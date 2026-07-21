«Кронус вновь будет наш»: новый трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показал возвращение некронов

Издательство Deep Silver и разработчики из немецкой студии King Art Games (Iron Harvest) представили кинематографический трейлер третьей из четырёх фракций в амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 — некронов.

Некогда смертные существа, некроны променяли свои болезненные тела и души на крепкие формы из живого металла и теперь, после 60 миллионов лет сна, пробудились, чтобы вернуть себе свои древние владения.

По сюжету Dawn of War 4 бессмертные легионы под предводительством хрономанта Тотмека готовятся отвоевать планету Кронус у «низших» рас, вовлечённых в бесконечную войну на её поверхности.

Полутораминутный ролик демонстрирует, как Тотмек, с холодным презрением наблюдающий с орбиты за противостоянием космического десанта и орков, пробуждает всю военную мощь династии.

Колоссальный флот некронов под командованием Тотмека собрался над Кронусом, готовый обрушиться на планету и уничтожить всех, кто встанет на пути возвращения её древних владык: «Кронус вновь будет наш».

Геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 с обзором особенностей ведения войны некронов выйдет 29 июля. Ранее разработчики устроили демонстрации орков и техножрецов из фракции Адептус Механикус.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выйдет 17 сентября на ПК (недоступна в российском Steam). Обещают возвращение к корням RTS, эпический сюжет, кампанию на 70 миссий, ближний бой в невиданных деталях и текстовый перевод на русский.