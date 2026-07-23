Xbox неожиданно вырвалась вперёд: продажи в США взлетели на 86 %, пока PS5 и Switch теряют покупателей

Продажи консолей Xbox Series X|S на американском рынке в июне 2026 года выросли на целых 86 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связывают с приходом Аши Шармы (Asha Sharma). Одновременно, согласно сообщению Windows Central, зафиксировано снижение продаж PS5 и Nintendo Switch.

Об улучшении показателей сообщил аналитик компании Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella). По его данным, рост продаж Xbox пришёлся на период перед очередным повышением цен, запланированным на август, что могло побудить часть покупателей приобрести консоли заранее. Одновременно продажи Nintendo Switch сократились на 78 % в годовом выражении, а PS5 на 43 %.

Дополнительными факторами называются недавние релизы и изменения внутри бренда Xbox. В частности, успешный запуск Forza Horizon 6, остающейся консольным эксклюзивом Xbox Series X|S, а также назначение нового генерального директора Xbox Аши Шармы, сопровождавшееся заявлениями о более активной стратегии в отношении эксклюзивного контента, снижении стоимости Xbox Game Pass Ultimate и подготовке новых игр, могли положительно сказаться на интересе покупателей.

Также предполагается, что Microsoft могла перераспределить поставки консолей в пользу американского рынка. Например, продажи Xbox в Японии в последние годы существенно сократились, тогда как концентрация поставок на ключевом для компании рынке могла оказаться более эффективной краткосрочной стратегией.

Несмотря на высокий темп роста, Windows Central подчёркивает, что продажи Xbox Series X|S увеличиваются с относительно низкой базы, поэтому процентный прирост не отражает абсолютные объёмы реализации. При этом окончательные итоги квартала будут зависеть от влияния ожидаемого повышения цен и ситуации с поставками памяти.

Дополнительный спрос на Xbox Series X|S в будущем могут обеспечить крупные игровые релизы. В числе потенциальных факторов роста названы GTA 6, для которой Xbox Series S останется наиболее доступной консолью, а также Call of Duty: Modern Warfare 4, прекращающая поддержку консолей прошлого поколения. Кроме того, перспективными франшизами для привлечения новых пользователей считаются Fallout, The Elder Scrolls и Minecraft.