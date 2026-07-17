Обзор смартфона iQOO Z11: станция студенческая

Бренды тщательно работают над позиционированием устройств, это база маркетинга. Но обычно все же речь идет о каких-то более-менее общих социальных группах: серьезные бизнесмены, молодежь, дети; возможно гендерное разделение. Но для iQOO Z11 целевая аудитория намечена необычно четко – это в первую очередь студенты.

Относительно невысокая цена (это смартфон среднего уровня) сочетается с действительно огромной батареей (9020 мА⋅ч), ярким и «быстрым» экраном (144 Гц) и достаточно серьезными способностями в плане игр – как аппаратными (чипсет весьма хорош для среднего ценового диапазона), так и программными (iQOO славится своими геймерскими настройками). Действительно – как будто сочетание серьезных игровых компетенций и автономности четко отсылает к молодежной и, если брать уже, студенческой аудитории. Но, думается, реальная аудитория подобного аппарата может быть значительно шире – главное, не проколоться в мелочах. Посмотрим, получилось ли это у iQOO.

iQOO Z11 iQOO Z10 HONOR 600 Infinix NOTE 60 Pro realme 16 Pro Дисплей 6,83 дюйма, AMOLED, 2800 × 1260 точек (450 ppi); 144 Гц 6,77 дюйма, AMOLED, 2392 × 1080 точек (388 ppi); 120 Гц 6,57 дюйма, AMOLED,

2728 × 1264 точки (458 ppi); 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2644 × 1208 точек, 429 ppi; 144 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2772 × 1272 точки (450 ppi); 144 Гц Защитное стекло Нет информации Нет информации Нет информации Gorilla Glass 7i AGC DT star D+ Процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,7 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,5 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,8 ГГц + 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 3 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,7 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) MediaTek Dimensity 7300 Max: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78, частота 2,5 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Графический контроллер Adreno 810 Adreno 810 Adreno 722 Adreno 810 Mali-G615 MC2 Оперативная память 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт Флеш-память 128/256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт 256 Гбайт 128/256/512 Гбайт Разъемы USB Type-C USB Type-C Нет USB Type-C USB Type-C Слот для карты памяти Нет Нет USB Type-C Нет Нет SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM; eSIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 2100 МГц WCDMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE: диапазоны не уточняются LTE, нет информации о диапазонах LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA: диапазоны не уточняются SA/NSA, нет информации о диапазонах SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.2 5.2 5.4 5.4 5.4 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, ультразвуковой сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт, сердечного ритма, пульсоксиметр Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + вспомогательный модуль, фазовый автофокус и оптический стабилизатор, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 + 2 Мп, ƒ/1,8 (стандартный угол обзора + вспомогательный модуль), фазовый автофокус и оптический стабилизатор, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 12 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус на обеих камерах, оптический стабилизатор на главном модуле, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главном и телефотомодуле, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главном модуле, четыре светодиодные вспышки Фронтальная камера 32 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 34,28 Вт⋅ч (9020 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 90 Вт Несъемный аккумулятор: 27,74 Вт⋅ч (7300 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 90 Вт Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт·ч (7000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 80 Вт Несъемный аккумулятор: 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 90 Вт Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт⋅ч (7000 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 80 Вт Размер 163,7 × 76,2 × 8,3 мм 163,4 × 76,4 × 7,9 мм 156 × 74,7 × 7,8 мм 162,4 × 77,2 × 7,4 мм 162,6 × 77,6 × 7,8 мм Масса 213 граммов 199 граммов 185/190 граммов 202 грамма 192 грамма Защита от воды и пыли IP68/IP69 IP65 IP68/IP69K IP64 IP68/IP69K Операционная система Android 16, оболочка Origin OS 16 Android 15, оболочка FunTouch OS 15 Android 16, оболочка MagicOS 10 Android 16, оболочка XOS 16 Android 16, оболочка realme UI 7.0 Актуальная цена От 24 500 рублей (на маркетплейсах), от 32 990 рублей (официальная розница) От 21 000 рублей (на маркетплейсах), от 24 990 рублей (официальная розница) От 39 999 рублей От 28 400 рублей (на маркетплейсах), от 31 490 рублей (официальная розница) От 26 000 рублей (на маркетплейсах), от 32 499 рублей (официальная розница)

По iQOO Z11 сразу заметно, что сразу все стулья занимать смартфон не спешит – приоритеты производитель расставляет довольно четко. Очень крупная батарея (пусть и кремний-углеродная, что означает повышенную компактность по сравнению с традиционными литий-полимерными решениями) здесь не сочетается с каким-то особо изящным корпусом. Нет, Z11 – не бронесмартфон на манер каких-нибудь Caterpillar, а вполне конвенциональный гаджет, просто он несколько крупнее конкурентов.

При этом именно что «несколько». Толщина iQOO Z11 составляет 8,3 мм, вес – 213 граммов. Вполне обычные показатели, особенно если сравнивать с флагманами, которые скоро будут весить уже под триста граммов. В карман смартфон помещается без каких-либо проблем, в руках умеренно комфортен – в общем ничего необычного, если вы уже имели дело с текущими «лопатами».

К тому же у смартфона не только батарея больше, чем у почти всех конкурентов, но и экран – 6,83 дюйма. К слову, он крупнее, чем и у предшественника, iQOO Z10. При этом смартфон стал чуть толще, но сохранил габариты и по высоте, и по ширине – за счет сокращения рамок вокруг дисплея. Они тут по-взрослому симметричные (без крупного подбородка!) и исчезающе малы даже безо всяких ухищрений вроде скошенных граней.

iQOO Z11 следует всем актуальным тенденциям – тут плоские грани, плоский экран и плоская спинка. Разве что стекло на лицевой поверхности – 2,5D, минимальные скругления по краям имеются. Но это идет только на пользу смартфону – благодаря этим скруглениям его удобнее держать и смахивать от краев корпуса.

Отдельно радует, что толщина, увеличенная из-за крупного аккумулятора, используется также для того, чтобы «утопить» в корпус тыльную камеру (да, она тут, по сути, одинарная). Соответствующий блок почти не выступает над задней панелью – это большое достижение по нынешним временам. Оформлен он при этом скромно и просто, но радует отсутствие отсылок к титанам рынка смартфонов – в последнее время вернулась порочная мода копировать iPhone, но iQOO этой моде, по счастью, не следует.

Материалы скромные: лицевая панель, конечно, прикрыта закаленным стеклом, но грани и задняя панель — пластиковые. Впрочем, сзади пластик вполне успешно маскируется под матовое стекло – визуально и на ощупь отличить тяжело. На прочности использование пластика не должно сказаться – заявлена хорошая устойчивость к физическим воздействиям, и должен подтвердить ее личным опытом: я пользовался iQOO Z11 как основным смартфоном во время многодневного сплава по реке и не слишком жалел его в процессе. Никаких повреждений, даже минимальных (сколы, царапины), не зафиксировано. Что важно для подобных условий эксплуатации, гаджет также хорошо защищен от пыли и влаги – IP68/IP69. Тут мы тоже видим очевидный прогресс относительно предшественника.

iQOO Z11 представлен в двух цветовых вариациях: черной, как в нашем случае, и голубой. Несмотря на молодежную ориентацию, выглядит смартфон просто и довольно строго, что скорее присуще «взрослым» устройствам.

Функциональные элементы вполне обычные – мини-джека нет, обе аппаратные клавиши на правой грани, но есть ИК-порт (скорее всего, он интегрирован в блок с камерами). На верхней грани есть прорези для вывода звука с разговорного динамика.

В комплекте поставляется чехол из прозрачного силикона.

iQOO Z11 работает на базе ОС Android 16 с оболочкой Origin OS 6. Об этой оболочке, пришедшей на смену Funtouch OS (формально – фактически это та же программная среда под новым именем), мы рассказывали в обзорах iQOO 15 и iQOO 15R. Здесь изменений относительно упомянутых смартфонов нет.

Интерфейс оболочки Origin OS 6 на смартфоне iQOO Z11

Система приятно оформлена, обладает понятным и привычным для Android-смартфона интерфейсом. Из плюсов: нет вшитой рекламы, кроме пары папок с «рекомендованным софтом». Из плюсов: предустановленного и того самого «рекомендованного» софта очень много. Упомянутая в начале обзора игровая панель предоставляет очень серьезные возможности по управлению производительностью и множество дополнительных настроек для геймеров. ИИ-возможности при этом полностью отсутствуют, что для смартфона в 2026 году кажется нонсенсом – причем независимо от ценовой категории. Что-то помимо обязательного для «андроидов» Gemini предоставляют даже иные околобюджетные модели. Здесь же нет таких привычных уже вещей как удаление объектов с фото или встроенного переводчика.

Работает при этом система быстро, не глючит, регулярно обновляется. Занимает в памяти оболочка чуть менее 20 Гбайт. Обещают до трех лет обновлений операционной системы и до пяти лет обновлений безопасности.

Сканер отпечатков пальцев разместился под экраном. Использован оптический сенсор, он не работает при прикосновении влажными или жирными пальцами, но это нельзя назвать серьезной проблемой, честно говоря. Главное, что в обычных ситуациях срабатывает он стабильно и достаточно быстро. Но, как и на всех относительно недорогих смартфонах со сканерами подобного типа, находится он близко к нижнему краю экрана и не сопровождает тактильным откликом успешные срабатывания. Добавлю, что сканер можно продублировать при помощи системы распознавания лица с использованием фронтальной камеры без датчика глубины.

⇡#Дисплей и звук

В iQOO Z11 установлен AMOLED-экран диагональю 6,83 дюйма и разрешением 2800 × 1260 точек. Плотность пикселей составляет 450 ppi. Разрешение высокое – при этом по умолчанию, в целях экономии энергии, выставлено значение Full HD, имейте в виду. Если вы нуждаетесь в повышенной детализации, активировать 2К-разрешение нужно в настройках.

Частота обновления составляет 144 Гц. У iQOO Z10 было 120 Гц, но разницы в фактических задачах между смартфонами нет – до максимума Z11 попросту негде дотянуться. В играх предел, который удалось нащупать – 90 Гц. В интерфейсе фиксируется 120 Гц, то есть скроллинг будет подобающе плавным. Но 144 Гц мне ни разу ни в одном приложении не удалось поймать. При этом в настройках есть редкая возможность выбрать частоту для конкретных приложений. Но выше головы этот параметр все равно смартфону прыгнуть не дает.

Измеренный уровень яркости (измерения проводятся в помещении с искусственным светом, лампы светодиодные) составил 612 кд/м2. Заявленная пиковая яркость – 5000 кд/м2 (реально достижимый уровень яркости не по отдельной точке на экране в лабораторных условиях, по словам производителя – 2000 кд/м2). На солнце экран смартфона ведет себя уверенно – картинка не блекнет и не теряет в цветопередаче. Автоматическая регулировка яркости тоже вполне неплоха – слишком темным изображение почти никогда не становится.

В настройках изображения помимо стандартных операций (изменить стиль шрифтов, размер шрифтов, настроить автояркость, режим защиты глаз и т. п.) и упомянутой гибкой настройки частоты обновления (которая, тем не менее, мало на что влияет) и регулировки разрешения, можно также включить искусственное улучшение изображения, а также регулировать цветопередачу. Доступны три предустановки — естественная, яркая и профессиональная. Для каждой из них вручную можно отрегулировать цветовую температуру. Я измерил цветопередачу экрана iQOO Z11 со стандартной, профессиональной и яркой предустановками при цветовой температуре, выставленной по умолчанию.

Цветовое пространство в естественном режиме почти в точности соответствует стандарту DCI-P3. Средняя гамма оттенков серого в пределах нормы – средний уровень составил 2,19. Цветовая температура тоже близка к норме, но слегка превышает эталон – на уровне 7 000 К (при эталоне на уровне 6 500 К). Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 2,87 при норме 3 и эталонном значении 2.

В ярком режиме цветопередача близка к той, что мы видим в стандартном режиме, но цветовое пространство искажается – можно увидеть излом по одной из сторон треугольника. Гамма – на уровне 2,21, цветовая температура слегка повышается – около 7 300 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет 3,39.

В «профессиональном» режиме цветовое пространство сужается до sRGB, цветовая температура соответствует эталону, гамма оказывается на уровне 2,18. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет уже 1,22 – цветопередача в этом режиме оказывается уже, по сути, безупречной.

Мини-джека в iQOO Z11, конечно, нет, зато есть стереофонические динамики (выполнены по гибридной схеме с выводом звука на верхнюю грань с разговорного), беспроводная передача данных осуществляется при помощи модуля Bluetooth 5.2 с поддержкой профилей LDAC и aptX.

«Железо» и производительность

iQOO Z11 получил чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 – это крайне легкое обновление платформы Snapdragon 7s Gen 3, которая применялась на прошлогоднем iQOO Z10, с повышенной частотой главного ядра, но абсолютно такой же архитектурой.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 основана на восьми модифицированных ядрах Kryo: четырех на базе ARM Cortex-A720 (одно — с частотой 2,7 ГГц и три — 2,4 ГГц) и четырех на базе ARM Cortex-A520 частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает подсистема Adreno 810 – точно назвать его тактовую частоту не могу, но есть информация, что она стала даже ниже, чем у той же графики на 7 Gen 3, при этом заявлено об улучшенной производительности. Набор инструкций — ARMv9.2-A. Технологический процесс — 4 нм (TSMC). Есть поддержка оперативной памяти LPDDR5.

Геймерские настройки iQOO Z11 и производительность смартфона в играх

По производительности iQOO Z11 совсем слегка превосходит предшественника и держится при этом наравне с конкурентами. В отличие от старших смартфонов бренда, на геймерские вершины он не претендует, оказываясь просто достаточно быстрым гаджетом за свои деньги. Он выдает стабильные 90 кадров в секунду в соревновательных играх и 60 кадров в секунду в проектах, требовательных к графике (не всегда с максимальными настройками, конечно). Вполне нормальный уровень, резвости того же Infinix GT 50 Pro здесь никто и не ждал. Главное – смартфон стабилен в стандартных задачах, справляется с ними быстро и не вызывает раздражения в повседневном взаимодействии.

Результаты синтетических тестов iQOO Z11

Проблем с троттлингом и, тем более, с перегревом, не наблюдается – снижение частот в ресурсных тестах почти не фиксируется, температура ядра не поднимается выше 44°C – немало, но корпус при этом всегда остается комнатной температуры. В смартфоне предусмотрена крупная испарительная камера – вкупе с не слишком требовательной к охлаждению аппаратной платформой это дает свои плоды.

В Россию поставляется четыре версии iQOO Z11: c 8 или 12 Гбайт оперативной памяти (стандарт LPDDR4x) и накопителями на 128, 256 или 512 Гбайт (UFS 3.1) в разных комбинациях (8+128, 8+256, 8+512 и 12+512 Гбайт). Слот для карт памяти отсутствует. Оперативную память можно расширить за счет накопителя, «заняв» у него до 8 или 12 Гбайт, в зависимости от того, сколько ее предусмотрено по умолчанию. У нас на тесте побывал iQOO Z11 в топовой версии 12+512 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В iQOO Z11 установлен 5G-модем – список диапазонов есть в таблице характеристик, в России это пока не слишком актуально, но теоретически поддерживаемого 79-го диапазона в списке нет. LTE-модем тоже имеется, уже с поддержкой все необходимых для корректной работы в России диапазонов. В смартфоне предусмотрено два слота для операторских карточек стандарта nano-SIM. Виртуальные карточки eSIM не поддерживаются.

Все необходимые беспроводные модули на месте: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (есть Wi-Fi 6, нет Wi-Fi 7), Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт, навигационный модуль с поддержкой систем GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou.

В iQOO Z11 установлена, по сути, одинарная тыльная камера. Формально их тут две, но вторая – это вспомогательный модуль с таинственными функциями. От них сейчас уже постепенно отказываются, фактически признавая, что это были просто дополнительные заглушки для количества. Но эпоха гонки количества камер уже проходит и честно сказать о наличии только одной тыльной камеры, к примеру, становится нормой. Но до этого iQOO Z11 все же дошел не совсем.

Камера – та же, что и на iQOO Z10. Она основана на сенсоре Sony IMX882: 50 мегапикселей, габариты 1/1,95" (0,8 мкм). Оптика – с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм, светосилой f/1,8, фазовым автофокусом и оптическим стабилизатором.

Благодаря использованию Quad Bayer-сенсора на iQOO Z11 доступно два фокусных расстояния. Помимо стандартного (ЭФР оптики составляет 26 мм, напомню) есть двукратный «гибридный» зум.

Чаще всего камера со стандартным фокусным расстоянием снимает хорошо – стабильный и качественный баланс белого, приятная цветопередача, высокая детализация без излишнего повышения контурной резкости. А вот динамический диапазон несколько разочаровывает – в контрастных сценах тени оказываются провалены. При слабом освещении модуль справляется тоже неплохо – снимки стабильно резкие, яркие, с сочными цветами. Без уличного света не поснимаешь, но на такое современные смартфоны вообще редко когда способны.

С зумом детализация остается приемлемой, но контурная резкость все же повышается, пусть и не до раздражающих величин. Выраженного, бросающегося в глаза «перешарпа» не наблюдается. Ночью логичным образом качество съемки падает, контурная резкость еще добавляется – но, опять же, снять резкий снимок даже с зумом возможно.

Но «чаще всего» выше я написал неспроста – у iQOO Z11 случаются некоторые проблемы с обработкой снимков, сделанных при сложном освещении. Картинка словно приобретает эффект постеризации – резкие контрасты, слишком яркие цвета, отсутствие плавных переходов между участками кадра. Сложно сказать, это ошибка, присущая текущей прошивке устройства или способ смартфона приукрасить действительность в непростых условиях съемки. Но смотрится скорее как огрех постобработки, чем интересная фишка. Думается, вскоре это должны исправить, но пока придется мириться с этой проблемой – либо изменить восприятие и не воспринимать такой эффект как проблему.

Камера позволяет снимать с повышенным разрешением (50 мегапикселей), записывая, по умолчанию, изображения на 12,5 мегапикселя. Как обычно, реального повышения детализации из-за низкой разрешающей способности оптики мы почти не видим, зато значительно вырастает размер файла.

Есть специализированный ночной режим, который работает с обоим фокусными расстояниями. Он активируется в том числе и в режиме съемки по умолчанию, но можно его включить принудительно – в этом случае будет выставляться более длинная «выдержка» (по факту – более длинная серия снимков с разной экспозицией, из которых затем склеивается конечная фотография). В ночном режиме мы видим более четко прописанные тени и однотонные участки (в частности, небо), но будет дополнительно повышаться контурная резкость. А вот тот самый эффект постеризации в ночном режиме не проявляется, это грех исключительно съемки в режиме по умолчанию.

Примеры съемки на iQOO Z11 с различными профилями, стилями и фильтрами

Есть характерные для современных смартфонов «профили» в количестве четырех штук: «черно-белый», «текстурированный», «яркий» и «естественный». По умолчанию используется «яркий» профиль. Также имеются и другие варианты базовой постобработки при съемке – три подражают разным типам пленки и еще десять более традиционно тонируют кадр. Все варианты профилей, стилей и фильтров можно увидеть в галерее выше.

Примеры съемки на iQOO Z11 с ночными фильтрами

Ночью набор чуть меняется – профили и три «классических» варианта тонирования на месте, но меняются дополнительные опции тонирования, всего их становится шесть вместо семи.

Портретный режим предлагает программное размытие заднего плана (искусственное боке регулируется в диапазоне от f/0,95 до f/16 c возможностью менять рисунок в зоне размытия), ретушь (которая также гибко регулируется) и изобилие стилей съемки. Семь из них соответствуют тому, что мы видим в базовом режиме – это четыре профиля и три пленочных стиля, но также есть множество специально разработанных вариантов тонирования картинки, достаточно эффектных. Съемка возможна с тремя фокусными расстояниями (к стандартному фокусному расстоянию и двукратному зуму добавлен 1,5-кратный зум, симулирующий оптику с ЭФР 35 мм) – этого достаточно, чтобы получить портреты с корректной геометрией как при ростовых, так и при поясных или крупных планах. Качество снимков высокое – фокусируется камера уверенно, искусственное размытие применяется корректно, почти без брака по границам объектов. Тон кожи приятный, излишней резкостью, подчеркивающей недостатки кожи, камера iQOO Z11 тоже не страдает.

Приложение камеры вполне нормально организовано, обходится без специфики вроде спрятанных в непривычных местах режимов. Набор режимов относительно привычный: есть специальный режим для съемки документов, режим с ручным настройками (с возможностью снимать в RAW), склейка панорам, замедленная и интервальная съемка, подводная съемка (хорошая влагозащита используется и в этом) и режим «Суперлуние» (в нем Луна «дорисовывается» при постобработке).

Примеры фотосъемки на смартфон iQOO Z11

iQOO Z11 снимает видео в 4К с частотой до 30 кадров в секунду и в Full HD при частоте до 60 кадров в секунду; при съемке, независимо от частоты и разрешения, можно применять программный зум. Доступны различные фильтры, есть ретушь для портретного видео (и то, и другое – для съемки в Full HD при 30 кадрах в секунду), но нет возможности снимать видео с размытием заднего плана. Есть стабилизация, она работает по умолчанию и относительно эффективна, также можно включить усиленный режим (здесь – «Ультра»), который работает, опять же, при Full HD-разрешении при частоте 30 кадров в секунду. Заявлена не только цифровая, но и оптическая стабилизация при видео, и есть ощущение, что она как раз активируется в «повышенном» режиме. Качество съемки неплохое, но не более того – в целом, если не считать действительно интересного портретного режима, камера у iQOO Z11 более чем рядовая.

Фронтальная камера базируется на сенсоре GalaxyCore GC32E: 32 Мп, 1/3,1", 0,7 мкм. Оптика – без автофокуса, со светосилой f/2,0. Вспышки нет. Фокусное расстояние только одно, есть ретушь, регулируемое размытие фона и снова «Стили» съемки, причем у фронталки тут своя специфика, особый набор этих фильтров. Качество съемки хорошее – фокус выставлен корректно, с резкостью нет проблем, светосила достаточная, чтобы сделать нормальные автопортреты в помещении (но не в темноте, конечно). Видео на фронтальный модуль можно писать с тем же разрешением, что и на тыльный модуль (4K 30p).

В iQOO Z11 установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью аж 34,28 Вт⋅ч (9020 мА⋅ч, 3,8 В). Больше на обычных смартфонах, не представляющих собой пауэрбанк с экраном, мы видели только у realme на их монструозном P4 Power. Тут, что называется, все как по писаному – смартфон действительно живет долго. Если не активировать максимальное разрешение и не гонять его в хвост и гриву без остановки, он спокойно работает от одного заряда полтора-два дня. Если же не отлипать от гаджета, то просто нужно ставить на зарядку вечером. Полный день iQOO Z11 продержится почти при любых раскладах.

В нашем тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, iQOO Z11 продержался чуть менее 29 часов – интересно, что это меньше, чем у iQOO Z10. Сложно сказать в чем причина – по всем раскладам он должен был показать лучший результат. В любом случае результаты близки к рекордным за всю историю наших измерений. В пятерке лучших – так точно.

В комплекте со смартфоном поставляется зарядное устройство мощностью 90 Вт, которое заряжает устройство примерно за полтора часа – для аккумулятора такой емкости очень приличный показатель. Беспроводную зарядку устройство не поддерживает, но есть множество опций для зарядки проводной – от обходной, когда питание подается прямо на материнскую плату (при продолжительных игровых сессиях – самое то, снижается нагрев от наполнения батареи) до обратной по кабелю, когда смартфон можно использоваться в качестве небольшого пауэрбанка.

iQOO Z11, на самом деле, несмотря на акценты производителя, мне сложно назвать идеальным смартфоном именно для студента. Все же помимо необходимости постоянно быть на связи и непрерывно сидеть в интернете поколение Z все же еще очень любит «пилить контент». А камеры у гаджета с подобающим этому поколению именем совсем не впечатляющие… хотя портретный режим и режим селфи тут как раз скорее выдающиеся. Так что, может и не все однозначно?..

А что однозначно – так это выполнение стартовых заявок. Это действительно смартфон-долгожитель с аккумулятором удивительной емкости, очень крупным и ярким экраном, а также адекватной своей ценовой категории производительностью, который не проваливается в мелочах. А заодно исправляет некоторые проблемы предшественника, вроде монофонического динамика. Но некоторые и наследует, вроде проблем с обработкой снимков на стартовой прошивке. В любом случае, мы имеем дело с еще одним удачным примером смартфона узкой специализации от iQOO – компания будто нашла себя в заполнении ниш.

Достоинства:

крепкий корпус с влагозащитой IP68/IP69;

крупный и отлично настроенный AMOLED-дисплей с (теоретической) поддержкой частоты 144 Гц;

достойная производительность при отсутствующем троттлинге;

обширные возможности при портретной съемке, высокое качество съемки портретов;

фронтальная камера с не меньшим количеством опций для съемки;

аккумулятор-монстр + быстрая зарядка;

стереофонические динамики.

Недостатки: