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Уволенным сотрудникам Meta✴ не удалось доказать в суде использование ИИ для составления списков на сокращение

На минувшей неделе сотрудники Meta Platforms, попавшие под сокращение, подали иск к компании, обвинив её в использовании дискриминационных инструментов ИИ для отбора тех, кто подлежит увольнению. Рассмотрение этого иска показало, что в этом случае истцам очень сложно доказать, как фактически использовалась новая технология.

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

В своем решении окружной судья США Уильям Оррик (William Orrick), отказавшийся заблокировать завершение компанией Meta увольнений 26 человек, подавших иск, указал на фундаментальное препятствие для истцов, утверждающих, что ИИ подверг их дискриминации: «Их не было там, где это произошло». Это означает, что работники, которые утверждают, что стали объектом увольнений из-за инвалидности или отпуска по болезни или семейным обстоятельствам, часто не могут собрать доказательства противоправных действий, необходимые для победы в суде. К тому же, как и большинство работников в США, истцы связаны арбитражным соглашением, которым запрещается объединяться для подачи коллективного иска, представлять своё дело на рассмотрение присяжных или добиваться многомиллионного урегулирования в открытом суде.

Арбитражный процесс является конфиденциальным, позволяя ответчику скрывать неблагоприятные доказательства, обнаруженные в конкретном случае, от более широкого разглашения.

Подписанные работниками Meta соглашения лишь допускают их обращение в суд с просьбой о временном запрете одной из сторон на принятие необратимых мер. Однако это может применяться в случаях предполагаемой кражи коммерческой тайны или переманивания клиентов или сотрудников, а не в случаях увольнения работников, работающих по найму без фиксированного срока.

Судья отказал истцам во временном запретительном приказе, который бы заблокировал завершения увольнений. Он сообщил, что может отменить своё решение и вынести судебный запрет, если истцы представят доказательства относительно того, использовался ли ИИ ненадлежащим образом и каким образом.

Истцы утверждают, что при выборе сотрудников для сокращения Meta использовала ИИ-инструменты, отслеживающие производительность и использование ими токенов ИИ, что ставило в невыгодное положение тех, кто не выходил на работу из-за проблем со здоровьем или для ухода за членами семьи.

В ответ на иск Meta заявила, что решения по увольнению почти 8 тыс. сотрудников в этом году принимали люди. Она также отвергла использование ИИ для определения сотрудников, подлежащих увольнению или проведения оценки их работы.

Судья в своем решении указал, что он обязан поверить Meta на слово, поскольку никаких доказательств, опровергающих её утверждения, истцы не предоставили.

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Теги: me, ff, ии, суд, иск, увольнения
me, ff, ии, суд, иск, увольнения
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