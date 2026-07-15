ASML вновь повысила прогноз — спрос на оборудование для выпуска чипов продолжает бить рекорды

Квартальный отчёт нидерландского холдинга ASML является своего рода барометром, по которому можно судить о состоянии дел в полупроводниковой отрасли, поскольку оборудованием этой марки вынуждены пользоваться почти все производители чипов в мире. Судя по отчётности за второй квартал и улучшенному прогнозу по выручке на год, у ASML всё обстоит просто прекрасно.

Уже второй раз с начала года, как поясняет CNBC, компания ASML поднимает прогноз по годовой выручке. Если раньше эта выручка должна была по итогам текущего года уложиться в диапазон от 36 до 40 млрд евро, то теперь компания поднимает планку до диапазона от 43 до 45 млрд евро, что можно считать серьёзным улучшением. Норма прибыли компании по итогам всего года должна составить от 54 до 56 %, ранее в прогноз был заложен диапазон от 51 до 53 %.

После оглашения данной информации акции ASML на торгах в Европе в пике росли на 7,9 %, лишь позже ограничив итоговый прирост 5,5 %. Всего с начала текущего года акции ASML выросли в цене на 115 %. По итогам прошлого квартала ASML выручила 9,3 млрд евро против 8,8 млрд, которые ожидались рынком. Чистая прибыль тоже оказалась выше ожиданий: 2,9 млрд евро против 2,6 млрд евро. По словам генерального директора Кристофа Фуке (Christophe Fouquet), в первом полугодии количество заказов росло весьма динамично. Объёмы выпуска EUV-систем придётся по следующего года увеличить на 30 %, и в такой же пропорции нарастить выпуск более доступных DUV-сканеров для работы с иммерсионной литографией. Компания уже обеспечена заказами до 2028 года, многие заказчики заметно ускорили график закупок, начиная с текущего года. Передовых систем для работы с EUV-литографией в этом году ASML собирается выпустить 65 штук, что превышает изначальную программу. Не исключено, что и в 2028 году придётся нарастить объёмы производства литографических сканеров на 30 %.

Подобное увеличение объёмов отгрузки не всегда требует пропорционального расширения производственных мощностей, как поясняют эксперты. Во-первых, можно оптимизировать использование существующих площадей. Во-вторых, ASML всё чаще прибегает к тактике опережающих поставок, когда частично собранное оборудование отправляется заказчику и приводится в работоспособное состояние уже на его территории.

ASML ожидает, что выручка на китайском рынке по итогам текущего года не превысит 20 % от совокупной. С точки зрения финансового директора компании Роджера Дассена (Roger Dassen), китайский рынок своим поведением повторяет глобальный. В первом квартале доля китайского рынка в структуре выручки ASML последовательно сократилась с 19 до 14 %. От передовых систем класса High-NA EUV легально поставляемые сейчас в Китай решения ASML отстают на восемь поколений.