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Эпидемия отмены запусков перекинулась на ракеты Falcon 9 — SpaceX о причинах молчит

Вчера во время запуска очередной партии спутников Starlink на Falcon 9 старт был отменён за мгновение до отрыва ракеты от стартового стола. Произошёл редчайший в практике запусков случай, когда все девять двигателей ракеты одновременно зажглись и мгновение спустя погасли. Компания прервала трансляцию и не объяснила причины отмены. Нечто подобное неделей ранее произошло с ракетой Starship.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Ракета должна была стартовать 20 июля 2026 года в 17:49 по московскому времени с площадки SLC-4E базы Космических сил Ванденберг. На борту ракеты было 24 спутника Starlink V2 Mini. Во время обратного отсчёта все девять двигателей Merlin 1D первой ступени кратковременно запустились, однако автоматика почти сразу их отключила. Позже SpaceX сообщила, что носитель и полезная нагрузка находятся в безопасности. Причина срабатывания системы аварийного прекращения запуска пока не раскрыта.

Для первой ступени ракеты это был бы 23-й полёт. Ранее она запускала разведывательную миссию NROL-145, военный аппарат USSF-62, спутники OneWeb Launch 20 и выполнила 19 запусков Starlink. Запланированный полёт также должен был стать 85-м запуском Falcon 9 в 2026 году и 667-м стартом ракеты этого семейства за всё время эксплуатации. Для ракеты, слетавшей без малого 700 раз в космос практически без отказов, возникшая аномалия — это редчайший случай, требующий пристального внимания.

Более того, как сообщает источник, предыдущий подобный случай с ракетой произошёл с Falcon 9 14 июня 2024 года во время миссии Starlink 10-2, которая была задержана на неделю. Тогда первую ступень пришлось полностью менять. В этот раз замены ступени не предусмотрено и ракета может быть запущена уже сегодня в 17:43 по московскому времени.

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Теги: spacex, falcon 9, запуск ракеты, аномалия, космос
spacex, falcon 9, запуск ракеты, аномалия, космос
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