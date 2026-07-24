ИИ-бум дорожает: кредиторы заламывают всё более высокие проценты по займам на строительство ЦОД

Эксперты уже отмечали недавно, что американские техногиганты прибегают к разным уловкам, чтобы не отображать связанные с развитие инфраструктуры ИИ долги на собственном балансе. Поскольку фактическая задолженность перед кредиторами растёт, с новыми суммами последние готовы расставаться на менее выгодных для заёмщиков условиях, и это уже почувствовала на себе компания Meta✴ Platforms.

Издание Financial Times поясняет, что для финансирования строительства своего ЦОД в техасском Эль-Пасо компания Meta✴ собирается использовать специализированную компанию, принадлежащую BlackRock, которая и займётся продажей облигаций от своего лица. По предварительным данным, процентная ставка по облигациям превысит 7 %, что примерно на 0,4 процентных пункта выше, чем в октябре прошлого года. Тогда Meta✴ схожим образом привлекала $27 млрд на строительство другого ЦОД. Новый проект потребует финансирования в размере $12 млрд, его вычислительная мощность оценивается почти в 1 ГВт.

Сделка по размещению облигаций будет заключена в ближайший понедельник, а её условия могут быть ещё пересмотрены. Кажущаяся незначительной обывателю разница в 0,4 процентных пункта при таких суммах заимствований выливается в крупные дополнительные расходы для заёмщика, измеряемые десятками миллионов долларов в год. Рост стоимости привлечения заёмных средств в сфере финансирования строительства объектов инфраструктуры ИИ указывает на рост озабоченности кредиторов рисками, связанными с непредсказуемыми сроками окупаемости и угрозой дефолта.

Номинально 80 % акций нового ЦОД в Техасе будут принадлежать специально созданной компании Sopaipilla, и только оставшиеся 20 % достанутся самой Meta✴. Предыдущий ЦОД последней финансировался примерно на тех же условиях. Выпускаемые Sopaipilla облигации имеют срок погашения в 2028 году, они обеспечиваются арендными платежами со стороны Meta✴, которые будут осуществляться на протяжении 20 лет, начиная с 2028 года. Каждые четыре года компания сможет продлевать аренду ЦОД в Техасе, но может и отказаться от очередного продления, заплатив неустойку. Если строители не уложатся в первоначальную смету, Meta✴ готова увеличить бюджет проекта на 5 % от первоначального. Характерно, что в случае задержки строительства ЦОД более чем на 18 месяцев Meta✴ оставляет за собой право выйти из проекта без каких-либо компенсаций.

Характерно, что ИИ-стартап Anthropic недавно привлёк $35 млрд под залог получаемых GPU и гарантии Broadcom, так что размывание финансовой ответственности в этой сфере не является характерной чертой одной только Meta✴. Облигациям Sopaipilla был агентством S&P присвоен рейтинг A+, который лишь на одну ступень ниже кредитного рейтинга AA- самой Meta✴. То есть, если закрыть глаза на более высокую стоимость заимствования, у этой эмиссии остаётся вполне благонадёжный вид.