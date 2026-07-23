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Илон Маск предложил превратить зарядные станции Tesla в площадки для ИИ-суперкомпьютеров Megapod

Слова главы SpaceX и Tesla Илона Маска (Elon Musk) о пересечении бизнеса этих компаний на недавней квартальной отчётной конференции нашли подтверждение в ещё одной идее миллиардера. Он предложил использовать силовую инфраструктуру мощных зарядных станций Tesla для энергоснабжения блочных суперкомпьютеров, формирующих распределённую вычислительную сеть.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Иронично, что эти блочные суперкомпьютеры Маск нарёк Megapod — точно так же, как AMD называет свои серверные системы, насчитывающие по 64 центральных процессора EPYC и 256 ускорителей вычислений Instinct MI500. Учитывая, что AMD данное наименование упоминала ещё осенью прошлого года, Tesla наверняка придётся присвоить своим решениям иное имя ради исключения путаницы и претензий со стороны AMD.

Так или иначе, на недавней квартальной конференции Илон Маск упомянул блочный суперкомпьютер Megapod, который должен сочетать чипы Tesla AI4 собственной разработки и центральные процессоры с x86-совместимой архитектурой. Кто будет поставлять последние, не уточняется, но главной особенностью такого суперкомпьютера будет инфраструктурная самодостаточность. Его буквально можно будет перевезти в контейнере в нужное место, подключить к источнику питания и каналам связи, после чего он сможет влиться в распределённую фирменную сеть вычислений. Ради оптимизации расходов на создание инфраструктуры Маск предложил ставить такие суперкомпьютеры возле мощных зарядных станций Supercharger, поскольку те обеспечены линиями энергоснабжения подходящего номинала. Идея здравая, нужно только убедиться, что пропускная способность каналов связи не станет узким местом в такой распределённой вычислительной системе. Возможно, в этой сфере Маск готов опираться на возможности ещё одной своей компании — Starlink, которая обеспечивает скоростной спутниковой связью даже самые отдалённые уголки планеты.

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Теги: илон маск, tesla, tesla supercharger, суперкомпьютер
илон маск, tesla, tesla supercharger, суперкомпьютер
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