Лучший процессор под DDR4 в 2026 году: AM4 против LGA 1700

В 2024–2025 годах DDR5-память стремительно дешевела. По мере того, как её стоимость приближалась к цене DDR4, аргументов в пользу предыдущего стандарта становилось всё меньше и меньше. Новые платформы окончательно мигрировали на DDR5, а DDR4 начала восприниматься как пережиток прошлого, актуальный лишь для владельцев старых систем. Как следствие, в начале 2025 года ведущие производители стали сворачивать массовый выпуск DDR4, и память этого стандарта фактически вступила в завершающую стадию своего жизненного цикла.

Однако во второй половине прошлого года ситуация внезапно изменилась. Лавинообразный рост спроса на HBM-память, используемую в ИИ-ускорителях, подтолкнул производителей к переориентации мощностей на более прибыльную продукцию. На этом фоне выпуск чипов DDR4 и DDR5 заметно сократился, а на рынке возник дефицит, который привёл к затяжному росту цен. Причём сильнее всего пострадала именно DDR5: к тому моменту рынок уже успел практически полностью переключиться на новый стандарт, поэтому спрос на такую память оказался существенно выше. В результате с середины прошлого года стоимость модулей DDR5 выросла примерно впятеро. DDR4 тоже заметно подорожала, однако благодаря более умеренному спросу и сохранившимся поставкам со стороны производителей второго эшелона рост цен ограничился лишь трёх-четырёхкратным увеличением.

В результате мы словно вернулись в 2022 год, когда разрыв в стоимости DDR4 и DDR5 был особенно велик. Сегодня среднестатистический комплект DDR5-6000 объёмом 32 Гбайт на мировом рынке стоит около $550, тогда как аналогичный по ёмкости комплект DDR4-3600 можно приобрести примерно на $150 дешевле. Похожая ситуация наблюдается и в России. Популярные 32-гигабайтные комплекты DDR4 продаются за 26–27 тыс. рублей, тогда как за DDR5 такого же объёма просят уже не менее 44 тыс. рублей. Иными словами, использование памяти наиболее актуального стандарта вновь требует существенной переплаты.

Это неизбежно заставляет задуматься, оправданна ли сегодня покупка DDR5. Выбрав более доступную DDR4, высвободившиеся средства можно направить на более производительный процессор или видеокарту. Тем более что у многих пользователей уже есть проверенные временем комплекты DDR4, оставшиеся от прежних систем, и их вполне можно использовать повторно. Более того, экономия не ограничивается одной только памятью. Материнские платы с поддержкой DDR4 обычно дешевле моделей под DDR5, поэтому суммарная разница в стоимости платформы вполне может перевалить за пару десятков тысяч рублей.

Впрочем, не стоит забывать, что DDR4 — стандарт действительно устаревший, и поддержку такой памяти предлагают лишь платформы предыдущего поколения. В случае AMD это Socket AM4, которую ещё в 2022 году сменила AM5, а в случае Intel — LGA 1700, уступившая место LGA 1851 в 2024 году. Тем не менее ситуация на рынке памяти заставила производителей процессоров скорректировать свои планы и продлить жизненный цикл этих платформ. Так, AMD не только выпустила бюджетный Ryzen 5 5500X3D, но и возобновила продажи флагманского Ryzen 7 5800X3D в специальной версии 10th Anniversary Edition. Intel, в свою очередь, перезапустила производство некоторых моделей семейства Raptor Lake и, по слухам, в начале следующего года готовит очередное обновление этой линейки.

И это значит, что сегодня DDR4 — вовсе не удел исключительно бюджетных сборок. И AMD, и Intel по-прежнему предлагают достаточно производительные решения с поддержкой такой памяти, причём среди них есть не только удачные модели среднего класса, но и процессоры, которые всего пару лет назад считались флагманскими. Поэтому выбор памяти прошлого поколения вовсе не означает автоматический отказ от высокой производительности — скорее речь идёт о поиске баланса между быстродействием и стоимостью всей платформы.

Иными словами, хотя Socket AM4 и LGA 1700 уже нельзя назвать передовыми платформами, списывать их со счетов явно преждевременно. Но имеющиеся ограничения всё же необходимо учитывать. Во-первых, они уже не способны предложить максимальную производительность, доступную современным настольным CPU. Даже Core i9-14900K на несколько процентов отстаёт от флагманских Core Ultra 200S в быстродействии и сильно проигрывает им в энергоэффективности, а Ryzen 7 5800X3D принципиально уступает в возможностях современным 16-ядерным Ryzen 9000 с технологией 3D V-Cache. Во-вторых, процессоры с поддержкой DDR4 основаны на архитектурах Zen 3 и Alder Lake/Raptor Lake с более низким IPC, выпускаются по довольно зрелым техпроцессам 7-нм уровня и лишены ряда современных возможностей, таких как встроенный NPU или поддержка AVX-512. В-третьих, существуют ограничения и на уровне платформ: Socket AM4 не поддерживает PCI Express 5.0, а LGA 1700, хоть и умеет работать с PCIe 5.0-видеокартами, в большинстве конфигураций не позволяет в полной мере раскрыть потенциал передовых PCIe 5.0 SSD.

Однако более современных платформ для тех, кто хочет сэкономить на памяти, сегодня попросту не существует. Выбор фактически сводится к процессорам Ryzen 5000 для Socket AM4 или Core 12, 13 и 14-го поколений для LGA 1700. И в этом материале мы попробуем ответить на простой, но до сих пор мало изученный вопрос: какой процессор станет лучшим выбором в 2026 году, если вы сознательно строите систему вокруг DDR4?

⇡#Процессоры в тестировании

В исследование вошли сразу одиннадцать процессоров для Socket AM4 и LGA 1700 — шесть для одной платформы и пять для другой. При этом мы не стремились охватить все существующие варианты без исключения, а сосредоточились на самых интересных — процессорах, которые действительно имеет смысл рассматривать при сборке или модернизации системы с DDR4-памятью. Это либо исторически популярные в своём классе решения, либо процессоры с выгодным на данный момент сочетанием цены и производительности, либо какие-то знаковые модели, задающие ориентиры для максимальных возможностей той или иной платформы.

Перечень таких процессоров с их основными паспортными характеристиками приведён в таблицах.

Для платформы Socket AM4:

Ryzen 9 5950X Ryzen 7 5800X3D Ryzen 7 5700X Ryzen 5 5600X Ryzen 5 5500X3D Ryzen 5 5500 Кодовое имя Vermeer Vermeer Vermeer Vermeer Vermeer Cezanne Архитектура Zen 3 Zen 3 Zen 3 Zen 3 Zen 3 Zen 3 Техпроцесс, нм TSMC 7FF TSMC 7FF TSMC 7FF TSMC 7FF TSMC 7FF TSMC 7FF Ядра 16 8 8 6 6 6 Потоки 32 16 16 12 12 12 Частота, ГГц 3,4-4,9 3,4-4,5 3,4-4,6 3,7-4,6 3,0-4,0 3,6-4,2 TDP, Вт 105 105 65 65 105 65 Макс. потребление, Вт 142 142 88 88 142 88 L2-кеш, Мбайт 8 4 4 3 3 3 L3-кеш, Мбайт 64 96 32 32 96 16 Память DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 PCIe 20 × PCIe 4.0 20 × PCIe 4.0 20 × PCIe 4.0 20 × PCIe 4.0 20 × PCIe 4.0 20 × PCIe 3.0 Сокет Socket AM4 Socket AM4 Socket AM4 Socket AM4 Socket AM4 Socket AM4 Дата выхода 11.2020 04.2022 04.2022 11.2020 06.2025 04.2022 Начальная цена $799 $449

$349 $299 $299 - $159

И для платформы LGA 1700:

Core i9-14900K Core i7-14700K Core i5-14600K Core i5-14400 Core i5-12400 Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake Raptor Lake Raptor Lake Alder Lake Архитектура Raptor Cove/ Gracemont Raptor Cove/ Gracemont Raptor Cove/ Gracemont Golden Cove/ Gracemont Golden Cove/ Gracemont Техпроцесс, нм Intel 7 Intel 7 Intel 7 Intel 7 Intel 7 Ядра 8P+16E 8P+12E 6P+8E 6P+4E 6P Потоки 32 28 20 16 12 Частота P-ядер, ГГц 3,2-6,0 3,4-5,6 3,5-5,3 2,5-4,7 2,5-4,4 Частота E-ядер, ГГц 2,4-4,4 2,5-4,3 2,6-4,0 1,8-3,5 - TDP, Вт 125 125 125 65 65 Макс. потребление, Вт 253 253 181 148 117 L2-кеш, Мбайт 32 28 20 9,5 7,5 L3-кеш, Мбайт 36 33 24 20 18 Память DDR5-5600

DDR4-3200 DDR5-5600

DDR4-3200 DDR5-5600

DDR4-3200 DDR5-4800

DDR4-3200 DDR5-4800

DDR4-3200 PCIe 16 × PCIe 5.0

4 × PCIe 4.0 16 × PCIe 5.0

4 × PCIe 4.0 16 × PCIe 5.0

4 × PCIe 4.0 16 × PCIe 5.0

4 × PCIe 4.0 16 × PCIe 5.0

4 × PCIe 4.0 Сокет LGA 1700 LGA 1700 LGA 1700 LGA 1700 LGA 1700 Дата выхода 10.2023 10.2023 10.2023 01.2024 01.2022 Начальная цена $589 $409 $319 $221 $192

AMD Ryzen 9 5950X — вершина классической линейки Ryzen 5000, обладающая максимально возможной многопоточностью. Этот CPU располагает 16 ядрами Zen 3, работающими на частоте до 4,9 ГГц и способными одновременно исполнять 32 потока. Хотя подобными возможностями многопоточности могут похвастать и старшие процессоры для платформы LGA 1700, Ryzen 9 5950X выгодно отличается от них более скромными энергетическими и тепловыми характеристиками. При полной многопоточной нагрузке его реальное потребление не превышает 142 Вт, благодаря чему он до сих пор кажется привлекательным вариантом для рабочих систем с поддержкой DDR4-памяти, ориентированных на ресурсоёмкие задачи вроде рендеринга, компиляции, обработки фото и видео или разработки программного обеспечения. Иными словами, Ryzen 9 5950X определяет верхнюю планку вычислительной производительности платформы Socket AM4 и потому заслуживает места в тестировании.

Впечатляющая многопоточная производительность Ryzen 9 5950X достигается ценой двухчиплетной компоновки. В отличие от остальных Ryzen, участвующих в тестировании, этот процессор построен на паре восьмиядерных кристаллов CCD, взаимодействующих между собой через шину Infinity Fabric, что обуславливает его некоторые особенности, проявляющиеся в первую очередь в играх. Так, хотя современные версии Windows и стараются размещать игровые потоки в пределах одного CCD, при обмене данными между кристаллами, каждый из которых обладает независимым L3-кешем по 32 Мбайт, возникают дополнительные задержки, из-за чего в некоторых сценариях Ryzen 9 5950X может уступать более простым восьмиядерным CPU. А это значит, что в качестве игрового процессора такой двухкомпонентный 16-ядерник — заведомо не самый удачный вариант.

AMD Ryzen 7 5800X3D — безусловный геймерский флагман внутри платформы Socket AM4 и один из самых знаковых игровых процессоров последних лет. Именно он в 2022 году стал первой массовой моделью AMD с технологией 3D V-Cache и наглядно показал, что радикальное увеличение объёма кеш-памяти оказывается для игр значительно полезнее, чем наращивание количества ядер и повышение тактовых частот. Благодаря восьми ядрам Zen 3 и увеличенному с 32 до 96 Мбайт кешу третьего уровня Ryzen 7 5800X3D даже сегодня остаётся одним из самых быстрых игровых процессоров, совместимых с DDR4, и для многих обладателей Socket AM4-систем является логичным завершением апгрейда. Фактически Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 9 5950X представляют собой два разных подхода к построению производительной системы на Socket AM4: первый ориентирован на максимальную скорость в рабочих приложениях, второй — на максимально возможную игровую производительность. Ради размещения поверх процессорного CCD ещё одного кристалла с 64 Мбайт дополнительного кеша компании AMD пришлось снизить максимальную частоту Ryzen 7 5800X3D до 4,5 ГГц и отказаться от поддержки разгона, однако в большинстве игр эти ограничения с лихвой компенсируются преимуществами огромного L3-кеша.

Некоторое время назад производство Ryzen 7 5800X3D было прекращено, однако неожиданный ренессанс платформ с поддержкой DDR4 потребовал от AMD вернуть его на рынок. Нынешняя версия получила в названии приставку 10th Anniversary Edition, которая указывает на отмечаемый в этом году десятилетний юбилей Socket AM4 — платформы, которая сумела сохранить актуальность даже спустя четыре года после выхода своей преемницы, Socket AM5.

AMD Ryzen 7 5700X — ещё один восьмиядерный процессор на архитектуре Zen 3, но на этот раз без технологии 3D V-Cache. Однако у него есть и другая особенность — по сути, этот процессор представляет собой заводской даунвольт снятого с производства старшего восьмиядерника Ryzen 7 5800X: его теплопакет вписан в 65-Вт рамки, а потребление ограничено величиной 88 Вт. Из-за этого реальные частоты Ryzen 7 5700X в многопоточных нагрузках заметно ниже, чем у Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 5800X, но в лёгких малопоточных нагрузках он способен работать на частоте до 4,6 ГГц.

AMD выпустила Ryzen 7 5700X на полтора года позже основной линейки, и с его помощью компания удовлетворяла возникший запрос на экономичный и недорогой восьмиядерник, который сможет комфортно работать даже в простых материнских платах и с бюджетными кулерами. Такое решение завоевало немалую популярность, в том числе и потому, что средствами Precision Boost Override энергопотребление и, как следствие, производительность Ryzen 7 5700X можно подтянуть ближе к уровню Ryzen 5 5800X. Остаётся Ryzen 7 5700X востребован и сегодня, особенно в свете того, что обновлённый восьмиядерник Ryzen 7 5800XT образца 2024 года так и не доехал до российских магазинов в товарных количествах.

AMD Ryzen 5 5600X — один из самых старых процессоров в тестировании. Он дебютировал ещё в конце 2020 года, когда основой настольной линейки Intel оставались представители семейства Comet Lake, и сразу же стал одной из самых громких новинок своего времени. Благодаря архитектуре Zen 3, шести производительным ядрам с поддержкой 12 потоков, максимальной частоте до 4,6 ГГц и 32-Мбайт L3-кешу Ryzen 5 5600X фактически задал новый ориентир для решений среднего класса. И, пожалуй, лучшим свидетельством его удачности служит тот факт, что спустя почти шесть лет после выхода он остаётся полноценным участником сравнительного тестирования процессоров среднего класса с поддержкой DDR4.

Несмотря на все прошедшие годы, этот шестиядерник продолжает оставаться одной из самых востребованных моделей для платформы Socket AM4. Во многом этому способствует сочетание неплохой производительности, невысокого энергопотребления и доступной цены. При этом, как и другие шестиядерные Zen 3, Ryzen 5 5600X укладывается в тепловой пакет 65 Вт, а его энергопотребление ограничено величиной 88 Вт. В результате он не предъявляет высоких требований ни к системе охлаждения, ни к материнской плате и может стать крепким фундаментом системы среднего уровня с DDR4-памятью. Кроме того, энтузиастам может приглянуться оверклокерский потенциал этого CPU: с помощью Precision Boost Overdrive и функции Curve Optimizer производительность Ryzen 5 5600X нередко удаётся поднять на 10–15 %.

AMD Ryzen 5 5500X3D — вероятно, самый необычный участник сегодняшнего исследования. Этот шестиядерник появился лишь летом прошлого года, когда платформа Socket AM4 уже считалась устаревшей, и сразу стал самым дешёвым представителем семейства Ryzen с технологией 3D V-Cache. При этом AMD официально ориентировала его исключительно на продажу в развивающихся странах, где спрос смещён в сторону бюджетных комплектующих, однако довольно быстро Ryzen 5 5500X3D проник и в российскую розницу, где тоже оказался весьма востребован.

Как и прочие модели семейства X3D, Ryzen 5 5500X3D получил 96 Мбайт кеш-памяти третьего уровня, однако в соответствии с позиционированием AMD заметно срезала его тактовые частоты — до 3,0 ГГц в базе и до 4,0 ГГц в турборежиме. В результате этот шестиядерник представляет собой своеобразную противоположность Ryzen 5 5600X: в игровых приложениях огромный L3-кеш должен компенсировать низкие частоты, но в рабочих задачах он наверняка проиграет обычным шестиядерным Zen 3. Именно поэтому Ryzen 5 5500X3D интересен прежде всего как доступный способ познакомиться с технологией 3D V-Cache и собрать недорогую игровую систему на базе Socket AM4, пусть он и дороже, чем обычный Ryzen 5 5600X.

AMD Ryzen 5 5500 — самый дешёвый процессор в сегодняшнем тестировании и один из самых популярных вариантов для платформы Socket AM4. Но несмотря на принадлежность к серии Ryzen 5000, этот шестиядерник с TDP 65 Вт и частотой до 4,2 ГГц нельзя считать полноценным Zen 3. В его основе лежит монолитный кристалл Cezanne, изначально разработанный для гибридных процессоров Ryzen 5000G с интегрированной графикой. Встроенное графическое ядро в Ryzen 5 5500 отключено, однако происхождение процессора выдаёт как минимум то, что его L3-кеш имеет объём 16, а не 32 Мбайт. Есть и вторая проблема: он поддерживает лишь PCI Express 3.0, что не только ограничивает производительность установленных в системе SSD, но и способно стать узким местом при использовании видеокарт, работающих через восемь линий PCIe, например Radeon RX 7600 или GeForce RTX 5060.

Именно эти особенности и сделали Ryzen 5 5500 одним из самых противоречивых решений для Socket AM4. С одной стороны, уменьшенный объём L3-кеша и отсутствие поддержки PCI Express 4.0 неизбежно снижают его производительность по сравнению с Ryzen 5 5600X. С другой — привлекательная цена делает Ryzen 5 5500 одним из наиболее интересных вариантов для бюджетных сборок. Неудивительно, что благодаря низкой цене на сегодня он остаётся одной из самых продаваемых моделей для Socket AM4.

Intel Core i9-14900K — самый производительный массовый процессор, который можно установить в систему с DDR4-памятью (если не считать выпущенный ограниченным тиражом оверклокерский Core i9-14900KS). В арсенале у этого CPU имеется 24 ядра (8 производительных Raptor Cove и 16 эффективных Gracemont), а тактовая частота способна доходить до 6,0 ГГц — отметки, которую так и не смогли взять ни современные Arrow Lake, ни Zen 5. Таким образом, обратить на него внимание есть смысл, если стоит задача получить максимально быструю и универсальную систему, не переходя на DDR5. Расплатой за это становится энергопотребление и тепловыделение, которые в многопоточных нагрузках легко упираются в лимит 253 Вт, что требует использования мощного охлаждения и материнских плат с многофазной схемой питания.

Кроме того, репутацию Core i9-14900K серьёзно попортил скандал, связанный с деградацией кристаллов даже при номинальных настройках. С тех пор Intel выпустила серию исправлений микрокода, которые должны устранить причины, влекущие повреждение процессоров, но тем не менее это не устраняет вероятность нарваться на процессор, который уже успел поработать при чрезмерно завышенных напряжениях, на вторичном рынке. Поэтому к покупке Core i9-14900K на площадках вроде «Авито» стоит относиться с большой осторожностью. А ещё при настройке систем с такими CPU желательно активировать в BIOS профиль производительности, рекомендованный Intel, и при возможности делать андервольт.

Intel Core i7-14700K — фактически младший брат Core i9-14900K. Этот процессор стал единственным представителем семейства Core 14-го поколения, который в сравнении с 13-м поколением получил полноценное аппаратное обновление в виде дополнительных ядер. В результате Core i7-14700K вплотную приблизился к флагманской модели — он располагает 20 ядрами, в числе которых 8 больших Raptor Cove и 12 малых Gracemont. При этом максимальная частота P-ядер при однопоточной нагрузке достигает 5,6 ГГц, благодаря чему Core i7-14700K проигрывает Core i9-14900K по быстродействию не так уж и заметно, но при этом стоит существенно дешевле.

Однако, как и в случае флагманских Raptor Lake, высокая производительность влечёт за собой серьёзные энергетические аппетиты. Такой процессор предъявляет к материнской плате и системе охлаждения, по сути, такие же требования, как и Core i9-14900K. Сэкономить на этих компонентах не получится: для полноценного раскрытия потенциала Core i7-14700K потребуется и жидкостная система охлаждения (либо очень мощный суперкулер), и материнская плата с как минимум 12 фазами в составе VRM. В противном случае при длительной многопоточной нагрузке процессор будет опускать рабочую частоту ниже доступных в этом случае 5,2 ГГц, либо сталкиваясь с температурным троттлингом, либо из-за срабатывания ограничений материнской платы по максимальному току VR TDC или ICCmax.

Intel Core i5-14600K, по мнению многих энтузиастов, оказался одним из наиболее удачных процессоров семейства Raptor Lake с точки зрения баланса производительности, энергопотребления и цены. Он имеет 14 ядер (6 производительных Raptor Cove и 8 эффективных Gracemont), способен исполнять 20 потоков и может повышать свою частоту до 5,3 ГГц. Такого сочетания характеристик хватает, чтобы в игровых нагрузках Core i5-14600K не слишком заметно уступал старшим Core i7 и Core i9, поэтому многие энтузиасты рассматривают его как переломную точку в экосистеме LGA 1700, после которой дальнейшая переплата за процессор уже не приносит заметной отдачи.

К тому же Core i5-14600K по требованиям к системе охлаждения практичнее старших моделей, хотя его максимальное потребление и ограничено достаточно высоким лимитом в 181 Вт. Тем не менее это самый производительный LGA 1700-процессор Intel, который можно использовать с мощным воздушным кулером (пусть и двухбашенным), не прибегая к системам жидкостного охлаждения. Соответственно и требования такого CPU к материнской плате оказываются заметно мягче, чем в случае Core i7-14700K или Core i9-14900K, и фактически его можно использовать в довольно доступных LGA 1700-платах среднего уровня c восьмифазными VRM.

Intel Core i5-14400 — один из самых доступных процессоров для платформы LGA 1700, сочетающий сравнительно невысокую цену с преимуществами гибридной архитектуры Intel. Он располагает 10 ядрами (6 производительными и 4 энергоэффективными), способными исполнять 16 потоков, а максимальная частота P-ядер достигает 4,7 ГГц. Благодаря этому Core i5-14400 остаётся одним из наиболее привлекательных вариантов для недорогих игровых и универсальных систем среднего класса, особенно если речь идёт о сборке с памятью DDR4.

Однако, несмотря на формальную принадлежность к 14-му поколению Core, этот процессор в большинстве случаев основан на кристалле Alder Lake и использует производительные ядра Golden Cove вместо более современных Raptor Cove. Это означает не только немного более низкий IPC, но и существенно меньший объём кеш-памяти второго уровня: на каждое P-ядро здесь приходится 1,25 Мбайт L2 против 2 Мбайт у Raptor Cove. В результате суммарный объём L2-кеша составляет лишь 9,5 Мбайт против 20 Мбайт у Core i5-14600K. Впрочем, у такого решения есть и положительная сторона. Несмотря на паспортный лимит мощности 148 Вт, в реальных условиях Core i5-14400 намного экономичнее старших собратьев и потребляет значительно меньше этого значения. Поэтому его можно без опасений устанавливать даже в сравнительно недорогие материнские платы с простой подсистемой питания и использовать с обычными кулерами среднего уровня.

Intel Core i5-12400 — один из самых удачных массовых процессоров Intel последних лет. После выхода семейства Alder Lake именно эта модель помогла компании вернуть утраченные позиции в среднем ценовом сегменте. Благодаря привлекательной цене, хорошей производительности и умеренным требованиям к остальным компонентам системы Core i5-12400 быстро приобрёл по-настоящему культовый статус. Несмотря на солидный возраст, Core i5-12400 остаётся востребованным и сегодня, тем более что сейчас его можно купить на 15–20 % дешевле Core i5-14400. Кроме того, в отличие от последователей он обходится без энергоэффективных ядер, а значит, не требует от планировщика операционной системы поддержки Thread Director и хорошо работает даже в старых версиях Windows.

Впрочем, возраст процессора всё же даёт о себе знать. В отличие от более современных моделей, у Core i5-12400 в наличии всего лишь шесть ядер Golden Cove, а максимальная частота не превышает 4,4 ГГц. Кроме того, он располагает сравнительно небольшим объёмом кеш-памяти — 7,5 Мбайт L2 и 18 Мбайт L3 против 9,5 и 20 Мбайт соответственно у Core i5-14400. Всё это делает его слабее решений последующих поколений, но зато Core i5-12400 отличается более скромным энергопотреблением, отсутствием требований к схемотехнике материнской платы и совместимостью с почти любыми системами охлаждения. А кроме того, он остаётся одним из самых доступных способов укомплектовать LGA 1700-платформу.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

Все одиннадцать процессоров, отобранных для сравнения, были протестированы с DDR4-3600 — достаточно быстрой памятью прошлого поколения, для которой «доплата за скорость» остаётся сравнительно небольшой. То есть, с одной стороны, такая память всё ещё позволяет серьёзно экономить в сравнении с DDR5, но с другой — может обеспечивать довольно неплохую пропускную способность до 57,6 Гбайт/с в двухканальном варианте.

Набор комплектующих, которые были задействованы в тестировании, перечислен в списке.

Процессоры: AMD Ryzen 9 5950X (Vermeer, 16 ядер, 3,4-4,9 ГГц, 64 Мбайт L3); AMD Ryzen 7 5800X3D (Vermeer, 8 ядер, 3,4-4,5 ГГц, 96 Мбайт L3); AMD Ryzen 7 5700X (Vermeer, 8 ядер, 3,4-4,6 ГГц, 32 Мбайт L3); AMD Ryzen 5 5600X (Vermeer, 6 ядер, 3,7-4,6 ГГц, 32 Мбайт L3); AMD Ryzen 5 5500X3D (Vermeer, 6 ядер, 3,0-4,0 ГГц, 96 Мбайт L3); AMD Ryzen 5 5500 (Cezanne, 6 ядер, 3,6-4,2 ГГц, 16 Мбайт L3); Core i9-14900K (Raptor Lake, 8P+16E-ядер, 3,2-6,2/2,4-4,4 ГГц, 36 Мбайт L3); Core i7-14700K (Raptor Lake, 8P+12E-ядер, 3,4-5,6/2,5-4,3 ГГц, 33 Мбайт L3); Core i5-14600K (Raptor Lake, 6P+8E-ядер, 3,5-5,3/2,6-4,0 ГГц, 24 Мбайт L3); Core i5-14400F (Alder Lake, 6P+4E-ядер, 2,5-4,7/1,8-3,5 ГГц, 20 Мбайт L3); Core i5-12400F (Alder Lake, 6P-ядер, 2,5-4,4 ГГц, 18 Мбайт L3).

Процессорный кулер: кастомная СЖО из компонентов EKWB.

Материнские платы: Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi (Socket AM4, AMD X570); MSI B760 Gaming Plus WiFi DDR4 (LGA 1700, Intel B760).

Память: 2 × 16 Гбайт DDR4-3600 SDRAM (Crucial Ballistix RGB BL2K16G36C16U4BL).

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).

Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

Блок питания: Deepcool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).

Настройка памяти во всех системах происходила по XMP-профилю выбранного комплекта модулей — в режиме DDR4-3600 с таймингами 16-18-18-38. Контроллер памяти в случае платформы Socket AM4 работал в синхронном режиме 1:1, а в случае платформы LGA 1700 — в режиме Gear 1.

Процессоры тестировались с паспортными ограничениями по потреблению и стандартным профилем производительности, рекомендованным производителем CPU. Все дополнительные оптимизации, внедрённые производителями материнских плат, деактивировались. На всех платах использовались последние стабильные версии BIOS, доступные на момент тестирования (начало июля 2026 года).

Тестирование происходило в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (25H2) Build 26200.8246, включающей все актуальные обновления на момент тестирования. Для дополнительного повышения производительности мы отключали в настройках Windows «Целостность памяти» и активировали «Планирование GPU с аппаратным ускорением». В системе использовался графический драйвер GeForce 596.36 Driver.

Описание использовавшихся для измерения вычислительной производительности инструментов:

Синтетические бенчмарки:

3DMark Professional Edition 2.32.8853 — тестирование в сценарии CPU Profile 1.1 в однопоточном и многопоточном режимах.

Cinebench 2026 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора при рендеринге в Cinema 4D движком Redshift.

Geekbench 6.7.0 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора в типичных пользовательских сценариях: от чтения электронной почты до обработки изображений.

Тесты в приложениях:

7-zip 26.01 — тестирование скорости компрессии и декомпрессии. Используется встроенный бенчмарк с размером словаря до 64 Мбайт.

Adobe Photoshop 2026 27.3.1.4 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Используется тестовый скрипт PugetBench for Photoshop 1.0.6, моделирующий базовые операции и работу с фильтрами Adaptive Wide Angle, Camera Raw, Lens Correction, Content-Aware Fill, Reduce Noise, Smart Sharpen, Iris Blur, Field Blur.

Adobe Photoshop Lightroom Classic 15.1.1 — тестирование производительности при пакетной обработке серии изображений в RAW-формате. Используется тестовый скрипт PugetBench for Lightroom Classic 1.0.0, моделирующий базовую работу с библиотекой и редактирование, а также импорт/экспорт, Smart Preview, создание панорам и HDR-изображений.

Adobe Premiere Pro 2026 26.0.0 — тестирование производительности при редактировании видео. Используется тестовый скрипт PugetBench for Premiere Pro 2.0.1, моделирующий редактирование 4K-роликов в разных форматах, применение к ним различных эффектов и итоговый рендер для YouTube.

Blender 5.1.1 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Blender Benchmark.

Corona 10 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Corona Benchmark.

DaVinci Resolve Studio 20.3.2 — оценка производительности обработки видео при кодировании различными кодеками, обработке исходников и наложении эффектов. Используется тестовый скрипт PugetBench for DaVinci Resolve 2.0.0.

Llama 3.1 8B — тестирование скорости инференса модели Meta✴-Llama-3.1-8B-Instruct (8,03 млрд параметров) на CPU с помощью бэкенда llama.cpp. Измеряется производительность генерации токенов.

Microsoft Visual Studio 2022 (17.14.31) — измерение времени компиляции крупного MSVC-проекта — Blender версии 5.2.0 Alpha.

Stockfish 18.0 — тестирование скорости работы популярного шахматного движка в AVX2-версии. Используется стандартный бенчмарк с глубиной анализа 28 полуходов.

SVT-AV1 4.0.1 — тестирование скорости перекодирования видео в формат AV1. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

Topaz Video 1.4.0 — тестирование производительности при улучшении качества видео с использованием ИИ-алгоритмов, исполняемых на CPU. Используется встроенный бенчмарк по всем моделям на исходном видео 768×576 (PAL).

X264 165 r3222 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.264/AVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

X265 r13309 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.265/HEVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

V-Ray 6.00.01 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный V-Ray 5 Benchmark.

Игры:

Anno 1800. Настройки графики: DirectX12, Graphics Quality = Ultra High.

Baldur’s Gate 3. Настройки графики: Vulcan, Overall Preset = Ultra.

Battlefield 6. Настройки графики: Graphics Quality = Ultra, Anti-Aliasing = TAA, Upscaling Technique = Off, Future Frame Rendering = Off.

Cyberpunk 2077 2.01. Настройки графики: Quick Preset = RayTracing: Medium.

Hogwarts Legacy. Настройки графики: Global Quality Preset = Ultra, Ray Tracing Quality = Low, Anti-Aliasing Mode = TAA High.

Horizon Zero Dawn Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing = TAA, Upscale Method = Off.

Kingdom Come: Deliverance II. Настройки графики: Overall Image Quality = Ultra.

Marvel’s Spider-Man 2. Настройки графики: Preset = Very High, Raytracing Preset = High, Field of View = 25, Anti-Aliasing = TAA.

Starfield. Настройки графики: Graphics Preset = Ultra, Upscaling = Off.

The Last of Us Part II Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing Mode = TAA.

The Outer Worlds 2. Настройки графики: Graphics Quality = Very High, Hardware Raytracing = On, Hardware Ray Traced Shadows = On, Field of View = 121.

Warhammer 40,000: Space Marine 2. Настройки графики: Resolution Upscaling = TAA, Quality Preset: Ultra.

Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Производительность в синтетических тестах

Синтетические тесты редко отражают поведение процессоров в реальных приложениях. Как правило, они в большей степени подчёркивают особенности архитектуры и позволяют оценить максимальные возможности CPU в идеализированных условиях. Поэтому относиться к приведённым в этом разделе результатам стоит скорее как к иллюстрации сильных и слабых сторон различных решений, а не как к прямому прогнозу производительности в повседневных задачах.

Если говорить об однопоточных тестах, то картина оказывается предельно однозначной. Все три бенчмарка (Geekbench, 3DMark CPU Profile, Cinebench 2026) безоговорочно отдают лидерство процессорам Intel, причём результаты выстраиваются в соответствии с их положением в модельном ряду. Причин превосходства решений Intel две: во-первых, P-ядра представителей семейств Alder Lake и Raptor Lake обладают более высоким IPC, чем ядра Zen 3; а во-вторых, они работают на более высоких тактовых частотах. В результате даже шестиядерный Core i5-12400 зарабатывает в однопоточных тестах более высокие оценки, чем любые Ryzen 5000, включая и 16-ядерный Ryzen 9 5950X.

Что же касается относительных результатов внутри модельного ряда Ryzen 5000, то они тоже вполне логичны. Процессоры с технологией 3D V-Cache не получают в синтетических тестах никаких преимуществ, поскольку увеличенный объём L3-кеша в них практически не используется, а сниженные из-за двухэтажной компоновки рабочие частоты лишь ухудшают итоговые показатели. Поэтому Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 5 5500X3D располагаются на диаграммах ниже своих классических аналогов, а урезанный по частоте и объёму кеш-памяти Ryzen 5 5500 выдаёт самый слабый результат.

При переходе к многопоточным нагрузкам расстановка сил становится интереснее. Здесь на первый план выходит уже не максимальная скорость отдельных ядер, а их количество, поэтому процессоры Intel сохраняют сильные позиции за счёт сочетания крупных производительных P-ядер и компактных эффективных E-ядер. В результате даже Core i5-14400 с десятью ядрами уверенно опережает все восьмиядерные процессоры AMD, а Ryzen 9 5950X с его 16 ядрами способен соперничать только с Core i5-14600K, но не со старшими представителями семейства Raptor Lake.

Характерно, что преимущества процессоров Ryzen с 3D-кешем практически не проявляются и здесь. Дополнительный L3-кеш почти не оказывает влияния на синтетические вычислительные нагрузки, поэтому Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 5 5500X3D уступают обычным моделям с аналогичным количеством ядер.

Но самый важный вывод заключается в другом. Поскольку примерно такое же соотношение результатов в синтетических тестах при сравнении процессоров Raptor Lake и Vermeer наблюдалось и ранее, можно сделать вывод, что перевод процессоров Intel на память DDR4 практически не меняет расстановку сил, по крайней мере в синтетических тестах. Это выглядит так, как будто отказ от DDR5 почти не влияет на вычислительную производительность платформы LGA1700. Однако насколько этот вывод справедлив для реальных приложений, и особенно для игр, ещё предстоит выяснить.

⇡#Производительность в приложениях

Измерение производительности в реальных рабочих задачах почти не меняет выводы, сделанные в прошлом разделе. Платформа LGA 1700 с DDR4-памятью снова выглядит очень убедительно, а значит, переход на память предшествующего поколения практически не меняет расстановку сил. Иными словами, отказ от DDR5 обходится процессорам Intel сравнительно небольшой потерей производительности, которая не мешает им сохранять превосходство над Ryzen 5000 в большинстве рабочих задач. Конечно, сравнение выглядело бы иначе, если бы в нём участвовали процессоры Zen 4 или Zen 5. Однако в рамках этого исследования нас интересуют исключительно платформы с поддержкой DDR4, а для AMD это автоматически означает семейство Ryzen 5000 на довольно старой архитектуре Zen 3 родом из 2020 года.

В то же время в распоряжении LGA 1700-процессоров Intel оказываются более современные микроархитектуры Golden Cove и Raptor Cove с лучшим показателем IPC, заметно более высокие тактовые частоты, а также дополнительные кластеры эффективных ядер, позволяющие более широко распараллеливать нагрузку. Поэтому даже Core i7-14700K с ядерной формулой 8P+12E в среднем оказывается существенно быстрее 16-ядерного Ryzen 9 5950X, а недорогой Core i5-14400 выступает на уровне лучших восьмиядерных процессоров AMD. Лишь в отдельных задачах, хорошо масштабируемых по числу больших вычислительных ядер, флагман Socket AM4 способен выйти вперёд, но подобных примеров совсем мало.

Получается, что, если строить рабочую систему вокруг DDR4-памяти, предпочтение явно стоит отдавать представителям семейства Raptor Lake. Любой из процессоров Intel с восемью P-ядрами будет существенно быстрее любого Ryzen 5000, в том числе и 16-ядерной модели. А Core i5-14600K, который стоит существенно дешевле, чем Ryzen 9 5950X, отстаёт от неё лишь на 7–8 %. Примерно такая же ситуация и с бюджетными моделями. Даже шестиядерный Core i5-12400, у которого вообще нет E-ядер, опережает любые шестиядерники AMD, включая и Ryzen 5 5600X, и Ryzen 5 5500X3D.

Рендеринг:

Перекодирование видео:

Обработка фото:

Работа с видео:

Нейросети:

Компиляция:

Архивация:

Шахматы:

По приведённым диаграммам хорошо видно, что подобная картина сохраняется практически во всех приложениях. Найти класс ресурсоёмких задач, где процессоры Zen 3 имели бы систематическое преимущество, попросту невозможно. Не помогает им и технология 3D V-Cache — при работе с цифровым контентом её положительное влияние практически не прослеживается. Таким образом, главный вывод в этом разделе простой — если платформа Socket AM4 и сохраняет какую-то привлекательность в 2026 году, то уж точно не для применения в составе рабочих ПК, собираемых с нуля. И этот тезис остаётся истинным, даже если рассматривать альтернативы исключительно с DDR4-памятью.

⇡#Производительность в играх. Тесты в разрешении 1080p

В игровых тестах расстановка сил заметно отличается от той, что мы видели в рабочих приложениях. С одной стороны, платформа LGA 1700 не теряет своих позиций, однако, с другой, процессоры Ryzen с технологией 3D V-Cache оказываются способны навязать ей полноценную борьбу, несмотря на старую архитектуру Zen 3. В среднем по двенадцати играм самыми быстрыми игровыми CPU становятся Core i9-14900K и Core i7-14700K, но их преимущество перед Ryzen 7 5800X3D нельзя назвать подавляющим. Так, Core i9-14900K оказывается быстрее лишь в семи играх из двенадцати, в то время как в пяти лидирует Ryzen 7 5800X3D.

Внимания заслуживают и другие результаты. Например, Core i5-14600K, который уступает Ryzen 7 5800X3D по усреднённой частоте кадров лишь на 3 %, по минимальному FPS его всё равно превосходит. И это делает Core i5-14600K ещё одним удачным игровым процессором для платформы LGA 1700 с DDR4. К тому же он выигрывает у Ryzen 7 5800X3D по среднему FPS в пяти играх из двенадцати нашего тестового набора.

Ещё любопытнее выглядят результаты младших моделей Intel. Core i5-14400 и Core i5-12400 показывают довольно близкие результаты, из чего следует, что дополнительные четыре E-ядра с точки зрения игровой производительности дают Core i5-14400 лишь небольшое преимущество перед классическим шестиядерным Alder Lake, измеряемое единицами процентов. При этом оба эти процессора уверенно опережают обычные восьмиядерные Ryzen без технологии 3D V-Cache, включая Ryzen 7 5700X, и почти дотягиваются до уровня Ryzen 9 5950X, особенно если смотреть на показатель минимального FPS. Иными словами, в современных игровых движках архитектурные преимущества Alder Lake оказываются важнее, чем дополнительные ядра Zen 3.

Отдельного упоминания заслуживает и Ryzen 5 5500X3D. На первый взгляд кажется, что это просто более доступная версия Ryzen 7 5800X3D, однако результаты тестов говорят об обратном. Потеря двух ядер и сниженные тактовые частоты оказываются слишком серьёзным компромиссом, поэтому Ryzen 5 5500X3D отстаёт от старшей модели почти на 15 %. Тем не менее дополнительные 64 Мбайт кеш-памяти третьего уровня делают своё дело: в среднем этот шестиядерник выигрывает у Core i5-14400 и заметно превосходит Ryzen 7 и Ryzen 5 без технологии 3D V-Cache.

Что же касается Ryzen 5 5500, то он ожидаемо располагается внизу всех диаграмм. Причины этого лежат на поверхности: это и урезанный вдвое L3-кеш, и отсутствие поддержки PCI Express 4.0, и невысокие рабочие частоты. Поэтому единственным серьёзным аргументом в пользу этого CPU остаётся его цена, однако с точки зрения игровой производительности такая экономия обходится слишком дорого — отставание Ryzen 5 5500 от Ryzen 5 5600X и Core i5-12400 достигает 15-20 %.

Таким образом, переход на DDR4 практически не изменил привычную расстановку сил в играх: процессоры Intel сохранили высокий уровень быстродействия, а главным соперником флагманов LGA 1700 по-прежнему остаётся специализированный Ryzen 7 5800X3D, который даже спустя несколько лет после выхода продолжает иметь статус лучшего игрового процессора для платформы Socket AM4.

⇡#Производительность в играх. Тесты в разрешении 2160p

При переходе к разрешению 4K влияние процессора на игровую производительность закономерно снижается. Большую часть работы берёт на себя видеокарта, из-за чего различия между участниками тестирования сокращаются. Особенно хорошо это заметно внутри линейки Intel. Если в Full HD процессоры Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K демонстрировали хорошо различимую производительность, то в 4K их результаты «схлопываются» в одну тесную группу. Однако различия между остальными процессорами остаются вполне заметными и в 4K, просто теперь они измеряются уже не десятками, а единицами процентов и скорее проявляются не в средней, а минимальной частоте кадров.

Общая расстановка сил в 4K мало отличается от того, что мы видели в разрешении Full HD. Лидерство сохраняют процессоры Intel, а Ryzen 7 5800X3D остаётся их главным конкурентом и по-прежнему выигрывает в тех проектах, которые хорошо реагируют на увеличенный объём L3-кеша, например Baldur's Gate 3, Battlefield 6, Horizon Zero Dawn Remastered и Kingdom Come: Deliverance II. В свою очередь, игры вроде Starfield, Hogwarts Legacy, Marvel's Spider-Man 2 или The Outer Worlds 2 продолжают отдавать предпочтение архитектуре Intel с её более высоким IPC и рабочими частотами.

С ростом разрешения сокращается и разрыв между моделями среднего класса. Ryzen 5 5500X3D по-прежнему в среднем быстрее Core i5-14400, однако его преимущество становится менее выраженным, а Core i5-12400 ещё сильнее приближается к Ryzen 9 5950X. Но всё это не помогает аутсайдеру в лице Ryzen 5 5500. Его архитектурные ограничения и уменьшенный объём кеш-памяти проявляются даже тогда, когда нагрузка отчётливо смещается в сторону видеокарты.

Таким образом, тестирование в разрешении 4K лишь подтверждает выводы, сделанные в прошлом разделе. Использование DDR4 не мешает платформе LGA 1700 лидировать в игровых тестах, а единственным серьёзным конкурентом старших процессоров Core 14-го поколения остаётся Ryzen 7 5800X3D.

⇡#Энергопотребление

При выборе процессора вопрос энергопотребления трудно назвать главным, но он определяет требования к системе охлаждения, материнской плате и блоку питания. Поэтому, хотя модели, участвующие в этом сравнении, давно не являются новинками, снова посмотреть на их реальные энергетические аппетиты всё-таки полезно. Мы провели три измерения — при однопоточном и многопоточном рендеринге, а также в игровых приложениях из нашего тестового набора.

При однопоточной нагрузке процессоры Intel выглядят неожиданно экономично. Даже флагманский Core i9-14900K в среднем потребляет менее 50 Вт, а Core i5-12400 и вовсе укладывается примерно в 16 Вт. Стоит напомнить, что низкое потребление в простое — давно известный плюс моделей Intel, и экономичность в малопоточных режимах — прямое следствие этой особенности.

Но при полной многопоточной нагрузке картина получается совершенно иной. Здесь старшие Raptor Lake полностью выбирают свои паспортные лимиты мощности: Core i7-14700K и Core i9-14900K потребляют около 250 Вт, а Core i5-14600K — порядка 180 Вт. Это ещё раз подтверждает, что для старших процессоров Intel действительно необходимы и мощная подсистема питания материнской платы, и эффективное охлаждение. Зато младшие модели LGA 1700 ведут себя значительно скромнее: Core i5-14400 при многопоточной нагрузке потребляет менее 100 Вт, а Core i5-12400 — около 70 Вт, благодаря чему не предъявляет каких-либо особых требований к материнской плате и системе охлаждения. Вполне умеренными аппетитами могут похвастать и все процессоры AMD, за исключением разве только Ryzen 9 5950X, который при многопоточной нагрузке потребляет 140 Вт. Впрочем это всё равно почти вдвое меньше, чем требуют для работы Core i7-14700K или Core i9-14900K.

В играх ситуация промежуточная. Большинство современных проектов не загружают все ядра процессора, поэтому по сравнению с тяжёлыми вычислительными задачами энергопотребление заметно ниже. Даже Core i9-14900K и Core i7-14700K в среднем укладываются в 170-Вт рамки, а Core i5-14600K ограничивается средним потреблением на уровне 150 Вт. Тем не менее Ryzen 5000 по-прежнему выглядят более экономичными, особенно если речь идёт о моделях Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X3D, потребление которых находится в окрестности 90 Вт. И это значит, что, если компьютер собирается исключительно для игр, платформа Socket AM4 оставляет намного больше свободы при выборе кулера.

В целом же можно заметить, что процессоры условно разделились на две группы — экономичные и прожорливые. В первую входят все Ryzen, кроме Ryzen 9 5950X, а также Сore i5-14400 и Core i5-12400. Во вторую — все Raptor Lake и 16-ядерный Ryzen. Эту дифференциацию и стоит иметь в виду при выборе охлаждения и материнской платы. Для экономичных процессоров про такие вопросы можно особо не думать, но для прожорливых они имеют огромное значение.

⇡#Выводы

Ещё год назад идея собрать новую систему с DDR4-памятью выглядела бы странно. Но нынешняя ситуация изменила правила игры. Из-за резкого роста цен на DDR5 экономия при выборе DDR4 вновь стала ощутимой, и результаты тестирования показывают, что выбор устаревшего типа памяти имеет смысл и сегодня. Конечно, никаких чудес здесь ждать не стоит. Все процессоры, совместимые с DDR4, основаны на архитектурах, которым уже несколько лет. В лагере AMD это Zen 3 образца 2020 года, а у Intel — Alder Lake и Raptor Lake, дебютировавшие в 2021 и 2022 годах. Однако, несмотря на возраст этих решений, их быстродействия по-прежнему хватает для любых массовых сценариев использования. Более того, качественная картина, которую мы получили в тестировании, хорошо согласуется с результатами предыдущих исследований, когда мы не ограничивали тип используемой памяти. И это значит, что выбор DDR4 сам по себе не приводит к какому-либо заметному перераспределению сил между платформами и не превращает LGA 1700, совместимую одновременно и с DDR4, и с DDR5, в компромиссное решение.

Более того, если говорить о сборке новой DDR4-системы с нуля, то предпочтительнее сегодня выглядит именно платформа LGA 1700, а не Socket AM4. Процессоры Intel обладают более высоким IPC, а тактовые частоты вплоть до 5,0–6,0 ГГц и гибридная организация позволяют представителям семейств Alder Lake и Raptor Lake уверенно лидировать в большинстве рабочих приложений. Так, даже Core i5-14400 оказывается быстрее восьмиядерного Ryzen 7 5700X, а Core i7-14700K превосходит 16-ядерный Ryzen 9 5950X.

В играх преимущество процессоров Intel уже не выглядит таким подавляющим, но лидерство они сохраняют. И хотя технология 3D V-Cache позволяет решениям AMD сократить отставание, её оказывается недостаточно, чтобы изменить расстановку сил. Самыми быстрыми игровыми процессорами с DDR4-памятью остаются Core i9-14900K и Core i7-14700K, а Core i5-14600K немного уступает Ryzen 7 5800X3D по среднему FPS, но превосходит его по минимальной частоте кадров. Всё это означает, что при сборке новой системы привлекательность процессоров AMD почти полностью будет зависеть от их цены на момент покупки.

Для иллюстрации мы построили пару диаграмм «цена — производительность» (для российского рынка по состоянию на середину июля 2026 года), и они хорошо показывают, что наиболее выгодными покупками сейчас являются Core i7-14700K, Core i5-14600K, Core i5-14400 и Core i5-12400. Все четыре процессора убедительны как в рабочих приложениях, так и в играх, но особенно удачным из них выглядит Core i5-14600K. Он практически не уступает старшим собратьям в игровых тестах, достаточно силён в рабочих приложениях, но при этом стоит существенно меньше и не требует столь же серьёзной инфраструктуры, как Core i7-14700K или Core i9-14900K.

Впрочем, есть у LGA 1700-процессоров и слабое место — энергопотребление. Старшие представители семейства Raptor Lake способны потреблять около 250 Вт при полной многопоточной нагрузке, а Core i5-14600K — порядка 180 Вт. Поэтому сэкономить на системе охлаждения и материнской плате в их случае не получится. И это особенно актуально сегодня, когда действительно качественных LGA 1700-материнок с поддержкой DDR4 в продаже осталось не так много.

Но, к сожалению, даже с учётом этого фактора по-настоящему достойных альтернатив старшим Raptor Lake среди процессоров Ryzen 5000 почти нет. Зато они могут стать хорошим вариантом, если речь идёт о модернизации существующей Socket AM4-системы. Особенно это касается Ryzen 7 5800X3D, который при переходе на него с процессоров Ryzen 5000 без 3D-кеша позволяет весьма заметно нарастить игровую производительность. Но его юбилейная версия 10th Anniversary Edition стоит сегодня слишком дорого для того, чтобы имело смысл строить на ней новую систему, ведь конкурирующие варианты предлагают заметно более выгодное соотношение производительности и цены. Поэтому единственным процессором AMD, который выглядит относительно рациональным вариантом при сборке новых игровых систем с DDR4-памятью, оказывается Ryzen 5 5500X3D. Но и это скорее компромиссное решение, поскольку в играх он лишь ненамного быстрее более доступного Core i5-14400, который к тому же существенно производительнее в приложениях.

В финале же приходится констатировать, что в 2026 году выбор DDR4 нельзя считать признаком устаревшего подхода к сборке компьютера. Напротив, в условиях нынешних цен использование такой памяти даёт возможность разумно перераспределить бюджет в пользу более производительного процессора или видеокарты. Но если речь идёт именно о новой системе, то наиболее интересным выбором сегодня выглядит платформа LGA 1700, и прежде всего процессоры Core i5-14600K и Core i5-14400. Именно они лучше всего демонстрируют, что даже без перехода на DDR5 современный компьютер может оставаться быстрым, универсальным и при этом сравнительно недорогим.