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Иск Apple может сильно замедлить разработку умных гаджетов OpenAI

Грядущее судебное разбирательство по поводу предполагаемых случаев хищения стартапом OpenAI технической информации Apple через переманивание сотрудников может оказать существенное влияние на попытки создателей ChatGPT выпустить собственные аппаратные устройства. По крайней мере, OpenAI придётся действовать осторожнее и медленнее.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Если опираться на судебный иск Apple, то OpenAI систематически выманивала из сотрудников первой информацию о планах в сфере аппаратного обеспечения и непосредственно устройстве будущих продуктов. Счёт перешедшим из одной компании в другую сотрудникам технического профиля идёт на сотни человек. Само судебное разбирательство, которое в итоге может вынудить OpenAI уничтожить все разработки, признанные незаконно позаимствованными у Apple, способно растянуться на несколько лет, но реальное влияние на деятельность американского стартапа оно окажет гораздо раньше.

По крайней мере, такого мнения придерживается автор публикации на страницах Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), который славится своей осведомлённостью о деятельности Apple. По его мнению, это разбирательство однозначно усложнит дальнейшее переманивание специалистов из Apple в OpenAI, а также попытки последней «подглядеть» интересующие её технологии. Во-вторых, OpenAI уже не сможет спокойно распоряжаться теми разработками, которые в перспективе могут быть признаны судом основанными на интеллектуальной собственности Apple. Официально OpenAI продолжает утверждать, что не интересуется разработками других компаний и при этом сосредоточена на создании инновационных технологий собственными силами.

Переманив в общей сложности более 400 бывших сотрудников Apple, компания OpenAI даже вынудила первую серьёзно перестраивать штатное расписание некоторых подразделений из-за серьёзного оттока кадров. Кроме того, руководству Apple пришлось лично убеждать некоторых инженеров остаться в компании и повышать зарплату наиболее ценным специалистам. Начавшееся судебное разбирательство между компаниями также может предотвратить переход некоторой части персонала из Apple в OpenAI. Участие в собеседованиях с представителями OpenAI способно грозить действующим сотрудникам Apple повышенным вниманием со стороны службы безопасности и непосредственного начальства. Озираясь на возможные последствия судебного разбирательства, OpenAI будет осторожнее интересоваться у перешедших к ней специалистов Apple особенностями их работы на прежнем месте. Скорее всего, новые идеи в таких условиях будут рождаться реже, да и прочие сложности замедлят процесс разработки устройств OpenAI. Если суд признает правоту Apple, то ответчику наверняка придётся пересматривать дизайн своих решений хотя бы частично.

При всём этом, как отмечает Bloomberg, компания OpenAI полна решимости представить свой первый аппаратный продукт в текущем году и выпустить его на рынок в следующем. Расширять семейство устройств стартапу в новых условиях наверняка придётся сложнее. В конечном итоге OpenAI хотела бы представить нечто, сопоставимое по популярности с iPhone, но отличное от него по принципу работы. Apple может помешать OpenAI и на этапе масштабирования производства продуктов последней, поскольку обладает обширными деловыми связями с азиатскими поставщиками.

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Теги: apple, apple iphone, openai, ии, судебное разбирательство
apple, apple iphone, openai, ии, судебное разбирательство
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