Meta✴ готовится сдать Anthropic в аренду свой центр обработки данных в Джорджии за $10 млрд

В контексте заработка на аренде собственных ИИ в новостях до сих пор чаще упоминалась компания SpaceX, но издание The New York Times утверждает, что Meta✴ также рассматривает возможность передачи в аренду на два года компании Anthropic своего ЦОД в штате Джорджия за $10 млрд.

По данным источника, Anthropic вышла с этой идеей на Meta✴ ещё в июне, и последняя до сих пор рассматривает данное предложение. Предполагается, что арендатор мог бы выплачивать причитающиеся средства ежемесячно нарастающими суммами. Если какая-то из сторон пожелает выйти из сделки досрочно, это тоже будет предусмотрено условиями договорённости. Нет гарантий, что компании вообще договорятся об аренде ЦОД.

Напомним, в мае Athropic договорилась с SpaceX об аренде ЦОД в Теннесси сроком на три года, ежемесячные платежи в размере $1,25 млрд должны в итоге обеспечить стартапу Илона Маска (Elon Musk) выручку в размере $45 млрд. Сделка может быть разорвана по инициативе любой из сторон с обязательным уведомлением контрагента за 90 дней. Как поясняет The New York Times, сделка по сдаче в аренду ЦОД может иметь особое значение для Meta✴, поскольку позволит продемонстрировать инвесторам новый способ заработка. В условиях, когда расходы компании на строительство вычислительных мощностей только растут, демонстрация отдачи от нового вида бизнеса может оказаться весьма полезной. В этом году на капитальные расходы будет направлено $145 млрд — более чем в два раза больше, чем в прошлом.

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) ранее признавал, что потенциальные арендаторы и покупатели готовых ЦОД обращаются к Meta✴ с запросами время от времени, и она до сих пор не пошла им навстречу только из соображений наличия у неё собственных потребностей в увеличении вычислительных мощностей. Впрочем, Цукерберг пояснил, что при наличии вычислительных излишков Meta✴ не будет колебаться в заключении соответствующих сделок. Кроме того, эта уверенность позволяет компании смелее вкладывать деньги в строительство ЦОД, поскольку применение им найдётся в любом случае.

Кстати, подобные соображения не мешают самой Meta✴ арендовать ЦОД у других компаний. В апреле она заключила договор с CoreWeave на $21 млрд, а в марте — с основанной Аркадием Воложем Nebius на сумму $27 млрд. Наличие подобной гибкости позволяет Meta✴ в чём-то экономить, ведь с момента заключения сделок цена аренды ЦОД успела существенно вырасти.