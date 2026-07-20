Борьба с дефицитом DRAM может обернуться перенасыщением рынка уже через пару лет

Производители микросхем памяти, которые вкладывают в расширение собственных мощностей сотни миллиардов долларов, склонны успокаивать инвесторов по поводу вероятности очередного спада спроса аргументами из разряда исчезновения цикличности рынка. Некоторые эксперты предупреждают, что в сегменте классической DRAM признаки перепроизводства могут возникнуть уже в 2028 году.

Такого мнения придерживается профессор сеульского Университета Сюнгюнгван Квон Сок Чун (Kwon Seok-joon), на комментарии которого ссылается ресурс Financial Times: «Производители чипов строят свои планы, исходя из предположения, что спрос на ЦОД останется высоким в ближайшие два или три года. Но спрос на память упадёт, если отдача от инвестиций в ИИ не оправдает ожиданий». По его мнению, уже в 2028 году рынок памяти может столкнуться с кризисом перепроизводства.

Известный инвестор Майкл Бьюрри (Michael Burry), который в своё время предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, убеждён, что всплеск инвестиций в строительство новых предприятий по производству памяти в действительности является «началом конца». Инвестор занял короткую позицию по акциям американского производителя памяти Micron Technology. По его словам, когда всё хорошо, акции растут в цене сильнее, чем следовало. Когда всё плохо, они падают в цене сильнее, чем могли бы. О специфике выживания на рынке памяти говорит хотя бы тот факт, что в девяностые годы прошлого века выпуском такой продукции занимались около 20 компаний, но сейчас основными игроками на рынке остаются только Samsung, SK hynix и Micron.

Две первые недавно объявили о намерениях вложить в расширение своих мощностей около $1,5 трлн на протяжении ближайших 15 лет. При этом основная часть новых предприятий по выпуску памяти будет введена в строй не ранее 2030 года. Долгосрочные контракты хоть и защищают производителей памяти от резких колебаний спроса и цен, глобально ситуацию изменить не способны. Дополнительные мощности в лучшем случае начнут влиять на объёмы поставок памяти через пять лет, а за это время ситуация со спросом может измениться. Кадровый дефицит является важным фактором, ограничивающим высокие темпы экспансии производства памяти. Лучше всего от перепроизводства защищён сегмент HBM, поскольку эта память сильнее адаптирована под нужды конкретных заказчиков, а вот универсальная DRAM может оказаться в избытке уже к 2029 году, как считает профессор Квон.

Активность китайских производителей памяти создаёт дополнительную сложность с формированием прогнозов, как подчёркивают аналитики Morgan Stanley. До 2028 года примерно 30 % расширения производственных мощностей будет приходиться именно на Китай, быстрее их будет наращивать только Южная Корея. При этом та же китайская CXMT не скрывает своего интереса к международному рынку. Если она будет наращивать мощности быстрее зарубежных конкурентов, то для мирового рынка памяти это станет потенциальным источником нестабильности.