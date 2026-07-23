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Tesla завершила второй квартал с рекордной выручкой, но не оправдала ожиданий по прибыли

Количество поставленных Tesla за второй квартал электромобилей было известно ещё в начале июля — оно выросло на 25 % год к году до 480 126 штук. Финансовые итоги периода подтвердили подобную динамику, продемонстрировав рост выручки на 26 % до рекордных $28,24 млрд. По данному показателю итоги квартала превзошли ожидания аналитиков, а вот удельный доход на одну акцию оказался гораздо ниже прогнозов.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Как поясняет CNBC, удельный доход на одну акцию Tesla в прошлом квартале составил 33 цента против отражённых в консенсус-прогнозе 51 цента на акцию. Несмотря на достижение рекордной выручки по итогам квартала, акции Tesla после закрытия торгов в США просели в цене на 4 %. Чистая прибыль компании сократилась на 5 % до $1,11 млрд.

При этом непосредственно бизнес по выпуску электромобилей принёс Tesla во втором квартале $20,52 млрд выручки, что на 23 % больше итогов аналогичного периода прошлого года. В сфере энергетики выручка Tesla выросла на 13 % до $3,14 млрд. Сервисное направление, которое включает услуги по ремонту машин за пределами гарантии, выручка вообще взлетела на 50 % до $4,58 млрд. С 17,2 до 16,8 % снизилась норма прибыли, и её значение оказалось существенно ниже ожидаемых инвесторами 19,4 %. Отмечается, что снизилась средняя цена реализации электромобиля, а ещё Tesla столкнулась со снижением выручки от реализации регуляторных кредитов другим автопроизводителям с $439 до $146 млн. Операционная прибыль упала сразу на 57 % до $398 млн, норма операционной прибыли сократилась с 4,1 до 1,4 %. На 47 % выросли операционные расходы, до $4,35 млрд, поскольку компании требуется больше тратить на подготовку к массовому производству человекоподобных роботов Optimus и роботакси.

По словам Илона Маска (Elon Musk), эти роботы смогут выступать в роли няньки, рабочего на фабрике или даже высококвалифицированного хирурга. Сейчас компания уже монтирует оборудование для выпуска Optimus, рассчитывая скоро приступить к массовому производству. Впрочем, первые серийные роботы отправятся не к конечным клиентам, а будут использоваться для обучения и совершенствования собственных функциональных возможностей. Глава Tesla подчеркнул, что масштабирование производства роботов станет самой сложной задачей в истории компании, поскольку буквально всё для них приходится изготавливать заново.

Капитальные затраты Tesla в прошлом квартале увеличились сразу на 142 % до $5,79 млрд, а свободный денежный поток стал отрицательным, достигнув по номиналу значения $1,1 млрд. Всего по итогам текущего года капитальные затраты компании должны превысить $25 млрд. Помимо производства тяговых и солнечных батарей, Tesla намерена вкладываться в вычислительные мощности и выпуск полупроводниковых компонентов. Маск пообещал в скором времени поделиться подробностями об инициативах Tesla в этой сфере. В прошлом полугодии интерес к электромобилям Tesla подстегнул рост цен на углеводородное топливо, особенно в Европе. В прошлом квартале количество подписок на комплекс FSD выросло на 56 %, и теперь количество пользователей сервиса достигает 1,48 млн человек. Фирменные роботакси Tesla уже используют версию 15 комплекса FSD, а специализированное такси Cybercab без руля и педалей будет использовать точно такую же версию ПО. Оно уже выпускается, но с расширением эксплуатации Cybercab компания не торопится из соображений безопасности, опасаясь за свою репутацию в случае резонансных случаев с ДТП. Намерения использовать спутниковый интернет Starlink при эксплуатации Cybercab глава обеих компаний также признал.

Илон Маск на отчётной конференции признал, что Tesla и SpaceX всё больше сближаются в своей деятельности, достаточно вспомнить проект Terafab по производству полупроводниковых компонентов для инфраструктуры ИИ, но говорить на полном серьёзе о возможности слияния компаний он на подобных мероприятиях не собирается. Помимо прочего, SpaceXAI отвечает за разработку ИИ-модели для человекоподобных роботов Optimus.

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Теги: tesla, электромобиль, финансы, аналитика, илон маск
tesla, электромобиль, финансы, аналитика, илон маск
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