ЦОД ставит под угрозу достижение климатических целей к 2030 году 4 ч.
DeepInfra развернула в Торонто кластер из более чем 1 тыс. NVIDIA Blackwell B300 5 ч.
Gigabyte представила компактную плату B850M Aorus Stealth с разъёмами на изнанке 5 ч.
AMD представила спецверсии Ryzen 7 9800X3D и Radeon RX 9070 XT по мотивам Valorant — купить их не получится 7 ч.
Дата-центры в Ирландии уже потребляют почти столько же энергии, сколько все жилые дома 8 ч.
StorONE превратит массив All-Flash в кеш-память для дисковых накопителей 8 ч.
MSI выпустила 1U-сервер CX171-S3066 на базе Intel Xeon 6 для сетевой виртуализации 9 ч.