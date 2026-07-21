Прогнозы OpenAI по увеличению выручки от рекламы выглядят всё менее реалистично

Корпорация Google десятилетиями выстраивала свой бизнес, чтобы начать прилично зарабатывать на рекламе, и сейчас стартапы типа OpenAI пытаются пройти этот путь в сжатые сроки применительно к окупаемости чат-ботов с искусственным интеллектом. Аналитики считают, что собственные прогнозы OpenAI в части возможности получения выручки от рекламы очень далеки от реальности.

В частности, эксперты Emarketer ожидают, что ёмкость всего рынка рекламы в сегменте чат-ботов в ближайшие пять лет вряд ли превысит $5,4 млрд в год, и эту сумму должны будут делить между собой OpenAI, Microsoft, Google, Anthropic, Amazon (AWS), а также прочие игроки рынка. Сама OpenAI в своих прогнозах исходит из того, что по итогам текущего года её выручка от рекламы в сфере технологий ИИ достигнет $2,5 млрд. По мнению Emarketer, все участники рынка в текущем году сообща вряд ли наберут даже $1 млрд рекламной выручки в этой сфере. В случае с OpenAI прогнозы стартапа на ближайшие пять лет отклоняются от оценок Emarketer на 90 %.

Сблизить эти значения могло бы только чудо. Для этого рекламодатели должны будут полностью забросить сотрудничество с поисковыми системами и социальными сетями, на которое опирались в последние годы, и направить все свои бюджеты в сегмент чат-ботов. Сама OpenAI в этом случае должна была бы затмить по объёмам продажи рекламы гигантов типа Google и Meta✴, а ёмкость всего рынка рекламы в сегменте ИИ должна увеличиться к 2030 году до суммы с 12 нулями в долларах США. Всё это выглядит нереалистично, поэтому рассчитывать на быстрый рост доходов OpenAI от рекламы не приходится. Между тем, к 2030 году OpenAI рассчитывает до 36 % всей своей выручки получать именно от рекламы. Подобные расхождения в расчётах лишний раз настораживают тех, кто говорит о назревании финансового пузыря в сфере ИИ.