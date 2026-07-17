Следствие подтвердило слова Tesla: водитель Model 3 отключил автопилот перед смертельным ДТП

Ещё на ранних этапах расследования ДТП в Техасе, в результате которого погибла находившаяся в своём доме женщина, представители Tesla выражали уверенность, что за несколько секунд до трагедии водитель электромобиля Model 3, который на высокой скорости пробил стену жилища жертвы, своими действиями отключил фирменный автопилот. Следствие в своих предварительных заключениях теперь подтверждает этот вывод.

Как отмечает The Verge, американское ведомство NTSB в своём опубликованном предварительном заключении приходит к выводу о виновности водителя в этом ДТП. Нажав на педаль акселератора до предела на подъезде к перекрёстку, возле которого располагался дом жертвы, он тем самым отключил систему FSD, которая управляла машиной до этого. Резкое ускорение привело к росту скорости электромобиля до 112 км/ч, после чего он пробил стену дома, где находилась 76-летняя Марта Авила (Martha Avila), позже скончавшаяся от полученных травм.

В материалах расследования также отмечается, что до находился возле дороги с двухполосным движением и ограничением скорости 48 км/ч, в момент трагедии была ясная погода без осадков, а дорожное покрытие было сухим. ДТП произошло в светлое время суток, поэтому условия видимости были благоприятными. Компания Tesla изначально настаивала на том, что машина потеряла управление именно из-за нажатия водителем на педаль акселератора до предела. Настройки системы FSD подразумевают, что эти действия предпринимаются водителем осознанно — например, для исключения аварийной ситуации, а потому автопилот при резком нажатии на педаль отключается. Сам водитель, скорее всего, просто перепутал педали. Обвиняемый в непреднамеренном убийстве 44-летний Майкл Батлер (Michael Butler) изначально утверждал, что система FSD была активирована незадолго до столкновения его машины с домом.