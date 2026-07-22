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Google доигралась: ИИ-поиск убивает трафик крупнейших СМИ — они готовы отключить поискового бота

Ведущие медиакомпании, среди которых USA Today, Politico, The Economist, People Inc., Reuters и онлайн-форум Reddit, задумываются стоит ли им продолжать сотрудничество с Google, поскольку ИИ меняет формат поиска, снижает поисковый трафик и подрывает модели получения дохода. По мнению издателей, поисковая система больше не является надёжным источником посетителей, особенно после расширения функций поиска с использованием ИИ в последние месяцы.

Источник изображений: unsplash.com

Источник изображений: unsplash.com

По данным Cloudflare, боты сейчас составляют более половины всего веб-трафика. Некоторые из них собирают контент издателей для обучения собственных моделей ИИ, другие сканируют сайты, чтобы быстро отвечать на запросы пользователей или продавать контент другим компаниям. Попытки их блокировать превратились в игру «ударь крота» по мере совершенствования технологий.

Издатели могут отключить сканирование специально для обучения ИИ-моделей Google, но, как правило, им необходимо разрешить боту сканирование как для результатов запросов ИИ, так и для традиционной функции поиска, если они хотят, чтобы их контент отображался в любом из этих источников. По мнению главы консалтинговой компании DJB Strategies Дэвида Баттла (David Buttle), «для некоторых категорий издателей это вопрос выживания».

В период с июня 2025 года по июнь 2026 года органический поисковый трафик Google от пользователей из США упал почти вдвое для издания USA Today, на 23 % — для сайта Politico, примерно на 25 % — для CNN и более чем на 85 % для Business Insider.

«Сейчас существует две аудитории, — считает главный операционный директор Time Марк Ховард (Mark Howard). — Мы думаем о том, как нам обеспечить наилучшее обслуживание людей, когда они обращаются к нам, и как нам рассматривать ботов как вторичную аудиторию?»

Компания USA Today рассматривает возможность блокировки сканирования Google, а это означает, что её контент не попадёт в сводки ИИ Google и в результаты поиска. По словам представителя компании, она готова отключить доступ Google, если тенденция к снижению поисковой активности продолжится. Также USA Today подала иск против Google, утверждая, что компания обладает монополией в сфере рекламных технологий, что негативно сказывается на доходах издателя от рекламы.

Сотрудники издания Politico рассматривают возможность ограничения доступа ботов Google и других компаний к бесплатным статьям и введение системы регистрации для просмотра контента. Агентство Reuters, которое, как и Politico, получает большую часть своей выручки от услуг для бизнеса, заявило, что также рассматривает вопрос о блокировке бота Google для своего новостного продукта, ориентированного на потребителей, в связи со снижением трафика.

В сентябре 2025 года компания Penske Media, владеющая изданиями Variety и Rolling Stone, подала в суд на Google по антимонопольным основаниям, утверждая, что её аналитические обзоры, созданные с помощью ИИ, незаконно используют материалы издательства и снижают онлайн-трафик.

Компания People Inc. смогла увеличить выручку за счёт мероприятий, переходов по ссылкам в социальных сетях и расширения приложений — даже несмотря на то, что поиск Google обеспечил лишь 25 % её трафика в первом квартале этого года, по сравнению с более чем половиной два года назад. Компания пока не запретила Google доступ к своему контенту, но, по словам генерального директора Нила Фогеля (Neil Vogel), «отключение и полная блокировка ботов — это 100 % обсуждаемый вопрос».

Издание Time помогает рекламодателям доносить свои сообщения до ботов, используя своего рода подход «троянского коня» — создавая текстовые объявления, которые обычные читатели не видят, но которые могут обнаружить ИИ-сканеры. Компания рассчитывает, что боты, собирающие контент, будут ссылаться на информацию из этих сообщений при ответе на запросы пользователей, что позволит увеличить охватить целевой аудитории.

Издание The Economist активно обсуждает возможность отказа от функций поиска с использованием ИИ, хотя полный разрыв сотрудничества с Google не рассматривается. «Google — мощная сила, с которой нужно считаться, — полагает вице-президент Economist Джош Манке (Josh Muncke). — Трафик может быть нестабильным и снижаться, но трафик всё равно остаётся трафиком».

В 2024 году Reddit заключил сделку на $60 млн в год, которая позволила Google использовать его контент для обучения моделей ИИ. Но теперь онлайн-форум столкнулся с тем, что ответы на запросы, генерируемые ИИ, сокращают количество переходов на первоисточник. Сейчас компании ведут переговоры о возможном продлении сделки, но инсайдеры сообщают о глубоких сомнениях руководителей Reddit в её целесообразности.

Google заявляет, что её функции поиска на основе ИИ «еженедельно отправляют миллиарды кликов в интернет» и отвечают меняющимся потребностям пользователей. «Наши функции ИИ выделяют ссылки на веб-сайты и помогают создателям контента и издателям расширять свою аудиторию, также мы предлагаем владельцам сайтов чёткие средства управления контентом», — заявил представитель компании.

Google предприняла некоторые шаги навстречу новостным изданиям, в том числе запустила программу, в рамках которой более 200 издателей получают плату за доступ к своему контенту для использования ИИ. Компания позволила пользователям самостоятельно выбирать предпочтительные источники новостей, чтобы персонализировать главные новости, которые появляются в результатах поиска, потенциально привлекая больше трафика на эти сайты.

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Теги: google, сотрудничество, издатели, reddit, поисковые системы, поисковая выдача, искусственный интеллект
google, сотрудничество, издатели, reddit, поисковые системы, поисковая выдача, искусственный интеллект
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