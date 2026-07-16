Слухи: многострадальный ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic выйдет не раньше 2028 года

Не успел бывший генеральный менеджер Epic Games Store Стив Эллисон (Steve Allison) занять пост директора по развитию бизнеса в Saber Interactive, как уже рассекретил сроки выхода многострадального ремейка знаковой ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic от BioWare.

Напомним, переосмысление Star Wars: Knights of the Old Republic было представлено в сентябре 2021 года и изначально создавалось Aspyr Media, но на фоне проблемного производства летом 2022-го перешло Saber Interactive. С тех пор студия уже трижды подтверждала, что ремейк не мёртв.

Как подметили пользователи Reddit, Эллисон в общении с фанатом (предположительно на площадке LinkedIn) упомянул, что ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic должен стать частью игровой линейки Saber Interactive на 2028 год, однако планы ещё могут измениться.

«Я здесь для того, чтобы координировать подготовку группы [компаний Saber Interactive] к линейке на 2028 год <...>, которая будет включать Space Marine [3], [John] Wick, ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic (надеюсь) и несколько неанонсированных проектов», — прояснил Эллисон.

Согласно судебной документации Aspyr Media и Lucasfilm, в составе Saber за ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic отвечает сербская Mad Head Games (Scars Above). Тем временем в открытый доступ продолжают просачиваться материалы из отменённой версии игры (концепт-арт, скриншоты и даже заставочный ролик).