Сегодня 17 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Создатель Dead Space увидел в новых влад...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Создатель Dead Space увидел в новых владельцах Electronic Arts шанс для Dead Space 4 и «уже начал делать звонки»

Вышедший в 2023 году ремейк космического хоррора Dead Space фактически похоронил серию, но переход Electronic Arts к новым владельцам возродил надежду на продолжение. По крайней мере, для одного человека.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

Речь идёт о создателе Dead Space Глене Шофилде (Glen Schofield). Надежду на новую игру серии ветеран разработки высказал в интервью порталу IGN на выставке Gamescom Asia x Thailand Game Show в Бангкоке.

По словам Шофилда, он обращался к EA с предложением сделать Dead Space 4: «Я говорил, что могу собрать команду руководителей. Мне нужны модели из [ремейка Dead Space], и я сэкономлю вам $30−40 млн. А они такие: нет».

Источник изображения: PUBG Corporation

Источник изображения: PUBG Corporation

Шофилд заявил, что имеет готовую идею для потенциальной Dead Space 4, и недавний выкуп Electronic Arts консорциумом инвесторов открывает перед разработчиком возможность: «Я уже начал делать звонки».

«Посмотрим. Не знаю позицию EA в настоящее время. Не думаю, что они заработали на [ремейке Dead Space]. <...> Но я настроен более оптимистично, потому что теперь IP может приобрести кто-то новый», — отметил Шофилд.

По мнению Шофилда, Dead Space следует превратить в фильм или сериал (источник изображения: Electronic Arts)

По мнению Шофилда, Dead Space следует превратить в фильм или сериал (источник изображения: Electronic Arts)

Electronic Arts объявила о переходе в частный статус на исходе сентября. Уход с биржи стал возможным благодаря сделке на $55 млрд с инвестиционными компаниями Silver Lake и Affinity Partners, а также Суверенным фондом Саудовской Аравии.

Соглашение обернулось для EA долгом на $20 млрд. Шофилд допустил, что для возмещения части этих затрат новые владельцы могли бы рассмотреть продажу неиспользуемой интеллектуальной собственности издателя.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Трассировка лучей, «кошмарная» сложность и «Новая игра +»: Techland раскрыла план улучшений Dying Light: The Beast
Silent Hill f обогнала ремейк Silent Hill 2 по скорости продаж на запуске
Постаревший Леон, приземлённый экшен и как никогда амбициозная история: инсайдер раскрыл новые подробности Resident Evil Requiem
Разработчики новой Painkiller объяснили, зачем превратили игру в динамичный кооперативный шутер
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles
Теги: dead space, electronic arts, экшен, хоррор
dead space, electronic arts, экшен, хоррор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российское производство оптоволоконных кабелей рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Представлен Hiroh Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden 11 ч.
OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только 11 ч.
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 12 ч.
Battlefield 6 установила новый рекорд скорости продаж для франшизы — 7 миллионов копий за три дня 13 ч.
Партнёр PayPal по блокчейну случайно выпустил стейблкоины на $300 триллионов 15 ч.
Windows 11 получит голосовое управление, будет следить за происходящим на экране и выполнять поручения пользователя 15 ч.
Приложения Facebook Messenger для Windows и macOS перестанут работать через 60 дней 15 ч.
Разработчик Heavy Rain и Detroit: Become Human впервые взялся за мультиплеерную игру, а Star Wars Eclipse всё ещё жива 15 ч.
Спрос на молодых айтишников в Великобритании рухнул на 46 % из-за ИИ — дальше будет хуже 16 ч.
Google упростила поиск фото на Android-смартфонах, но пока не для всех 16 ч.
BMW призналась, что захват Nexperia властями Нидерландов создаст проблемы с поставками комплектующих 31 мин.
Обновлённые Apple MacBook Pro получат OLED-дисплеи и чипы M6 уже в следующем году 2 ч.
Nintendo намерена до марта выпустить 25 млн игровых консолей Switch 2 4 ч.
Британцы раздумывали над уничтожением дата-центра с секретными данными, который по недосмотру достался компании, связанной с Китаем 8 ч.
Новая статья: Обзор игрового QD-Mini LED VA-монитора MSI MAG 274QPF X30MV: редкое сочетание 9 ч.
Oppo представила сверхтонкие смарт-часы Watch S с 1,46-дюймовым экраном и автономностью до 10 дней 10 ч.
Водители Uber будут обучать искусственный интеллект в перерывах между заказами 11 ч.
Загадочное свечение центра Млечного Пути может пролить свет на тайну тёмной материи 11 ч.
Qualcomm и MediaTek задумались о передаче заказов на выпуск чипов Samsung — TSMC задрала цены 13 ч.
Xiaomi продолжит оснащать флагманы тыловыми дисплеями после успеха Xiaomi 17 Pro 14 ч.