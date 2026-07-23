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Пастор из США подал в суд на OpenAI из-за советов ChatGPT, едва не стоивших ему жизни

Против OpenAI подан судебный иск, в котором компанию обвиняют в предоставлении ChatGPT опасных медицинских рекомендаций, якобы приведших к несвоевременному лечению американского пастора и бывшего проповедника Скотта Уинтерса (Scott Winters). Истец также требует приостановить работу сервиса ChatGPT Health.

Источник изображения: Zac Wolff/Unsplash

Источник изображения: Zac Wolff/Unsplash

Согласно материалам иска, ChatGPT, отвечая на жалобы пользователя, якобы заявил, что описанные симптомы не представляют серьёзной опасности, а также рекомендовал не обращать внимания на советы родственников и знакомых обратиться за медицинской помощью. Кроме того, как сообщает Engadget, чат-бот использовал религиозные убеждения пастора, заявив, что «Бог не создавал человеческое тело для бесконечных отказов».

В иске компания OpenAI и её генеральный директор Сэм Альтман (Sam Altman) обвиняются в халатности и незаконной медицинской практике. Представляющая интересы истца исполнительный директор некоммерческой правозащитной и юридической организации Tech Justice Law Митали Джайн (Meetali Jain) заявила, что чат-бот фактически встал между пользователем и его окружением, убеждая не следовать рекомендациям близких. По словам истца, после рекомендаций чат-бота ему теперь предстоят годы физического и психологического восстановления.

Помимо денежной компенсации, истец требует обязать OpenAI усилить защитные механизмы, исключив возможность получения от ChatGPT рекомендаций по конкретным диагнозам и методам лечения. Также в иске содержится требование временно прекратить работу раздела ChatGPT Health до подтверждения безопасности платформы независимыми экспертами.

OpenAI ранее заявляла, что условия использования сервиса прямо запрещают применять ChatGPT для постановки диагнозов или назначения лечения. При этом компания активно развивает ChatGPT Health и недавно сообщила, что около 230 миллионов человек еженедельно используют платформу для вопросов, связанных со здоровьем. Напомним, это уже не первое судебное разбирательство. На OpenAI подала в суд семья подростка, которому «ChatGPT активно помогал изучать способы самоубийства».

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Теги: openai, chatgpt, ии-сервис, иск, ии
openai, chatgpt, ии-сервис, иск, ии
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