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Запущена вторая партия спутников для отечественного аналог SpaceX Starlink

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в ИКС холдинг) объявила об успешном запуске в космос второй партии спутников в рамках развёртывание низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления услуг связи нового поколения.

Источник изображения: «Бюро 1440»

Источник изображения: «Бюро 1440»

«Космические аппараты отделились от ракеты-носителя и вышли на связь с Центром управления полётами “Бюро 1440”, — сообщила компания. — После завершения проверок и ввода в эксплуатацию подсистем спутники начнут переход на целевую орбиту для оказания сервиса связи».

В этот раз компания не предоставила подробности о состоявшемся запуске спутников. Как известно, запуск предыдущей партии из 16 спутников «Бюро 1440» был выполнен 23 марта с космодрома «Плесецк» в Архангельской области ракетой-носителем «Союз-2.1б.

Космические аппараты нового поколения разработаны с учётом результатов экспериментальных миссий «Рассвет-1» и «Рассвет-2», превосходя их, при этом, по ключевым характеристикам. В компании также сообщили, что пакетный запуск спутников был выполнен с применением системы отделения собственной разработки.

Согласно планам компании, коммерческая эксплуатация сервиса широкополосной передачи данных на базе низкоорбитальной спутниковой группировки начнётся в 2027 году. Уже заключено соглашение с РЖД об обеспечении её пассажиров интернетом высокой скорости на всём маршруте следования составов. Также есть соглашение с национальным спутниковым оператором Республики Беларусь «Белинтерсат» на оказание услуг высокоскоростного доступа в интернет жителям республики.

Как сообщается, тестирование системы с клиентами начнётся уже в этом году.

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Теги: бюро 1440, космос, спутниковый интернет, россия
бюро 1440, космос, спутниковый интернет, россия
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