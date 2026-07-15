После 35 лет в игровой индустрии создатель Dead Space решил уйти на пенсию

Соавтор франшизы научно-фантастических хорроров Dead Space и руководитель разработки The Callisto Protocol Глен Скофилд (Glen Schofield) объявил о завершении своей 35-летней карьеры в индустрии видеоигр.

В четырёхминутном ролике, опубликованном в деловой соцсети LinkedIn, Скофилд заявил, что после 35 лет разработки игр и руководства команд для него настало время официально отойти от дел.

Скофилд поблагодарил семью, друзей, уже бывших коллег и игроков по всему миру за многолетнюю поддержку, Activision — «за ключи к трём Call of Duty», а Electronic Arts — за возможность создать Dead Space.

«Это удивительная индустрия. <...> Знаю, времена сейчас непростые, но, чёрт, до чего у неё светлое будущее. Желаю следующему поколению создателей игр удачи. Изучайте, экспериментируйте, наслаждайтесь и не забывайте, что самое главное — это идея», — напомнил Скофилд.

Напомним, Скофилд стал частью индустрии в 1991 году. С тех пор разработчик побывал вице-президентом Crystal Dynamics, генеральным менеджером Visceral Games, сооснователем Sledgehammer Games и Striking Distance Studios.

За 35 лет в отрасли Скофилд приложил руку к Blood Omen 2: Legacy of Kain, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare и Call of Duty: WWII, стоял у истоков Dead Space и The Callisto Protocol.

В последние годы Скофилд безуспешно пытался убедить Electronic Arts разрешить ему взяться за Dead Space 4. Продолжение франшизы оказалось под угрозой из-за слабых результатов вышедшего в 2023 году ремейка Dead Space.