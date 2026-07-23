Сегодня 23 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Xbox неожиданно вырвалась вперёд: продаж...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xbox неожиданно вырвалась вперёд: продажи в США взлетели на 86 %, пока PS5 и Switch теряют покупателей

Продажи консолей Xbox Series X|S на американском рынке в июне 2026 года выросли на целых 86 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связывают с приходом Аши Шармы (Asha Sharma). Одновременно, согласно сообщению Windows Central, зафиксировано снижение продаж PS5 и Nintendo Switch.

Источник изображения: Billy Freeman/Unsplash

Источник изображения: Billy Freeman/Unsplash

Об улучшении показателей сообщил аналитик компании Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella). По его данным, рост продаж Xbox пришёлся на период перед очередным повышением цен, запланированным на август, что могло побудить часть покупателей приобрести консоли заранее. Одновременно продажи Nintendo Switch сократились на 78 % в годовом выражении, а PS5 на 43 %.

Дополнительными факторами называются недавние релизы и изменения внутри бренда Xbox. В частности, успешный запуск Forza Horizon 6, остающейся консольным эксклюзивом Xbox Series X|S, а также назначение нового генерального директора Xbox Аши Шармы, сопровождавшееся заявлениями о более активной стратегии в отношении эксклюзивного контента, снижении стоимости Xbox Game Pass Ultimate и подготовке новых игр, могли положительно сказаться на интересе покупателей.

Также предполагается, что Microsoft могла перераспределить поставки консолей в пользу американского рынка. Например, продажи Xbox в Японии в последние годы существенно сократились, тогда как концентрация поставок на ключевом для компании рынке могла оказаться более эффективной краткосрочной стратегией.

Несмотря на высокий темп роста, Windows Central подчёркивает, что продажи Xbox Series X|S увеличиваются с относительно низкой базы, поэтому процентный прирост не отражает абсолютные объёмы реализации. При этом окончательные итоги квартала будут зависеть от влияния ожидаемого повышения цен и ситуации с поставками памяти.

Дополнительный спрос на Xbox Series X|S в будущем могут обеспечить крупные игровые релизы. В числе потенциальных факторов роста названы GTA 6, для которой Xbox Series S останется наиболее доступной консолью, а также Call of Duty: Modern Warfare 4, прекращающая поддержку консолей прошлого поколения. Кроме того, перспективными франшизами для привлечения новых пользователей считаются Fallout, The Elder Scrolls и Minecraft.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft выпустила на ПК четыре эксклюзива оригинальной Xbox — обратная совместимость Xbox вышла за пределы консолей
Массовые увольнения в Xbox ударили по магазину микротранзакций The Elder Scrolls Online
Из Xbox сбежал вице-президент по разработке всего через два месяца после назначения
Отказ Sony от выпуска новых игр на дисках ударит по вторичному рынку ёмкостью в $7 млрд
Продажи Steam Deck обвалились после недавнего повышения цен
Sony разгневала общественность отказом от игровых дисков для PlayStation, хотя продаются они плохо
Теги: microsoft, игры, xbox series x, игровые консоли
microsoft, игры, xbox series x, игровые консоли
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дуров анонсировал «крупнейший в истории человечества» запуск криптокошелька — Gram встроят в Telegram
От 30 часов на прохождение, никаких романов и нелинейности: создатели тактической стратегии Star Wars Zero Company ответили на вопросы игроков
ИИ добрался до Гомера: Маск пообещал до конца года полнометражную экранизацию «Одиссеи» от Grok
Владелец Dungeons & Dragons списал 56 миллионов долларов из-за отмены игр и сделает ставку на крупные франшизы
МТС Web Services предлагает при помощи Китая застроить Сибирь и Дальний Восток дата-центрами для ИИ
Американская лаборатория: китайские ИИ-модели не опаснее обычного ПО с открытым кодом 29 мин.
Nvidia выпустила драйвер-заплатку 610.82 для решения проблем в Halo: Campaign Evolved и Path of Exile 2 2 ч.
Human Fall Flat исполнилось 10 лет — 60 миллионов проданных копий, юбилейный уровень и документальный фильм 2 ч.
Konami раскрыла, как Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Metal Gear Solid: Peace Walker будут работать на ПК и консолях 3 ч.
Google доигралась: ИИ-поиск убивает трафик крупнейших СМИ — они готовы отключить поискового бота 4 ч.
Microsoft выпустила на ПК четыре эксклюзива оригинальной Xbox — обратная совместимость Xbox вышла за пределы консолей 5 ч.
Массовые увольнения в Xbox ударили по магазину микротранзакций The Elder Scrolls Online 7 ч.
В WhatsApp появились новые функции, «соответствующие образу жизни пользователей» 7 ч.
Claude теперь может обучаться рутинным процессам, просто наблюдая, как их выполняет пользователь 7 ч.
Китай нацелился на активное внедрение IPv6 и адаптировал его для слежки за пользователями 7 ч.
Apple полностью обновит линейку Mac: впереди новые MacBook Pro, Air и Neo, а также iMac и Mac mini 9 мин.
Новая статья: Обзор системы жидкостного охлаждения MSI MEG CoreLiquid E15 360: экран-водопад теперь и на СЖО 14 мин.
Xbox неожиданно вырвалась вперёд: продажи в США взлетели на 86 %, пока PS5 и Switch теряют покупателей 25 мин.
Anthropic купит у AMD ИИ-стойки Helios AI с Instinct MI450 на 2 ГВт, а AMD инвестирует в Anthropic $5 млрд 2 ч.
$750 млрд на ИИ: до 2030 года OpenAI потратит на инфраструктуру сумму, эквивалентную ВВП Швеции 4 ч.
Thermaltake и SilverStone представили блоки питания мощностью свыше 3000 Вт — они поддерживают до четырёх RTX 5090 6 ч.
AMD снабдит Anthropic стойками Helios с ускорителями Instinct MI455X общей мощностью 2 ГВт 6 ч.
Канадские учёные научились печатать контактные линзы на 3D-принтере 7 ч.
Raspberry Pi выпустила 10-дюймовый сенсорный экран Raspberry Pi Touch Display 2 за $80 7 ч.
NVIDIA повысила цены на модули Jetson: некоторые подорожали вдвое 8 ч.