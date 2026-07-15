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Epic Games победила: Google впустит сторонние магазины приложений в «Play Маркет» уже 22 июля

Epic Games и Google совместно отозвали предложение по урегулированию судебного спора, которое меняет принцип работы магазинов приложений Android в Соединённых Штатах, после чего Google заявила суду о готовности начать размещать сторонние магазины приложений внутри своего собственного с 22 июля, пишет The Verge.

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

В октябре 2024 года судья Джеймс Донато (James Donato) первоначально поддержал предложение Google размещать конкурирующие магазины приложений Android внутри своего собственного магазина Google Play в рамках программы Registered App Store в качестве способа положить конец незаконной монополии компании на приложения Android. Но затем он изменил мнение, несмотря на то, что Google убедила Epic поддержать эту идею, заключив с ней секретную сделку на $800 млн.

В четверг, 16 июля, компании должны были явиться в суд для повторного обсуждения этого вопроса, но, по всей видимости, в этом уже нет необходимости. «Мы договорились с Epic об отзыве нашего ходатайства об изменении судебного запрета суда США, вместо того чтобы затягивать этот процесс, который создаёт неопределённость для экосистемы. Это позволит нам сосредоточиться на реализации нашей недавно объявленной глобальной модели развития бизнеса, чтобы обеспечить больший выбор магазинов приложений, более низкие цены и больше возможностей для разработчиков и пользователей», — сообщила Google.

По данным The Verge, Google уже информирует американских разработчиков приложений о том, что их приложения и игры будут автоматически предоставляться сторонним магазинам приложений начиная с 22 июля, если они не откажутся от участия. Также компания запустила специальную страницу для своей программы доступа к каталогу Play, где можно зарегистрировать сторонние магазины приложений.

За доступ сторонних магазинов к каталогу приложений Google Play будет взиматься плата за «проверку безопасности и политики» в размере $5 тыс. в год. При этом магазины не могут распространять приложения за пределами США, должны быть открыты для всех подходящих сторонних разработчиков, иметь «чёткие, недискриминационные» политики доверия и безопасности, и не более 1 % «попыток установки» могут быть вредоносными программами.

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Теги: google, epic games, судебное разбирательство, android
google, epic games, судебное разбирательство, android
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