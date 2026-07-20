Приложение камеры Adobe Project Indigo получило набор генеративных фильтров и научилось удалять лишние объекты

В прошлом году Adobe представила экспериментальное приложение камеры для iPhone под названием Project Indigo, которое, по словам разработчика, было призвано обеспечить «более естественный (похожий на зеркальную камеру) вид» фотографий, сделанных на смартфон. Теперь приложение обновляется набором инструментов генеративного ИИ, причём это изменение не основано на собственных моделях ИИ Firefly от Adobe.

Adobe описывает новый набор инструментов AI Playground как эксперимент, указывая на возможность отказаться от его использования и продолжить использовать приложение как раньше. Бесплатный доступ к набору без входа в систему тестируется с небольшим процентом пользователей Indigo в течение следующих нескольких недель.

«Наша цель — узнать, как люди используют редактирование на основе генеративного ИИ. В зависимости от успеха мы можем продлить эксперимент, расширить круг пользователей или провести последующие эксперименты, — пояснил сотрудник Adobe Марк Левой (Marc Levoy) в блоге компании. — Если эта функция окажется популярной, мы в конечном итоге предложим платную версию».

Инструменты ИИ появились в четырёх разделах приложения Indigo версии 1.1: «Стили», «Редактирование объектов», «Подсказки для фотографий» и «Пользовательское редактирование». По словам Левоя, каждый раздел содержит «несколько кнопок или переключателей, которые запускают ИИ с помощью подсказок, разработанных нами для них». Если пользователю не нравятся результаты редактирования, он может нажать кнопку ещё раз и «получить что-то немного другое».

В разделе «Стили» к фотографиям, сделанным с помощью Indigo, применяются предустановленные фильтры, созданные ИИ, превращая их в иллюстрации, изменяя световые эффекты и другие параметры изображения. «Редактирование объектов» включает инструменты, которые удаляют людей, объекты и другие отвлекающие элементы с фона изображений, а затем генеративный ИИ используется для заполнения оставшихся пустых мест, подобно функции «Волшебный ластик» от Google. «Подсказки для фотографий» — это функция обратной связи, которая позволяет ИИ анализировать фотографии и предлагать варианты повторной съёмки и редактирования.

«Пользовательское редактирование» — это инструмент, позволяющий пользователям подробно описывать, как они хотят изменить изображение. На начальном этапе Adobe использует модель искусственного интеллекта Nano Banana от Google, но со временем может перейти на другую модель или добавить поддержку дополнительных моделей.

Описанные инструменты заметно отличаются от начального позиционирования Indigo на момент запуска, которое эксперты описывали как «приложение для камеры, созданное энтузиастами фотографии для энтузиастов фотографии». Первая версия приложения использовала функции вычислительной фотографии, чтобы помочь мобильным фотографам получать изображения лучшего качества, воссоздающие вид фотографий, сделанных на зеркальные камеры, а также предоставляла возможность ручных настроек основных параметров экспозиции.

«Это начало пути для Adobe — к интегрированному мобильному интерфейсу камеры и редактирования, который использует последние достижения в области вычислительной фотографии и искусственного интеллекта, — заявил Левой при первом запуске приложения Indigo. — То, насколько ваши правки являются справедливыми или вводящими в заблуждение, зависит от того, что вы делаете, с кем вы делитесь изображениями и как вы их представляете. В конечном итоге, ничто не может уменьшить важность ответственного поведения».

В настоящее время команда Indigo работает над добавлением C2PA Content Credentials — стандарта метаданных для идентификации контента ИИ, который уже широко используется моделями Firefly от Adobe, — к изображениям, обработанным инструментами генеративного ИИ Indigo, и отмечает, что Nano Banana уже использует невидимый водяной знак SynthID от Google.