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Слухи: многострадальный ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic скоро выйдет из тени

Многострадальный ремейк знаковой ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic от BioWare спустя пять лет после официального анонса, похоже, наконец готовится к следующей презентации.

Источник изображения: Aspyr Media

Источник изображения: Aspyr Media

Напомним, переосмысление Star Wars: Knights of the Old Republic было представлено в сентябре 2021 года и изначально создавалось Aspyr Media, но на фоне проблемного производства летом 2022-го перешло Saber Interactive.

Новый директор по развитию бизнеса Saber Interactive Стив Эллисон (Steve Allison) в разговоре с фанатом на прошлой неделе обмолвился, что ремейк предположительно запланирован на 2028 год, но студия преуменьшила значение этого заявления.

Источник изображения: LucasArts

Источник изображения: LucasArts

Как со ссылкой на свои источники сообщил британский блогер Люк Холл (Luke Hall) с YouTube-канала 100% Star Wars, повторная презентация ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic запланирована на 2026 год.

Холл допускает, что в случае непредвиденных проблем показ могут перенести на начало 2027 года, но пока план остаётся в силе. Премьера якобы положит начало полноценной маркетинговой кампании ремейка.

Источник изображения: Steam (Revenant)

Источник изображения: Steam (Revenant)

Согласно судебной документации Aspyr Media и Lucasfilm, в составе Saber за ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic отвечает сербская Mad Head Games (Scars Above), которая помогает с разработкой хоррора Clive Barker’s Hellraiser: Revival.

Судя по тем же документам, как минимум весной 2024 года в планах Lucasfilm был полноценный ремейк Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords с новой графикой и восстановленным контентом.

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Теги: star wars: knights of the old republic, saber interactive, ролевая игра
star wars: knights of the old republic, saber interactive, ролевая игра
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