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OpenAI отвергла обвинения Apple в краже секретов

Компания OpenAI отвергла выдвинутые в иске Apple обвинения в краже информации, составляющей коммерческую тайну. Иск производителя iPhone в компании назвали необоснованным.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

«Хотя мы относимся к этим обвинениям со всей серьёзностью, нам неизвестно о каких-либо доказательствах, подтверждающих обоснованность этого иска. Мы верим в честную конкуренцию и свободу человека работать там, где он хочет; мы занимаемся разработкой инновационных технологий, которые расширяют возможности людей во всём мире», — говорится в заявлении OpenAI.

Официальное заявление OpenAI последовало через несколько дней после подачи иска Apple. Согласно документу, сотрудники OpenAI, ранее работавшие в Apple, участвовали в скоординированных действиях по получению конфиденциальной информации и сведений, составляющих интеллектуальную собственность компании. Поданный в Окружной суд Северного округа Калифорнии 41-страничный иск содержит ряд обвинений в адрес руководства OpenAI, в том числе главного специалиста по аппаратному обеспечению Тана Таня (Tang Tan). Он проработал в Apple 24 года и занимал руководящие должности; в частности, был вице-президентом по дизайну продуктов iPhone и Apple Watch.

Это первый комментарий OpenAI по существу. Первоначально компания заявила: «Коммерческие тайны других компаний нас не интересуют. Мы по-прежнему занимаемся разработкой инновационных технологий, которые расширяют возможности людей по всему миру». Внутреннее расследование Apple, по её словам, показало, что OpenAI и её партнёры использовали закрытую информацию компании при разработке собственного устройства.

По неподтверждённым данным, OpenAI работает над умной колонкой, которая может стать прямым конкурентом аналогичного устройства Apple. Устройство лишено экрана, имеет некоторые подвижные механические элементы, а в его разработке принимают участие бывшие инженеры Apple, ранее занимавшиеся созданием iPhone и Mac.

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Теги: openai, apple, судебное разбирательство
openai, apple, судебное разбирательство
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