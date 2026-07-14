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Продажи джазового ретрошутера Mouse: P.I. For Hire превзошли даже самые смелые ожидания разработчиков

Издательство PlaySide Studios и разработчики из польской Fumi Games отчитались о новых успехах в охвате аудитории своего заряженного джазом ретрошутера Mouse: P.I. For Hire («Частный детектив Маус»).

Источник изображения: Steam (Mr.Ora[N]ge)

Источник изображений: PlaySide Studios

Напомним, запуск Mouse: P.I. For Hire оказался «крайне успешным» — 360 тыс. копий за четыре дня. Спустя месяц показатель превысил 730 тыс. единиц, что позволило PlaySide покрыть все затраты на финансирование и маркетинг игры.

Как стало известно, к настоящему моменту продажи Mouse: P.I. For Hire на всех целевых платформах достигли 1 млн копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией и обращением разработчиков.

Игра одинаково популярна на ПК и консолях — 50 на 50 %

Игра одинаково популярна на ПК и консолях — 50 на 50 %

Основатель и гендиректор Fumi Games Матеуш Михаляк (Mateusz Michalak) в пресс-релизе признался, что охват аудитории Mouse: P.I. For Hire превзошёл даже самые смелые ожидания студии.

«Игра привлекла больше игроков, чем мы могли себе представить. <...> Рождённая из чернил, пота и упрямых мечтаний история ручной выделки. От всего сердца благодарим, что поддерживаете нас», — поделился Михаляк.

Mouse: P.I. For Hire имеет в Steam рейтинг 94 % («очень положительные» обзоры)

Mouse: P.I. For Hire имеет в Steam рейтинг 94 % («очень положительные» обзоры)

События Mouse: P.I. For Hire разворачиваются в городе мошенников и бандитов Маусберге, где игрокам достаётся роль частного детектива Джека Пеппера (Jack Pepper) в исполнении Троя Бейкера (Troy Baker).

Mouse: P.I. For Hire вышла 16 апреля на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. В четвёртом квартале 2026 года игра получит первое сюжетное дополнение — аддон будет включать новое приключение Джека Пеппера.

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Теги: mouse: p.i. for hire, fumi games, playside publishing, шутер, продажи игр
mouse: p.i. for hire, fumi games, playside publishing, шутер, продажи игр
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