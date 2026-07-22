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SK hynix опровергла слухи о покупке замороженного завода Intel в Огайо

Недавние откровения руководства SK Group о готовности дочерней SK hynix построить предприятие по производству микросхем памяти в США упали на благодатную почву, в итоге издание Korea JoongAng Daily сообщило о заинтересованности этой южнокорейской компании в покупке недостроенного комплекса Intel в штате Огайо. Представителям обеих компаний пришлось опровергать эти слухи.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Прежде всего, как отмечает Seeking Alpha, сама SK hynix в одном из регуляторных документов была вынуждена отметить, что не собирается покупать предприятия Intel в Огайо или расположенную под ними землю и никогда такую идею не рассматривала. Фундамент нового комплекса был заложен ещё в 2022 году при прежнем генеральном директоре Патрике Гелсингере (Patrick Gelsinger), который был искренне убеждён в необходимости строить предприятия по выпуску чипов с опережением спроса. К середине текущего десятилетия комплекс в Огайо так и не был построен, и компания уже после отставки Гелсингера заморозила работы на площадке. Тем не менее официально утверждается, что к 2030 или 2031 году в Огайо может начать работу первое из предприятий Intel, общее количество которых изначально должно было увеличиться до восьми. Отказываться от планов по развитию комплекса Intel пока не собирается.

Так или иначе, на фоне упомянутых выше слухов курс акций SK hynix на торгах в Сеуле успел вырасти на 8,4 %. Кроме того, акции Intel также подорожали — на 8,64 %, но некоторые источники связали эту динамику с принятым решением о сокращении части персонала в серверном подразделении процессорного гиганта. Напомним, SK hynix строит предприятие в штате Индиана, собираясь направить на эти нужды $3,87 млрд, однако оно будет специализироваться на тестировании и упаковке чипов памяти, тогда как сами кристаллы по-прежнему будут производиться на азиатских предприятиях компании. Контрактное подразделение Intel продолжает оставаться глубоко убыточным, и продажа невостребованных активов, которыми при определённых условиях можно было бы считать комплекс в Огайо, могла бы улучшить финансовое положение американского производителя. Несмотря на подобную логику инвесторов, обе компании отрицают наличие предпосылок для заключения соответствующей сделки.

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Теги: intel, sk hynix, производство микросхем, слухи, сша
intel, sk hynix, производство микросхем, слухи, сша
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