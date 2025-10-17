Создатель Dead Space увидел в новых владельцах Electronic Arts шанс для Dead Space 4 и «уже начал делать звонки»

Вышедший в 2023 году ремейк космического хоррора Dead Space фактически похоронил серию, но переход Electronic Arts к новым владельцам возродил надежду на продолжение. По крайней мере, для одного человека.

Речь идёт о создателе Dead Space Глене Шофилде (Glen Schofield). Надежду на новую игру серии ветеран разработки высказал в интервью порталу IGN на выставке Gamescom Asia x Thailand Game Show в Бангкоке.

По словам Шофилда, он обращался к EA с предложением сделать Dead Space 4: «Я говорил, что могу собрать команду руководителей. Мне нужны модели из [ремейка Dead Space], и я сэкономлю вам $30−40 млн. А они такие: нет».

Шофилд заявил, что имеет готовую идею для потенциальной Dead Space 4, и недавний выкуп Electronic Arts консорциумом инвесторов открывает перед разработчиком возможность: «Я уже начал делать звонки».

«Посмотрим. Не знаю позицию EA в настоящее время. Не думаю, что они заработали на [ремейке Dead Space]. <...> Но я настроен более оптимистично, потому что теперь IP может приобрести кто-то новый», — отметил Шофилд.

Electronic Arts объявила о переходе в частный статус на исходе сентября. Уход с биржи стал возможным благодаря сделке на $55 млрд с инвестиционными компаниями Silver Lake и Affinity Partners, а также Суверенным фондом Саудовской Аравии.

Соглашение обернулось для EA долгом на $20 млрд. Шофилд допустил, что для возмещения части этих затрат новые владельцы могли бы рассмотреть продажу неиспользуемой интеллектуальной собственности издателя.