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Отказ Sony от выпуска новых игр на дисках ударит по вторичному рынку ёмкостью в $7 млрд

Нашумевшее заявление Sony о намерениях прекратить выпуск игр для PlayStation 5 на оптических дисках после января 2028 года вызвало волну критики с самых разных сторон. Эксперты пришли к выводу, что вторичный рынок игр и аксессуаров, оборот которого оценивается в $7 млрд в год, серьёзно пострадает от решения Sony.

Источник изображения: Unsplash, Ivan Shilov

Источник изображения: Unsplash, Ivan Shilov

Ресурс CNBC напоминает, что летом 2013 года именно Sony развернула масштабную медийную кампанию, целью которой была демонстрация простоты передачи игр на оптических дисках другим пользователям. Японская компания гордилась либеральностью своего подхода к вторичному рынку игр на фоне более строгих условий конкурирующей Microsoft с её игровыми консолями Xbox, от которых ей в итоге пришлось отказаться под нажимом общественности. Теперь же Sony упрекают в аналогичной дискриминации любителей игр, но она максимум согласилась разрешить поставки старых игр на дисках после января 2028 года.

С точки зрения экономики процесса для самой Sony, отказ от выпуска игр на дисках ей выгоден, поскольку она сокращает затраты и увеличивает норму прибыли. С точки зрения потребителей этот шаг таит больше неудобств, чем выгоды. Во-первых, они лишаются возможности полноценно владеть физической копией игры. Во-вторых, теряется возможность перепродавать игры после их прохождения. На вторичном рынке игры приобретали более экономные владельцы игровых консолей, а первые обладатели копий могли на вырученные деньги приобретать новые, что косвенно способствовало росту оборота на первичном игровом рынке. В-третьих, Sony своим отказом от выпуска игр на оптических дисках лишит клиентов альтернативных каналов покупки и увеличит монополизацию рынка. В прошлом году физические копии игр принесли Sony в десять раз меньше выручки, чем цифровые, поэтому она и не видит большого смысла сохранять выпуск новых игр на дисках.

По оценкам Dataintelo, вторичный игровой рынок, который охватывает не только сами игры, но и консоли, и аксессуары к ним, в прошлом году оценивался в $7,2 млрд, а к 2034 году вырастет до $13,8 млрд. Аналитики Wedbush добавляют, что до одной трети игр исторически приобреталось на вторичном рынке. Теперь он перестанет пополняться новыми играми для консолей Sony, поскольку они перестанут выпускаться на оптических дисках. Эксперты Morningstar убеждены, что вторичный рынок игр для консолей постепенно будет сжиматься и в конечном итоге исчезнет.

Монополизация каналов распространения контента позволяет Sony проводит непопулярные среди пользователей мероприятия. С июля следующего года она запретит покупки в PlayStation Store для обладателей PlayStation 3 и PlayStation Vita в большинстве стран. Попутно она удалит из онлайн-библиотек пользователей более 500 приобретённых ими ранее кинофильмов из-за проблем с авторскими правами. О компенсациях Sony пока ничего не говорит. Некоторые любители игр опасаются, что подобные зачистки в будущем начнут проводиться в отношении приобретённых ими игр в цифровой форме.

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Теги: sony, playstation 5, playstation 3, игровые консоли, игры
sony, playstation 5, playstation 3, игровые консоли, игры
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