MSI подтвердила совместимость китайской памяти CXMT DDR5-8000+ с платами на логике Intel 800-й серии

Компания MSI сообщила об успешном тестировании новых версий BIOS для материнских плат Intel 800-й серии с полной оптимизацией для модулей памяти DDR5 на базе чипов китайского производителя CXMT (ChangXin Memory Technologies). Ранее в этом месяце компания также сообщила о совместимости памяти CXMT DDR5-8000+ с материнскими платами AMD AM5.

Тесты совместимости для плат Intel 800-й серии проводились на материнской плате MEG Z890 Unify-X с двумя слотами DIMM и модели Pro Z890-S WIFI с четырьмя слотами DIMM. На модели MEG Z890 Unify-X проверялся двухканальный комплект памяти на чипах CXMT общей ёмкостью 48 Гбайт (2 × 24 Гбайт). Память работала в режиме DDR5-8600 с таймингами CL46-56-56-134. На плату также был установлен процессор Intel Core Ultra 5 245K. Память успешно прошла проверку MemTest с охватом более 100 %.

Проверка памяти на материнской плате Pro Z890-S WIFI также проводилась в двухканальном режиме. Для этого производитель использовал комплект памяти общей ёмкостью 32 Гбайт (2 × 16 Гбайт). Память работала в режиме DDR5-8200 с таймингами CL44-56-56-132. В тестировании также использовался процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus. Память успешно прошла проверку MemTest с охватом более 100 %.

MSI отмечает, что благодаря оптимизации, реализованной как на платформах Intel, так и AMD, пользователи могут рассчитывать на стабильную поддержку памяти CXMT на её материнских платах. Оптимизации для памяти CXMT также интегрированы в фирменную функцию быстрого разгона ОЗУ MSI Memory Try It!.