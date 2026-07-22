Уволенным сотрудникам Meta✴ не удалось доказать в суде использование ИИ для составления списков на сокращение

На минувшей неделе сотрудники Meta✴ Platforms, попавшие под сокращение, подали иск к компании, обвинив её в использовании дискриминационных инструментов ИИ для отбора тех, кто подлежит увольнению. Рассмотрение этого иска показало, что в этом случае истцам очень сложно доказать, как фактически использовалась новая технология.

В своем решении окружной судья США Уильям Оррик (William Orrick), отказавшийся заблокировать завершение компанией Meta✴ увольнений 26 человек, подавших иск, указал на фундаментальное препятствие для истцов, утверждающих, что ИИ подверг их дискриминации: «Их не было там, где это произошло». Это означает, что работники, которые утверждают, что стали объектом увольнений из-за инвалидности или отпуска по болезни или семейным обстоятельствам, часто не могут собрать доказательства противоправных действий, необходимые для победы в суде. К тому же, как и большинство работников в США, истцы связаны арбитражным соглашением, которым запрещается объединяться для подачи коллективного иска, представлять своё дело на рассмотрение присяжных или добиваться многомиллионного урегулирования в открытом суде.

Арбитражный процесс является конфиденциальным, позволяя ответчику скрывать неблагоприятные доказательства, обнаруженные в конкретном случае, от более широкого разглашения.

Подписанные работниками Meta✴ соглашения лишь допускают их обращение в суд с просьбой о временном запрете одной из сторон на принятие необратимых мер. Однако это может применяться в случаях предполагаемой кражи коммерческой тайны или переманивания клиентов или сотрудников, а не в случаях увольнения работников, работающих по найму без фиксированного срока.

Судья отказал истцам во временном запретительном приказе, который бы заблокировал завершения увольнений. Он сообщил, что может отменить своё решение и вынести судебный запрет, если истцы представят доказательства относительно того, использовался ли ИИ ненадлежащим образом и каким образом.

Истцы утверждают, что при выборе сотрудников для сокращения Meta✴ использовала ИИ-инструменты, отслеживающие производительность и использование ими токенов ИИ, что ставило в невыгодное положение тех, кто не выходил на работу из-за проблем со здоровьем или для ухода за членами семьи.

В ответ на иск Meta✴ заявила, что решения по увольнению почти 8 тыс. сотрудников в этом году принимали люди. Она также отвергла использование ИИ для определения сотрудников, подлежащих увольнению или проведения оценки их работы.

Судья в своем решении указал, что он обязан поверить Meta✴ на слово, поскольку никаких доказательств, опровергающих её утверждения, истцы не предоставили.