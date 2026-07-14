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«После долгих лет преданности компания отвернулась от нас»: разработчики Assassin’s Creed Black Flag Resynced выступили против несправедливых увольнений

Сотрудники Ubisoft Barcelona, которых вместо чествования за работу над Assassin’s Creed Black Flag Resynced руководство Ubisoft решило уволить, высказались о сложившейся ситуации и вышли на протесты.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, о планах расформировать команду Assassin’s Creed в Ubisoft Barcelona (51 сотрудник) работникам объявили 10 июня. С тех пор Black Flag Resynced показала ударные предзаказы и продалась в количестве 2 млн копий за день.

Не последнюю роль в успехе проекта сыграли сотрудники Ubisoft Barcelona. По словам технического и геймплейного аниматора Манелы Коты (Manel Cota), команда была в ответе за подводные уровни, которые так понравились игрокам.

«Ubisoft Barcelona сделала все подводные уровни. И ту же команду сейчас увольняют, потому что Ubisoft думает, что мы этого заслуживаем», — прояснил Кота похвалившему подводные секции игры пользователю.

Впрочем, без боя Ubisoft Barcelona не сдастся. Испанский профсоюз La Confederación General del Trabajo (CGT) организовал у офиса Ubisoft в Барселоне трёхдневный протест, начиная с сегодняшнего дня (см. фото с акции).

«После долгих лет преданности компания отвернулась от нас. Мы никогда не увидим плоды наших трудов, а наградой за них стала потеря работы», — гласит распространяемая CGT листовка.

По данным издания IGN, после расформирования команды Assassin’s Creed (ожидается в конце июля) руководство Ubisoft планирует сосредоточить усилия Ubisoft Barcelona целиком на франшизе Rainbow Six.

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Теги: assassin’s creed black flag resynced, ubisoft quebec, ubisoft, приключенческий экшен, увольнения
assassin’s creed black flag resynced, ubisoft quebec, ubisoft, приключенческий экшен, увольнения
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