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Китайского блогера приговорили к 20 месяцам заключения за фейки о безопасности электромобилей Xiaomi

Короткая пока история марки Xiaomi в сегменте электромобилей была омрачена несколькими громкими инцидентами, в которых погибли люди. Один из недобросовестных блогеров в Китае пытался фальсифицировать обзор электромобиля Xiaomi SU7, чтобы продемонстрировать его слабую безопасность, но был осуждён.

Источник изображения: Xiaomi

Его приговорили к 20 месяцам тюремного заключения, как сообщает Reuters со ссылкой на публикации в китайских СМИ. Ещё в прошлом году власти КНР начали бороться с распространением клеветы и дезинформации в онлайн-среде, особое внимание уделяя защите репутации китайских автопроизводителей. В конкретном случае был арестован китайский блогер по фамилии Гао, который в августе 2024 года вместе с членами своей творческой команды опубликовал видеосюжет с краш-тестом электромобиля Xiaomi SU7, раскритиковав его за недостаточный уровень безопасности. Следствие установило, что Гао и его сообщники намеренно модифицировали исправный электромобиль, после чего часть его систем не сработала должным образом при краш-тесте.

В частности, в сюжете демонстрировались заблокированные двери, которые нельзя было открыть путём воздействия на ручки снаружи, а центральный дисплей информационной системы седана не подавал признаков жизни после столкновения, хотя и не получил видимых механических повреждений. Видео демонстрировало, что система автоматического вызова аварийных служб также не сработала при столкновении. Сюжет набрал около 3 млн просмотров и нанёс компании Xiaomi, как постановил суд, серьёзный репутационный ущерб.

По версии следствия, Гао и его помощники нарушили работу вспомогательной 12-вольтовой батареи электромобиля, что и могло повлиять на функционирование ряда систем электромобиля. Кроме того, было установлено, что в сюжете демонстрировалась запись с повреждённой вилочным погрузчиком тяговой батареей, которая ввела зрителей в заблуждение относительно характера полученных электромобилем повреждений в ходе краш-теста. Гао был арестован в январе 2025 года, его обязали выплатить штраф в размере $14 800, а также приговорили к 20 месяцам лишения свободы.

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Теги: xiaomi su7, xiaomi, электромобиль, китайское правительство, судебное разбирательство
xiaomi su7, xiaomi, электромобиль, китайское правительство, судебное разбирательство
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