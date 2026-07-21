Слухи: многострадальный ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic скоро выйдет из тени

Многострадальный ремейк знаковой ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic от BioWare спустя пять лет после официального анонса, похоже, наконец готовится к следующей презентации.

Напомним, переосмысление Star Wars: Knights of the Old Republic было представлено в сентябре 2021 года и изначально создавалось Aspyr Media, но на фоне проблемного производства летом 2022-го перешло Saber Interactive.

Новый директор по развитию бизнеса Saber Interactive Стив Эллисон (Steve Allison) в разговоре с фанатом на прошлой неделе обмолвился, что ремейк предположительно запланирован на 2028 год, но студия преуменьшила значение этого заявления.

Как со ссылкой на свои источники сообщил британский блогер Люк Холл (Luke Hall) с YouTube-канала 100% Star Wars, повторная презентация ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic запланирована на 2026 год.

Холл допускает, что в случае непредвиденных проблем показ могут перенести на начало 2027 года, но пока план остаётся в силе. Премьера якобы положит начало полноценной маркетинговой кампании ремейка.

Согласно судебной документации Aspyr Media и Lucasfilm, в составе Saber за ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic отвечает сербская Mad Head Games (Scars Above), которая помогает с разработкой хоррора Clive Barker’s Hellraiser: Revival.

Судя по тем же документам, как минимум весной 2024 года в планах Lucasfilm был полноценный ремейк Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords с новой графикой и восстановленным контентом.