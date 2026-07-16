Anthropic уже готовит встречи с инвесторами в рамках подготовки к IPO

Если OpenAI, как принято считать, решила отложить свой выход на биржу до следующего года, то в планах конкурирующей Anthropic подобных изменений не намечается. По информации Bloomberg и CNBC, стартап начинает подготовку к проведению встреч с инвесторами, которые примут участие в IPO осенью этого года. Встречи будут организованы в ближайшие несколько недель, по словам источников.

Как напоминает Bloomberg, первичное размещение акций Anthropic намечено на октябрь этого года. Как и OpenAI, этот стартап уже подал заявку на IPO в США, просто Anthropic выйдет на биржу раньше конкурента. Китайская DeepSeek тоже рассчитывает подать заявку на IPO до конца текущего года, чтобы разместить акции в Шанхае уже в следующем году. Между тем, уже в ближайшее время капитализация DeepSeek должна вырасти до $71 млрд, что демонстрирует готовность инвесторов вкладывать деньги в разработчиков ИИ за пределами США, в том числе.

По статистике Bloomberg, в этом году на IPO уже удалось привлечь $227,5 млрд, и это если не считать SPAC-компаний, которые выходят на биржу ради дальнейшего поглощения каким-то игроком и ускорения его превращения в публичную компанию. В мае капитализация Anthropic оценивалась в $965 млрд, это близкое к рекордному значение для частной компании. Недавние размещения SpaceX и SK hynix в США прошли достаточно успешно, а поскольку обе компании так или иначе связаны с рынком ИИ, разработчики соответствующих моделей считают текущий период благоприятным для привлечения капитала на бирже. В случае с Anthropic помощь в подготовке к IPO оказывают инвестиционные банки Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase.