Продажи смартфонов в Китае падают уже пять кварталов подряд, но Apple и Huawei растут

Аналитики IDC посвятили итогам второго квартала на китайском рынке смартфонов отдельный отчёт, после изучения которого становится ясно, что продажи этих устройств падают уже пятый квартал подряд. Во втором квартале они сократились на 4,3 % — до 66 млн штук. Это не помешало Apple и Huawei укрепить свои позиции на китайском рынке смартфонов.

Как поясняет Bloomberg, китайские потребители в прошлом квартале либо располагали средствами и желанием приобрести дорогие модели смартфонов, либо предпочитали отложить обновление устройства, если таких возможностей у них не было. Apple и Huawei, сосредоточившие своё предложение в верхнем ценовом сегменте, по итогам второго квартала смогли увеличить объёмы продаж смартфонов на 24,4 % и 19,4 % в годовом выражении соответственно. Весь остальной китайский рынок сократился на 4,3 % год к году. По итогам первого полугодия снижение составило 4,2 %.

Сильнее всего провалилась Xiaomi, которая продемонстрировала снижение объёмов продаж на 21,7 %. Марка Vivo отделалась падением на 11,4 %, Oppo потеряла в продажах смартфонов 9,7 % по сравнению со вторым кварталом прошлого года, Honor ограничилась снижением на 9,5 %. Напомним, что на мировом рынке смартфонов Apple и Samsung показали рост во втором квартале, хотя общее падение поставок достигло 6,7 %. По мнению аналитиков IDC, дополнительным фактором, стимулировавшим спрос, стало ожидание потребителями неизбежного повышения цен на смартфоны в будущем. Цены на память по сравнению с прошлым годом выросли почти на 300 %, и теперь в начальном сегменте именно память формирует до 65 % затрат на производство смартфона. В этих условиях производители устройств не могут игнорировать влияние роста цен на память.

Характерно, что на китайском рынке первое место занимает Huawei с долей 22,6 %, тогда как Apple с заметным отставанием располагается на второй позиции с долей 18,1 %. Производители смартфонов под управлением Android на китайском рынке были вынуждены либо повышать цены, либо сокращать поставки недорогих моделей. Отказ властей Китая от субсидирования продаж смартфонов также повлиял на динамику спроса.